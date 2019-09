Este es el hijo que enreda al exalcalde de Bucaramanga

Es ingeniero civil, maneja la constructora de la familia (HG) y es una de las piezas clave de una investigación contra el recién renunciado ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Se trata de Luis Carlos Hernández Oliveros, de 41 años, quien fue grabado filtrando información privilegiada en materia de contratación de esa ciudad.



Es el hijo mayor del hasta ayer burgomaestre y el mismo que aparece firmando un contrato donde cobra una comisión de éxito dentro de la adjudicación de un contrato de basuras a 10 años y por más de 750 mil millones de pesos a la empresa Vitalogic.

"Soy tan ingenuo, tan bobo, tan estúpido, como lo quieran llamar que no se me hizo malo haberlo firmado y habérselo entregado (…) el error mío y se lo dije a mi papá y le pedí disculpas, todo lo que usted quiera, es haber firmado un contrato en donde el hijo del alcalde se ve mal que haga eso”, dijo el joven ingeniero en su defensa ante la Procuraduría.



Pero el caso ya escaló a la Fiscalía que tiene en sus manos el documento, firmado en una notaría, en donde se habla de la jugosa comisión que le pagaría Luis Andelfo Trujillo por impulsar la propuesta de Vitalogic. La suma era de cerca de 2 millones de dólares.

Pero al inquieto hijo del alcalde también le sacaron dentro de la investigación decenas de mensajes de WhatsApp que empezó a enviar en enero de 2016 sobre este y otros contratos.

Esperamos que el señor Rodolfo Hernández le ponga la cara a la justicia, las circunstancias no cambian con su renuncia. La @PGN_COL está obrando conforme a la ley y defendiendo el interés público. pic.twitter.com/Z1WpfnGdgn — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 16 de septiembre de 2019

EL TIEMPO habló con allegados al exalcalde quienes insisten que el ingenuo muchacho no puede responder por un contrato que no se ejecutó.



Además, que la evidencia no fue obtenida de manera legal.

Rodolfo Hernández Foto: Jaime Moreno

De hecho, su padre aboga por él diciendo que desconocía cómo se maneja la contratación pública.



"Ël ya declaró y dijo que fue víctima de dos comisionistas y que cayó por su ingenuidad", ha dicho en diferentes medios Julio César Ortiz, abogado del exalcalde.



Pero el exalcalde también fue grabado pidiéndole a un subalterno obviar un requisito de una póliza para viabilizar el contrato.

ATACAN AL ALCALDE QUE ATACÓ LA CORRUPCIÓN pic.twitter.com/TO9i3oIBS4 — Ing Rodolfo Hernandez (@ingrodolfohdez) 16 de septiembre de 2019

A eso se le une su explosiva personalidad y recientes declaraciones que han sido interpretadas como un guiño al candidato a la alcaldía, Juan Carlos Cárdenas, del movimiento Ciudadanos Libres.



