¿Quién es Claudia Daza, la primera cabeza que cobra audio del 'Ñeñe'?

"Es una mujer de extrema confianza del expresidente Álvaro Uribe. Él mismo pidió incluirla como candidata al Senado, en 2014, pero se quemó y se convirtió en su mano derecha".



Así describen varios uribistas a María Claudia Daza Castro, quien acaba de renunciar a la Unidad de Trabajo Legislativos (UTL) del senador Uribe, por cuenta de los audios de José el 'Ñeñe' Hernández.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Su dimisión se produjo este lunes, después de que Uribe envió un mensaje en el cual dijo que, al parecer, el teléfono de su asesora es el que aparece en las interceptaciones en donde se habla de manera explícita de pasar por debajo de la mesa dinero para la segunda vuelta presidencial en La Guajira, en donde Iván Duque había sido derrotado en la primera vuelta en las pasadas elecciones.

Si bien en una comunicación del viernes el propio Uribe había manifestado que Claudia Daza había admitido ser amiga de María Mónica Urbina, la esposa del 'Ñeñe' Hernández, y por ende de él, negó que Daza hubiera hablado con ellos de temas de la campaña y mucho menos de aportes.



Antes de aterrizar en el Senado, se desempeñó como vicecónsul en Miami, designada por Uribe. De hecho, Valentina, la hija de Daza, vive en esa ciudad y se casó el 25 de mayo de 2019 en una ceremonia en Valledupar a la que asistió Uribe.



En ese momento, surgió una polémica por que Daza usó la correspondencia del Senado para repartir algunas invitaciones, y tuvo que regresar el dinero.



Tiene una asignación de 6 millones 144 mil pesos, como asesora 5, pero miembros del Centro Democrático dicen que es una especie de secretaria privada o asesora personal de Uribe: "Donde estaba ella, estaba el expresidente".



Según su hoja de vida, es bachiller, nació en Valledupar y era amiga de niñez de María Mónica Uribina, esposa del 'Ñeñe'.



Se encargó de impulsar la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el Cesar.



Cuando se lanzó al Senado era la llave de Faruk Urritia, médico y dirigente del Centro Democrático que reemplazó a Paloma Valencia durante su licencia de maternidad, en 2017.



Además, lideraron la campaña por el 'No', en el plebiscito por la paz del 2016, en el Cesar.



"Faruk y yo somos personas completamente sanas (...) aquí no todo es dinero", decía en su campaña.



Y ahora niega que haya hablado de aportes y de la campaña de Iván Duque con 'el Ñeñe'.

El senador Álvaro Uribe aseguró que nunca conoció al 'Ñeñe' y que extendió su pésame tras su muerte por solicitud de ganaderos del Cesar. Foto: Archivo Particular

Sin embargo, el propio Uribe aseguró que ella sería la interlocutora en los audios que grabó la Dijín.



Como lo anticipó EL TIEMPO, Claudia Daza aparece como testigo dentro del proceso que la Corte Suprema le sigue al senador Uribe por posible manipulación de testigos y fraude procesal. Se le citó para que explicara sus nexos con el polémico abogado Diego Cadena, citado a imputación el próximo 28 de abril.

En un comunicado, Daza negó haber hablado con el 'Ñeñe' de dineros para la campaña.



"No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que —de ser cierta— sería completamente contraria a lo que ha sido una vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto", dijo.



Y añadió: "Ante la pérdida de confianza de quien, más que mi jefe, ha sido mi mentor y amigo (Uribe) doy un paso al costado y presento mi renuncia irrevocable al cargo que he desempeñado a su lado".



Finalizó señalando que daba fe de la conducta intachable de Uribe, "un hombre —dijo— que aun cuando humanamente se equivoca, como esta vez, ha sido y seguirá siendo para mí el más alto referente de probidad y corrección"."





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET