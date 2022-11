La revelación de EL TIEMPO sobre el marcado interés de que se desentierren los archivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), abrió la polémica sobre la legalidad y conveniencia de desenterrar sus carpetas en las que hay evidencia desde la lucha que se libró contra el narcoterrorismo, hasta perfilamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos y abusos que llevaron al cierre de la llamada policía del gobierno.



Las declaraciones sobre el tema dadas a este diario por una alta fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) llevaron a Ramiro Bejarano, exdirector del DAS durante el gobierno Samper a reaccionar.

En su columna de este domingo en el diario El Espectador, titulada 'Paz Total...itaria', Bejarano señala que no recuerda que Gustavo Petro, en sus días como candidato, hubiera propuesto un revolcón en los archivos de inteligencia, "o por lo menos no dio señales de que tenía en mente lo que ahora acarician (Manuel) Casanova y (René) Guarín, haciendo referencia a los ex miembros de la guerrilla del M-19 que llegaron a la DNI.



Bejarano retoma las declaraciones dadas a EL TIEMPO en las que una alta fuente de la DNI señala que “a pesar de la tradicional resistencia para conocer los archivos del DAS, expresadas desde el mismo momento en que Casanova y Guarín, recibieron la entidad por encargo presidencial, es necesario construir la ‘paz total’ a partir de conocer la dolorosa verdad del horror de la guerra”.

'Paz Total...itaria'

Bejarano advierte que quien venció en las pasadas elecciones no fue el M-19, "como para que dos exmilitantes del grupo insurgente, ahora que son gobierno, se atribuyan la función de revisar los archivos de inteligencia donde ellos deben figurar. Parecería que llegados al poder por la vía pacífica, habrían adquirido la licencia para asomarse a la inteligencia del enemigo de antaño, para saber si fueron o no víctimas de perfilamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos o abusos".



Para Bejarano, esta sería una especie de nueva Comisión de la Verdad. por eso dice que habría que esperar si el Gobierno se empeña a pedirle a los jueces que se abran esos archivos o si va a impulsar una reforma para que se derogue la exigencia de que para acceder a esos documentos se requiera orden judicial.



Y el abogado y exdirector del DAS agrega que si el propósito del gobierno es contribuir a la 'paz total', "en aras de la equidad también deberían abrirse los archivos del desaparecido M-19, que tienen que existir".

La respuesta

Aunque el tema se ha manejado con hermetismo, un miembro de la comunidad de inteligencia del Gobierno Petro señaló que "hay más verdad en los archivos del DAS que en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)".



Y aunque no se ha revelado el mecanismo que se usaría para acceder a ellos, es claro que existe una clara intención de hacerlo.



El presidente Gustavo Petro hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema.

