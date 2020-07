Rectificaciones a Claudia López: ¿censura o justicia?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica afina un documento para responder la demanda que Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá, interpuso contra el Estado.



López alega que su derecho fundamental de opinar libremente está siendo cercenado –vía judicial– a través de 18 denuncias por injuria y calumnia y por 5 tutelas, con las cuales se ha buscado que rectifique varias de las posiciones que ha sentado públicamente sobre diversos temas y personajes.



La demanda, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está fechada del 4 de marzo del 2018, cuando era senadora de la Alianza Verde.



Pero la notificación oficial al Estado –que recibió con “extrañeza”– llegó hace dos semanas.



Si bien López no pide, hasta ahora, indemnización, sí habla de una violación explícita a sus derechos fundamentales, que incluye el de ser elegida vía voto popular. Esto último, dice, se relaciona con una demanda de pérdida de investidura que afrontó en el 2018.



Por eso solicita medidas cautelares para proteger su libertad de expresión. “(...) No solo se me intenta acallar mediante la acumulación de denuncias penales incompatibles con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, (…) sino que también se busca destituirme del cargo para el cual fui elegida (senadora en ese entonces) por el pueblo colombiano”, señala en su recurso.

Desde la Alcaldía hicieron saber que el requerimiento de Claudia López ante la CIDH se elevó cuando era senadora y que ahora, desde el Palacio de Liévano, no se ha pronunciado al respecto. Foto: Alcaldía de Bogotá

Como es de esperarse, las pretensiones de la hoy alcaldesa serán rechazadas por la defensa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que tocará en su respuesta la diferencia entre libertad de expresión y los delitos de injuria y calumnia.



“Colombia tiene un ordenamiento jurídico claro. Además, se respeta la independencia de poderes. Por eso, las decisiones de los jueces se deben acatar y no por estar en contra de las mismas se puede argüir que hay un intento de censura”, enfatiza una fuente oficial.



Pero más allá de la independencia de poderes, a partir de este y de otros casos expertos opinan sobre hasta dónde va la libertad de expresión que López reclama.

Los límites

El exministro Luis Felipe Henao le ganó la primera tutela para que rectificara luego de que lo acusó sin sustento alguno de ser corrupto.



“Gané en dos instancias, y así ha pasado con otras personas, porque ella no pudo probar lo que dijo. Que ahora busque llegar a la CIDH, donde se ha reconocido el derecho al buen nombre, es intentar derogar nuestro Código Penal y nuestra Constitución”, asegura.



Al respecto, el coordinador de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, Álvaro Garzón, advierte que si bien la libertad de expresión es lo que debe primar –como alega López–, esta va hasta donde comienzan los derechos de los otros.



“El límite se sobrepasa jurídicamente cuando hay un impacto significativo y relevante a la honra y el buen nombre, lo que sí implica que la administración de justicia se mueva por un acto perjudicial”, dice el jurista.

Jacques Simhon, experto en derecho penal, agrega que para que se configuren la injuria o la calumnia se debe comprobar que hubo daño explícito e injustificado con la opinión emitida.



Además, dijo que Colombia tiene lineamientos jurídicos claros con los que se puede o no estar de acuerdo, pero que se deben acatar sin necesidad de acudir a instancias internacionales.



A la luz de la jurisprudencia vigente, para que se configuren la injuria o la calumnia debe haber un impacto relevante sobre el buen nombre o la honra de una persona, sin importar si es a través de redes sociales o de medios, como ha pasado con los casos de los que López se queja.



En todo caso, para el decano del periodismo, Juan Gossain, no hay duda de que los límites entre la opinión y la injuria se sobrepasaron cuando mucha gente se sintió con el derecho de tener su propio espacio en las redes, sin ningún control.

Los periodistas Juan Gossaín y Yolanda Ruíz le explicaron a EL TIEMPO cuáles son sus postras sobre los límites entre la opinión y los delitos de injuria y calumnia. Foto: EL TIEMPO

Tipos de verdad

“Sin esos límites, cualquiera se siente con derecho a difamar al otro”, dice Gossain. Y agrega, sin referirse a ningún caso, que en esos espacios cualquiera puede manipular y tergiversar lo que allí se publica.



Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio, advierte que hay que tener cuidado de hablar de regulación, porque podría derivar en censura.



“Debemos cuidarnos de que solo se puede publicar lo que digan los jueces. La verdad judicial es una, pero la realidad puede ser otra. Pablo Escobar nunca fue condenado, pero era un delincuente”, enfatiza la periodista.

También precisa que hasta el insulto se puede y se debe defender en democracia, y jamás se puede acudir a vías que terminen cercenando la libertad de opinar.



EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Bogotá sobre este tema, y desde allí se informó que Claudia López presentó su requerimiento ante la Cidh antes de llegar al Palacio de Liévano y que, hasta este momento –ya como alcaldesa–, no se ha pronunciado al respecto.



UNIDAD INVESTIGATIVA

