¿Quién está detrás del sindicato que le armaron al Concejo de Bogotá?

““Solicitamos medida cautelar de urgencia para que se proteja nuestro derecho a conformar libremente las unidades de apoyo normativo (UAN) que acompañarán nuestra gestión pública”.



En estos términos, 23 de los 45 concejales electos de Bogotá –que toman posesión el primero de enero–, les están pidiendo a la Procuraduría General y al Ministerio del Trabajo que intervengan para que tengan libertad de conformar sus equipos de trabajo, conocidos como UAN.



Según dicen, ese derecho podría verse vulnerado por la dinámica sindical que cobija a funcionarios que era de las unidades de trabajo de concejales salientes, especialmente de varios que se ‘quemaron’ en las elecciones pasadas.

En efecto, EL TIEMPO estableció que 30 funcionarios de libre nombramiento y remoción (27 de ellos del Concejo y fichas de al menos 5 concejales ‘quemados’) conformaron un sindicato el 6 de diciembre. Lo llamaron Sindicato de Trabajadores Unidos por Bogotá (Sintraunbogotá), y el objetivo es evitar la pérdida de sus contratos.



Incluso, ayer se sumaron otros tres funcionarios del cabildo.



“Nos habían dicho que eran unos pocos y que ya habían negociado a algunos. Pero la cifra va en aumento y no nos pueden obligar a trabajar con gente que no es de nuestros equipos ni de nuestra confianza”, le dijo a este diario una de las cabildantes.

Y si bien es claro que el derecho sindical lo protege la Constitución, fuentes del cabildo aseguran que la sindicalización –tema que se viene presentando desde hace varios años– buscaría que los concejales ‘quemados’ atornillen a su gente en cargos con salarios de más de 8 millones de pesos al mes.



Y a los ingresos se suma el acceso a información privilegiada.

La defensa de los ‘quemados’

“Ellos son de libre nombramiento y remoción, por lo que constituyen una excepción al fuero sindical. En nuestro criterio, el uso de esta figura es un abuso del derecho y una clara intromisión en el cumplimiento de las funciones para las cuales fuimos elegidos”, agregan los firmantes.



“Esto lo impulsan quienes se quemaron para atornillar a su gente”, insistió Diego Cancino de la Alianza Verde, partido que impulsó la denuncia.

Y agregó que la petición de intervención que elevaron tiene sustento jurídico en dos pronunciamientos de la Corte Constitucional: el C-797 del 2000 y el T-2015 del 2006, en los que se advierte que no se puede abusar del fuero sindical ni del derecho de asociación.

EL TIEMPO accedió a las actas fundacionales de Sintraunbogotá y confirmó que entre sus miembros hay trabajadores de las UAN de los concejales salientes Venus Albeiro Silva y Jorge Durán, del Partido Liberal; Pedro Santiesteban, del Centro Democrático; Marco Fidel Suárez, de Colombia Justa y Libres, y, entre otros, César García, de Cambio Radical.



Todos estos concejales rechazan cualquier señalamiento de querer atornillar a sus trabajadores y dicen que, desde que salieron los resultados de los comicios de octubre –que nos les fueron favorables–, les indicaron a sus equipos que se debía renunciar.



“Yo hasta ya entregué los carros y las oficinas. Y no apoyo ningún sindicato, pero al final la gente es libre de sindicalizarse si considera que tiene el derecho a hacerlo”, aseguró el concejal Silva.



Este diario consultó a directivas del Concejo cuyos voceros informaron que el viernes habrá una reunión para determinar qué caminos jurídicos se pueden tomar.

La presidenta del Concejo, Nelly Patricia Mosquera (de ‘la U’), le dijo a EL TIEMPO que la corporación tiene tres sindicatos de tiempo atrás y con los que no ha habido inconvenientes. Pero advirtió que con el que se acaba de crear sí se podrían generar efectos nocivos.



“Estamos depurando toda la información, porque sindicalizarse a última hora para no dejar un cargo es injusto con los nuevos concejales. No se puede dejar extender este tipo de prácticas”, precisó.



En efecto, el Concejo ya ha ganado 14 procesos de levantamiento de protección sindical a trabajadores de UAN que, estando cerca de su salida, acudieron a esa figura.



También se llamó a Sintraunbogotá, pero no respondieron.



La polémica la ha seguido de cerca la alcaldesa electa, Claudia López, quien ya tiene un malestar por lo que acaba de suceder en otro frente clave del Distrito.

La junta del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) ratificó hasta el 2021 a Astrid Álvarez como directora, para lo cual no se tuvo en cuenta la postura de la mandataria.



En este caso, se evalúan salidas para ubicar en la llamada ‘joya de la corona de Bogotá’, a alguien de su confianza, que haya superado las pruebas de los caza talentos.





