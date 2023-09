Una serie de audios revelados por EL TIEMPO, el pasado viernes 15 de septiembre, dan cuenta de cómo se mueve una red de corrupción en cárceles del país entre funcionarios de todo nivel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



En las grabaciones se escucha hablar al condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, de millonarios pagos para evitar que le pusieran brazaletes electrónicos de vigilancia, a cambio de haber pagado fuertes sumas de dinero.

Ramiro Suárez Corzo en su traslado a Bogotá. Foto: EL TIEMPO

"El teniente que estaba allá me pidió 10 millones de pesos para no darlo (…) el teniente que estaba allá hace 20 meses y ahorita lo cambiaron y el que cambiaron me pidió 3 millones (…) Ustedes son una parranda de ladrones (…) Qué tal estos h.p., que yo me voy a volar, si yo no puedo caminar. Desde hace 10 meses yo no puedo caminar (…) Por eso los voy a denunciar. Ustedes saben cómo soy yo (…) Ya me mandaron decir que para no ponerlo cuánto di (…)", se le escucha decir a Suárez Corzo.



Y en otro aparte de los audios, el exalcalde asegura que va a llamar a un ministro y a darle los nombres de los guardias implicados en los sobornos.



"Yo respeto. Y aquí estuvo hasta el Ministro de Justicia mirando (…) Déjeme hablar, llevo 2 años aquí y la juez les ordenó desde el primer día ponerme esta mierda", aseguró Suárez Corzo.

Audio 1 Ramiro Suárez Corzo Ramiro Suárez Corzo dice que en el lugar donde se encontraba estuvo el Ministro de Justicia y que además le habían pedido 10 millones de pesos. El audio embebido no es soportado

'Aquí estuvo el Ministro'

Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio. Foto: EL TIEMPO

Los audios fueron ventilados en una audiencia reservada en contra del dragoneante Cristian Oviedo Mogollón, uno de los implicados en el traslado irregular de Suárez Corzo a Cúcuta por carretera.



Ahora se busca establecer sí, en efecto, el exalcalde sostuvo reuniones con un alto exfuncionario del Gobierno y si esas reuniones quedaron registradas en bitácoras oficiales del Inpec. EL TIEMPO ya elevó la consulta oficial.



EL TIEMPO se anticipó y estableció que los audios fueron grabados el 25 de marzo del 2022 y para la fecha, el ministro de Justicia era Wilson Ruiz (gobierno de Iván Duque) .

Audio Ramiro Suárez Corzo El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo se niega a que le coloquen un dispositivo porque le va a quemar la pierna. El audio embebido no es soportado

Wilson Ruiz, exministro de Justicia. Foto: El Tiempo

En conversación con este diario, Ruiz aseguró que nunca sostuvo conversaciones con Suárez Corzo.



“En el período que estuve como ministro, nunca visité ni hablé con ese señor. Debe ser el actual ministro o el que estuvo antes de mí”, le dijo Ruiz a EL TIEMPO.



Otra fuente de la cartera de Justicia de la época, que pidió reserva de su identidad, también aseguró que nunca se programaron visitas o contactos con Suárez Corzo.



¿Estaba mintiendo Suárez Corso cuando habló de sus contactos con un Ministro? ¿En qué más mintió?

