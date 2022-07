La Corte Suprema, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría adelantan indagaciones sobre las supuestas irregularidades en proyectos ejecutados con dineros de las regalías para los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), con énfasis en la paz.



Varios funcionarios y exfuncionarios han sido mencionados y citados por los organismos de control para establecer si es cierto o no que se exigían 'peajes' o comisiones a alcaldes para aprobar los proyectos y desembolsos, en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-Paz). Su secretaría técnica estuvo a cargo de Álvaro Ávila Silva, director de regalías de Planeación Nacional hasta hace unos meses.

Emilio Archila, exconsejero presidencial (izq.), Luis Alberto Rodríguez, ex director DNP (centro) y Álvaro Ávila, ex jefe de regalías (der.) serán escuchados sobre su rol en el tema. Foto: EL TIEMPO y Cortesía

Casi de inmediato, el partido Mira salió a aclarar el nexo con Ávila, quien se desempeñó como secretario de campaña, en 2011.



"El partido Mira se permite informar que el ciudadano Álvaro Aneyder Ávila no tiene vinculación con nuestra organización desde el 20 de diciembre de 2011 y no se surtió afiliación ante el Consejo Nacional Electoral", señaló el partido en un comunicado.



Y así se lo confirmó a este diario Irma Herrera, representante a la Cámara del Mira. Y añadió que desconocía si Ávila hacía parte de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ligada al Mira.



El comunicado también señala que desde ese momento y hasta la fecha, Ávila "no ha desempeñado ningún cargo, representación o responsabilidad a nombre del partido o al interior de él".

Carlos Baena celebró el matrimonio de Álvaro Ávila en septiembre de 2017. Foto: Archivo particular

Los otros desembolsos

Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), habló con EL TIEMPO sobre la polémica por las denuncias sobre supuestas irregularidades en las que se menciona a Ávila.



“(...) A partir de octubre, por las irregularidades que había y por la importancia de tener una persona de confianza, lo que hice fue hablar con el doctor Ávila y acordamos una salida. Efectivamente, renunció a partir de la primera semana de noviembre”, señaló Botero.



En todo caso, EL TIEMPO estableció que durante la permanencia de Ávila en ese cargo se trabajaron millonarios proyectos en comunidades indígenas, en las que intervino el pastor Carlos Baena (partido Mira), en su calidad de viceministro de Participación e Igualdad, de la cartera del Interior.



Además, Ávila y Baena trabajaron de la mano en la puesta en marcha de la Ley de Regalías, aprobada el 30 de septiembre de 2020, que regula la organización y funcionamiento del sistema general de regalías. De hecho. ambos salieron a explicar públicamente el funcionamiento de esta nueva norma.



La Procuraduría calcula las comunidades étnicas han recibido más de 506.000 millones de pesos de regalías para proyectos de reactivación económica, incluidos de paneles solares.

La información de la iglesia

Álvaro Ávila y Carlos Bena lideraron un foro sobre grupos étnicos y regalías, en octubre de 2020. Foto: Planeación

Poco después de que el Mira publicara el comunicado, feligreses de esta iglesia le dijeron a EL TIEMPO que no entendían por qué se tomaba distancia de Ávila, quien es cercano a su líder Carlos Baena.



De hecho enviaron fotos que datan de septiembre de 2017, en donde se ve a Baena casando a Ávila. Para ese momento Baena era presidente del Mira.



Además, ambos presidieron recientemente un foro sobre los grupos étnicos con más acceso a recursos provenientes de las regalías.

En efecto, el primero de octubre de 2020, Baena y Ávila dieron una charla sobre el tema. El evento fue virtual y lo organizó el Sistema General de Regalías, vinculado a Planeación Nacional, en donde Ávila ocupaba uno de los cargos clave.



Al inicio del foro Ávila destinó varios minutos destacando la carrera profesional del pastor y aseguró que "gestionó recursos importantísimos" para los grupos étnicos, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) y para los Rrom-gitanos".



El propio Ávila anunció, en diciembre de 2020, que los grupos étnicos tendrían 348.000 millones de pesos en regalías para 2021 y 2022.

El Partido Mira emitió un comunicado el 1 de julio en el que niega vinculación con Ávila. Foto: Partido Mira

Baena le dijo a EL TIEMPO que su relación con Ávila fue institucional y que es una coincidencia que él, en su rol de viceministro, tuviera que trabajar el tema de regalías con alguien que tuvo nexo con el Mira.



"Álvaro estuvo vinculado en el partido, las juventudes. Él no volvió a hacer parte de Mira. Una cosa es el partido, en el que milito pero ya no soy líder; y otra cosa es mi labor como funcionario público", explicó el viceministro.



También dijo que la Ley estableció los mecanismos para que las comunidades étnicas accedieran a las regalías a través de mesas diferentes al OCAD-Paz.



"El DNP debía organizar esas instancias. Se organizaban en los espacios de cada comunidad, hubo que hacer reunión con indígenas y ellos manejan los proyectos. Desde el Ministerio del Interior no tenemos injerencia en contratación y ellos tienen autonomía. Creo que hasta el momento no han aprobado ni uno solo", explicó Baena.



Finalmente, habló de la boda que ofició. "Los casé porque son creyentes los caso como caso a mucha gente, pero es aparte. Yo en la medida que pueda, ahora dependiendo de mi agenda, celebro esos matrimonios a todos los creyentes".

La Fiscalía ya citó, en calidad de testigo al exconsejero Emilio Archila quien advirtió desde un principio que envió a los organismos de control las denuncias sobre supuestos peajes.



La Corte Suprema también avanza en la investigación.