¿Quién está detrás de los buses que se llevan a los venezolanos?

Se llama Pedro, es venezolano y paga en efectivo.



Eso es lo que han informado los conductores de los buses de Omega, Coomepal, Trannestur y BCO que, según autoridades colombianas, están movilizando ciudadanos venezolanos a Cúcuta y Arauca para que salten la frontera, en donde permanecen en predios rurales.

Los buses llegan al interior del país, incluido Bogotá, desocupados, y salen con cupos de hasta 30 personas.



"Por cada viaje se están pagando 4 millones de pesos y si van 15, significa que se han pagado más de 120 millones en efectivo, más gastos de imprevistos y un ayudante, que ponen a disposición y que es siempre venezolano", le dijo a EL TIEMPO un miembro de la inteligencia colombiana.



(Le puede interesar: Cinematográfico robo de oro en frotera entre EE. UU. y México)



Y agregó que tienen información de que los venezolanos están siendo llevados a predios rurales.



Algunos están retornando de manera voluntaria, ante la carencia de oportunidades y empleo en los países a los que migraron y ante la expectativa de reunirse con sus familias en plena pandemia.



Pero otros señalan que fueron por las ayudas que les han prometido y que aún no llegan.

No hemos tomado agua, los niños están enfermos. Es una locura lo que estoy viendo. Para que se muevan, para que pongan esto en radio. Estamos en un pueblo llamado Rubio aquí en Táchira... FACEBOOK

TWITTER

"No hemos tomado agua, los niños están enfermos. Es una locura lo que estoy viendo. Para que se muevan, para que pongan esto en radio. Estamos en un pueblo llamado Rubio, aquí en Táchira, y no nos quieren dejar salir (...) somos 17 autobuses y están 'full'. Los del gobierno no nos paran bolas, solamente nos están tomando fotos, más nada", se escucha en un audio que envió una venezolana, una de las que pasó la frontera.

Audio de conversación Venezolana relata el drama que están viviendo. El audio embebido no es soportado

Este es el chat en el que invitan a los venezolanos en Colombia a violar la cuarentena y a exigir mercados y ayuda. Foto: Archivo Particular

La estrategia

Fuentes de inteligencia aseguan que también se analizan otras hipótesis: Una de ellas señala que se trata de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para presionar la ayuda internacional, luego de que el Fondo Monetario Internacional le negara una solicitud de crédito.



(Lea también: Bienes incautados se usarán para atención de coronavirus en el país)



"También se evalúa que estén invitando a la repatriación de venezolanos en éxodo, ante los anuncios y movimientos de barcos de Estados Unidos, después de que se oficializó la acusación contra Maduro y 14 de sus hombres por nacotráfico y patrocinio del terrorismo", explicaron las mismas fuentes.



De hecho, no se descarta que también se busque una estrategia electoral, ante la propuesta de Estados Unidos para que se convoque elecciones libres.



Incluso hay un chat que invita a violar la cuarentena en Colombia, y exigir ayudas y mercados, bajo la promesa de bonos.



En cualquier caso, el retorno continúa.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET