Los líos de la mujer que le vendió lujoso predio al senador Benedetti

La comunicadora Ruby Corredor Ruiz creyó que había explicado suficientemente el negocio de finca raíz que selló con el senador Armando Benedetti hace nueve años.



A finales de 2018, y durante más de una hora, explicó ante la Corte Suprema los pormenores de la venta, en el marco de una indagación que se le sigue al congresista de ‘la U’.



Por eso se declaró sorprendida este martes, cuando el CTI de la Fiscalía hizo efectiva una orden de captura en su contra, en momentos en que estaba en el aeropuerto El Dorado, lista para embarcarse a Estados Unidos.

Según le dijeron, quedaba detenida por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y en la noche de este martes fue legalizada su captura.

EL TIEMPO habló con ella a principios de agosto, y Corredor aseguró que la transacción –que ascendió a 1.600 millones de pesos– fue legal.



El predio está ubicado en Altos del Retiro, en un exclusivo sector del norte de Bogotá, tiene 403 metros cuadrados y queda en un sexto piso.

El senador Armando Benedetti niega cualquier vínculo con la red de chuzadas. Dice que no conoce a Juan Carlos Madero, testigo que lo incrimina. Foto: Johnny Hoyos

El negocio con Benedetti

El bien fue del clan mafioso Gaitán Cendales y quedó en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tras la extinción de dominio.



“En 2009 participé en una subasta pública que promovió la firma Estrategas Comerciales de Mercadeo S. A. Hice un préstamo con Beltranico Ltda. para pagarlo, como consta en mi declaración de renta”, le dijo Corredor a EL TIEMPO.



Y agregó que cuando lo puso en venta, un año después, el administrador del conjunto le dijo que Angelina Castro, entonces esposa de Benedetti, estaba interesada en adquirir el lujoso apartamento.

“Pasé hasta la Lista Clinton. Nunca antes había visto a Benedetti. La DNE no me lo había escriturado, y cuando le dije al senador que era de esa entidad, me dijo que no quería negocios con ellos. Por eso aparece a mi nombre y, un mes después, al de él”, le aseguró Corredor a EL TIEMPO.



Pero para la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), Corredor no tiene ingresos para adquirir un predio de ese precio.



Aunque fue asesora de varios ministros de Justicia y trabajó hasta hace un año para la Superintendencia de Notariado, analistas financieros no entienden cómo pudo acceder a un predio de ese valor.

En su momento, el senador le dijo a EL TIEMPO que él hizo un negocio legal con una persona sin antecedentes. Y no duda en asegurar que hay una clara persecución en su contra basada en falsedades.



Y tras la captura de Corredor advirtió que a ella se la investiga por su patrimonio y que no tiene nada que ver con los procesos en su contra.



En la Corte informaron que le pedirán a la Fiscalía los soportes de la investigación y captura contra Corredor. Y en la Fiscalía dijeron que en los próximos días le definirán la situación a Elsy Pinzón, colaboradora de Benedetti.



Esta hizo giros por 1.170 millones de pesos, a destinos como Suiza, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, España y Panamá, en 10 años.



Al respecto, el senador aclaró que todo era dinero de su sueldo como congresista.

