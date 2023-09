El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corso volvió a ser noticia por cuenta de una serie de traslados irregulares de los que ha gozado a pesar de tener a cuestas una condena por el homicidio de uno de sus asesores, en 2003.



Desde el 19 de julio permanecía en el Hospital de Cúcuta por complicaciones de salud. Pero fue sacado del lugar por parte de una comisión del Inpec. Después apareció en el Hospital San Carlos de Bogotá y luego de que los médicos lo dieran de alta, se le envió a la cárcel La Picota.

El periplo judicial despertó polémica e indagaciones sobre las razones detrás de los movimientos del poderoso político nortesantandereano en plena antesala a las elecciones de octubre. Y más aún cuando se conoció la lista de visitantes de los centros médicos en los que ha estado, en donde aparecen políticos activos.



La versión más reciente sobre los traslados se supo hace 48 horas cuando se filtró que Suárez Corzo era testigo clave dentro de dos investigaciones: la corrupción en el Inpec y, supuestamente, el llamado 'Pacto de La Picota.



Sobre el primer tema, EL TIEMPO tuvo acceso en primicia a varios audios, que fueron expuestos en una audiencia reservada, en los que Suárez Corzo se niega que le instalen brazaletes electrónicos bajo el argumento de que había pagado una fuerte suma.

Ramiro Suárez Corzo en su traslado a Bogotá. Foto: EL TIEMPO

'Si me queman la pierna, responden ustedes tres'

EN los audios Suárez hace relación a la fuga de alias Matamba. Foto: Policía Nacional y Archivo EL TIEMPO

En un primer audio se registra el momento en el que un dragoneante llega al lugar donde se encontraba Suárez Corzo (tras ser movido a Cúcuta por carretera) a instalar el brazalete electrónico.



"Permiso señor Ramiro. Soy el dragoneante del Inpec que vengo a cumplir un procedimiento de la instalación de un dispositivo", se le escucha decir al miembro de la guardia.



Cuando el técnico le pregunta que si en el pie derecho o en el izquierdo, responde: "No sé. Si algo me ponen corriente, me hace corto y me quema la pierna (inaudible). Si se me quema la pierna responden ustedes tres".



El personal del Inpec le pregunta que si tiene cómo demostrar las terapias que le hacen con corriente para caminar y que según Suárez, pueden hacer corto. Y este responde que él mismo se hace las terapias.



"No sé si me hace corto (...) No sé si la corriente interfiera para eso (...) Todos roban y ninguno responde (...) Llamen al señor y al teniente que se mamó la vainita que les llevaron ustedes (...) Llame a Oviedo (...) Llamo al abogado, mando una carta o pongo una denuncia contra ustedes. Ustedes allá todos roban como un hijueputa. Por eso están metidos en la Fiscalía por lo de 'Matamba'", dice el condenado exalcalde en otro aparte de los audios.



Y empieza a hablar de solicitud de sobornos.

'Me pidieron 10 millones''

En efecto, en otro de los apartes de los audios que se escucharon en la audiencia reservada se habla de exigencias de dinero.



"Yo respeto. Y aquí estuvo hasta el Ministro de Justicia mirando (...) Déjeme hablar, llevo 2 años aquí y la juez les ordenó desde el primer día ponerme esta mierda", se le escucha decir cuando llegan a instalarle un brazalete electrónico.



Y luego asegura: "El teniente que estaba allá me pidió 10 millones de pesos para no darlo (...) el teniente que estaba allá hace 20 meses y ahorita lo cambiaron y el que cambiaron me pidió 3 millones".



Cuando los funcionarios del Inpec le dicen que hay entidades donde puede denunciar eso, señala: "Sí, sí, claro. Ustedes son una parranda de ladrones (...) A ver, póngamelo (...) Qué tal estos h.p., que yo me voy a volar, si yo no puedo caminar. Desde hace 10 meses yo no puedo caminar (...) Por eso los voy a denunciar, que dizque yo me voy a volar. Ustedes saben cómo soy yo (...) Ya me mandaron decir que para no ponerlo cuánto di (...) ".



Y vuelve a hacer referencia a un ministro: "Yo llamé al Ministro y le dijo (inaudible) los nombres. 'Yo los boto, yo ordeno botarlos, ordeno sacarlos a todos. Yo hago venir al ministro lunes o martes", dijo.

'El líder sindical'

EL TIEMPO estableció que algunos de estos audios fueron ventilados en la audiencia del proceso contra Cristián Oviedo Mogollón, un dragoneante, parte de un conocido sindicato en el Inpec.



Fue procesado por los delitos de prevaricato y cohecho por dar u ofrecer. Dentro de ese caso aparece Suárez Corzo y un funcionario cuyo nombre aún no ha trascendido.



Extraoficialmente se habló de que Suárez Corso también hablaría del supuesto 'Pacto de La Picota', en el que han buscado vincular a Juan Fernando Petro, hermano mayor del Presidente. Pero el caso ha sido descartado, al menos por ahora.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

