¿Quién es 'la Silla', el supuesto capo al que Duque ordenó perseguir?

Además de anunciar la presencia de fuerzas especiales urbanas en Valledupar, el presidente Iván Duque ordenó hace seis días desmantelar una estructura criminal que azota a toda la costa Atlántica y está detrás de al menos 55 homicidios en la capital del Cesar.



“Tenemos información de inteligencia de una estructura criminal a la que, sotto voce, la han llamado ‘la Silla’ ”, dijo el mandatario.



Y advirtió: “He dado la instrucción de hacer visibles a todos los criminales detrás de esa estructura, y vamos a dar recompensas para desmantelar esa red que puede estar detrás de algunos vínculos con el sicariato y con posibles oficinas de cobro al servicio del microtráfico y el narcotráfico”.

Varias fuentes locales, que pidieron el anonimato, le dijeron a EL TIEMPO que aunque Duque no dio nombres, se estaría refiriendo a Elkin Javier López Torres, conocido como la ‘Silla’ o ‘Doble Rueda’, por su situación de discapacidad.

Vencimiento de términos

Se trata de un comerciante samario de 34 años que el 15 de noviembre de 2012 fue capturado en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, señalado de ser el líder de una poderosa red de narcotráfico y extorsión conocida como la ‘Oficina Caribe’.



La Policía dijo en ese momento que se lo vinculaba con el homicidio de al menos 18 personas, tres de ellas descuartizadas en Santa Marta.



Pero, seis meses después, un juez le concedió la libertad por vencimiento de términos. Y su defensa le dijo a EL TIEMPO que no se encontró inferencia, y menos certeza, de que López Torres estuviera vinculado con los crímenes que se le endilgaban.

“Por eso, solo se le expidió medida de aseguramiento por concierto para delinquir, y tiene otro caso por porte ilegal de armas”, explicó el penalista Álex Fernández Harding, su abogado.



El 8 de agosto de 2017, López Torres volvió a ser requerido por las autoridades y se presentó de manera voluntaria.



Pero, tres días después, un juzgado municipal con control de garantías lo volvió a dejar en libertad.



‘Sin requerimientos’

“Sigue vinculado a ambos procesos, pero en este momento no tiene ningún requerimiento judicial vigente”, aseguró el abogado.



Y añadió que su cliente es un empresario de bien que, en 2008, fue víctima de la violencia del país, que lo dejó parapléjico y con otros problemas de salud, por no querer pagar extorsiones.



De hecho, admitió que para desmarcarse de la advertencia del presidente Duque, que algunos han querido vincular con su cliente, se presentaron en el búnker de la Fiscalía este lunes.



“No vamos a permitir que mi representado sea utilizado para tratar de desviar las investigaciones que existen frente a antiguas estructuras paramilitares en el departamento del Cesar que luego de algunas libertades de detenidos tratan de reubicarse en el departamento”, explicó el abogado.



Y agregó que están en capacidad de probar que López no está relacionado con el asesinato del médico pediatra Alberto ‘Tico’ Arocha (hace 8 días en Valledupar), como algunos lo han querido señalar.



“Él está dedicado a la construcción y a los establecimientos de comercio. No tiene relación con esos hechos, los cuales el señor Presidente de la república –como es su deber constitucional– tuvo a bien citar en el consejo de seguridad. Lo que no resulta consecuente es que ese apelativo, con el que en algún momento han querido relacionar a mi representado, lo quieran vincular con las circunstancias que tienen a Valledupar y el departamento sumidos en un estado de violencia”, dijo el penalista.



Finalmente, anunció que acaba de pedir una cita con la Procuraduría, con el Fiscal y con el propio Presidente para aclarar el asunto y que, en esa misma línea, acudirá a organismos internacionales.



EL TIEMPO consultó con fuentes judiciales, y manifestaron que no se descarta que López sea citado de nuevo dentro de los procesos que se le siguen. Por ahora, un grupo especial de la Dijín llegó a Valledupar para reforzar las investigaciones.



