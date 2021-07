La historia desconocida de Rebecca, la alemana expulsada del país

Jornadas de protesta y caos, noches de rumba, un crimen y una expulsión fulminante. Así se puede resumir el año largo en el que la ciudadana alemana Rebecca Linda Sprösser, de 34 años, estuvo de visita en Colombia, con visa de turismo.



Oficialmente, el miércoles terminó para ella su estadía en el país, luego de que Migración Colombia decidió expulsarla y prohibirle su regreso en los próximos 10 años.



Para la entidad, no hay duda de que la mujer se encontraba adelantando actividades que no tenían relación con su condición de turista, “las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana”.



Sprösser, destacada azafata de la aerolínea Lufthansa, empezó a cobrar protagonismo cuando terminó posando en fotos con encapuchados que participaron en las violentas jornadas de protesta en Cali, a finales de abril y en todo mayo.



Rebecca Linda Marlene Sprösser dice que conoció a Jhoan Sebastián Bonilla en Puerto Resistencia. Foto: Archivo Particular

Recorría las comunas y buscaba contactos con los líderes de las llamadas primeras líneas de Siloé, Puerto Madero, Calipso, la Luna y Meléndez. Además, hacía transmisiones en vivo, en sus redes sociales, denunciando abusos policiales y desapariciones.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que no se descarta que la mujer sea requerida –a través de conductos diplomáticos– para establecer cómo una destacada estudiante de la University Hochschule Rheinmain terminó en medio del violento asesinato de un joven, de 26 años, que reporta anotaciones por hurto y estafa.



Los mensajes de Bogotá

La alemana estaba en el parque Los Caleños, del barrio Las Ceibas, norte de Cali, con Bonilla Bermúdez.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, se trata de Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez, quien fue impactado en 13 oportunidades con un arma traumática modificada, la noche del 22 de julio.



Ese jueves, la alemana estaba en el parque Los Caleños, del barrio Las Ceibas, norte de Cali, con Bonilla Bermúdez.



Según reportes en manos de la Fiscalía, a las 10:38 de la noche un sujeto atacó a Bonilla: “Le causó tres heridas en la región frontal, una herida en el tórax, otra en el brazo izquierdo y una más en el derecho. Además, tenía un disparo en la parte inguinal y en otros lados del cuerpo”, señala en informe.



Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez, asesinado en Cali. Foto: Archivo particular

Y agrega que el sicario huyó de parrillero en una moto negra. Además, que Bonilla “se encontraba con una extranjera que era su pareja sentimental”. El supuesto nexo fue confirmado por allegados al caso.



Pero los investigadores han encontrado lo que parecen ser contradicciones en la versión de la alemana, quien antes de aparecer en Cali había permanecido varios días en Bogotá y Medellín.

En efecto, desde mediados de junio de 2020 empezó a lanzar críticas en contra del gobierno Duque y de Álvaro Uribe.



“Colombia es como mi segundo hogar y sigue siendo uno de los países más mortíferos para periodistas, líderes sindicales y todo tipo de defensores de los derechos humanos (...). Aquellos que no están de acuerdo con el Gobierno siguen siendo asesinados sistemáticamente”, escribía.



¿Cambio de versión?

El sepelio del joven, en horas de la tarde de este viernes 30 de julio, estuvo acompañado por familiares, amigos y barristas del Deportivo Cali. Fue transmitido por el Canal 2 de Cali. Foto: Canal 2

Ya había hecho algo similar en Argentina, donde vivió algunos meses.

“Después de pasar un mes en bloqueo total, me vi obligada a salir del país y ahora, después de más de 100 días de toque de queda continuo, Argentina enfrenta nuevamente una inflación alta, pobreza y bancarrota”, escribió en sus redes (con más de 32.000 seguidores en solo Facebook).



Se sabe que también estuvo en Bolivia, en donde dice haber trabajado con la ONG Plan Internacional. Y, un año después, se vinculó a una compañía de origen alemán, dedicada a realizar películas y documentales en América Latina, con sede en México.



Allí manejaba redes sociales e hizo algunas pre y posproducciones. En Colombia se alcanzó a presentar como periodista, y aparecía con un casco con el letrero ‘Prensa’, cuando se metía en las comunas y a las marchas.



Pero, más allá de su pasado, lo que se busca establecer es si hay o no contradicciones en las declaraciones de Sprösser sobre el homicidio de Bonilla.



Rebecca Sprösser se presentaba como miembro de la prensa alemana. Foto: Rebecca Sprösser

Un día después del asesinato escribió: “Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro (...), vino un sujeto y nos disparó a corta distancia”.



Y el viernes, después de que EL TIEMPO reveló que Bonilla había muerto producto de los impactos, señaló que ambos se habían alejado del movimiento de la resistencia tras recibir amenazas.



“Quería verlo para decirle que por fin me hiciera caso y dejara todas sus actividades en las protestas para asegurar su integridad”, dijo ya desde su natal Fráncfort del Meno.

Bandera del M-19

Y, al contrario de lo dicho por allegados, negó cualquier relación sentimental con Bonilla: “Lo que tuvimos fue un amor por la causa, un amor platónico que compartimos por luchar”.



Las autoridades buscan aclarar este punto porque el número de impactos que recibió el joven podría denotar una “venganza sentimental”. De hecho, así se lee entre las hipótesis del reporte policial.



Las redes sociales de Rebecca Sprösser servían para difundir presuntos abusos policiales y transmitir en vivo las protestas. Foto: Archivo particular

Sin embargo, se investiga la versión de familiares según la cual dos hombres vestidos de civil habían ido a buscar al joven a su casa. EL TIEMPO estableció que Bonilla perteneció a la primera línea de Puerto Resistencia. Sin embargo, sus líderes aseguraron que desde hacía varias semanas había dejado de participar, por razones de seguridad.



Y si bien estaba ligado a una barra del equipo Deportivo Cali, cuyo escudo tenía tatuado en el pecho, su mamá descartó cualquier nexo de esa militancia con su muerte.



Y aunque la familia le dijo a este diario que estaba interesa da en demostrar que Bonilla era un joven de bien y en exigir que se supiera la verdad sobre lo ocurrido, han optado por guardar silencio, al menos por ahora.



La Embajada de Alemania en Colombia, que intentó ubicar a su ciudadana cuando empezó a aparecer en redes en medio de los disturbios, no se ha pronunciado.



Pero en Alemania también buscan establecer cómo una connacional que se graduó con honores como ingeniera industrial y que habla cuatro idiomas –inglés, español, japonés y su nativo alemán– terminó posando en fotos, con la bandera del M-19 y expulsada de Colombia.



A pesar de lo ocurrido, ya se han recogido 19.000 firmas en un portal para exigir que la alemana regrese. Y abogados que la asesoraron insisten en que su salida fue abiertamente irregular.



Recogen firmas para que regrese Rebecca al país

Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad por Presos Políticos Foto: Question Digital

#LindaSeQueda. Así se llama la campaña que promueve una petición a Migración Colombia: “Nos unimos en contra de la censura y le pedimos atentamente a Migración Colombia que no sancionen a Rebecca Linda Marlene para que pueda regresar y continuar visibilizando lo que sucede en las calles de Cali”.



EL TIEMPO habló con Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que asesoró a la alemana, y este aseguró que su expulsión fue irregular.



“Que el Gobierno identifique el respaldo o participación en protestas como una amenaza ‘seria’ a la seguridad nacional, pues nos lleva a entender que el Gobierno está ni más ni menos que ignorando el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución”, señaló.



Y agregó que la expulsión fue arbitraria porque podría tratarse de una retaliación política: “Es falso que no tuviera pasaporte. No dejaron que recogiera sus pertenencias”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

