¿Quién era el escolta que quería matar a Timochenko?

“Nos duele tanto su partida, nos cuesta creerlo (…). Hoy queda una hija sin padre, una princesita inocente (…). Pedimos a Dios mucha fortaleza, es muy duro”.



Este es uno de los mensajes que familiares de Gerson Moisés Morales Torres subieron a sus redes un día después de que la Policía anunció que había dado de baja a dos sujetos que iban a asesinar al líder de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko.

Aunque no se han dado detalles del operativo, el general Óscar Atehortúa, comandante de la institución, confirmó hace 8 días que uno de ellos estaba al servicio de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y agregó que habían creado una célula especial, conformada por personas altamente capacitadas, conocida como ‘los pisa suaves’.

La identidad de Morales, señalado cabecilla de esa célula –supuestamente experta en explosivos, armamento y operaciones especiales–, fue confirmada por la Policía a mitad de semana, cuando sectores incluso de las propias Farc pusieron en duda el plan para asesinar a su líder.



“Supuestamente, los sicarios seguían órdenes de alias el Paisa, experto en atentados letales (como el de El Nogal y el secuestro de los tres contratistas estadounidenses). Además, ¿cómo envían a dos hombres contra un esquema de seguridad de 40 personas como el que tiene Timochenko?”, se pregunta un miembro del partido.

Escolta y erradicador

Sin embargo, Timochenko salió a agradecer la acción de las autoridades y aseguró que desde el año pasado tenía información sobre la orden de asesinarlo, impartida por las disidencias contra las cuales ha sido implacable.



“Desde noviembre me llamaron a la UNP y un alto oficial de la Policía junto con los oficiales encargados de mi seguridad me estuvieron informando que se había descubierto un plan para atentar y que ya el comando que iba a hacerlo estaba listo (...). Estoy aquí hablando gracias a la Policía y al Ejército de Colombia, que estuvieron siempre pendientes de mi vida y frustraron el asesinato”, le dijo Timochenko a ‘La Crónica del Quindío’, de su tierra natal.



Además de expulsar del partido a el ‘Paisa’ y a ‘Iván Márquez’, el otro supuesto cerebro del plan, Timochenko les ha reclamado por no cumplir su palabra al país.



EL TIEMPO investigó y estableció que Morales, nacido en San Vicente del Caguán, Caquetá, usaba una segunda identidad: ‘Kastro Kaleth’. Además, que en las Farc se ocupaba de labores de comunicaciones y explosivos.



De hecho, aseguran que estuvo detrás del carro bomba que iba a ser detonado en el Huila, en 2013.



A finales del año pasado fue ubicado en Neiva, e incluso hay fotos suyas en el centro comercial San Pedro Plaza. Para ese entonces estaba asignado al esquema de seguridad de Ronald Rojas Ramos, miembro del partido de las Farc.



Este diario obtuvo fotos de Morales (de 2017) en las que se le ve con uniforme y armas de las Farc y luego de civil posando al lado del recién electo alcalde de Turbaco, Bolívar, Julián Conrado.



Desde el 4 de julio de 2018 empezó a figurar en bases oficiales como agente-escolta armado de la UNP, asignado al grupo de Ronald Rojas.

Su protegido, conocido en las Farc como ‘Ramiro Durán’, se postuló al Congreso en la lista de ‘Iván Márquez’ y ahora es uno de los delegados que tiene la Farc en la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Implementación del Acuerdo de Paz.



“Me despedí de él el 30 de diciembre en Neiva, donde vivo. Yo salí a un viaje de descanso y él me dijo que se iba a pedir un turno navideño de descanso y que se iba para la región del Pato, cerca al ETCR (espacios territoriales de capacitación y reincorporación) en Miravalle, Caquetá. Hasta ahí sé”, le dijo Rojas a EL TIEMPO.

El rastro

La Policía asegura que Morales y otro sujeto identificado como Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez, alias Guambi, venían siendo monitoreados desde hacía semanas y que tenían planeado asesinar a Timochenko el 31 de diciembre de 2019.



¿Por qué no ejecutaron el atentado? Nadie sabe. Pero la Policía dice que fueron dados de baja días después en el operativo ‘San Pio’, llevado a cabo cerca de la vereda La Cuchilla, en Alcalá, Valle. Cuando fueron requeridos en un retén hubo un enfrentamiento.



Eso significa que Morales recorrió más de 300 kilómetros en moto, para acercarse a la zona donde se encontraba su objetivo.



EL TIEMPO estableció que el segundo sujeto era cuñado de Morales y que, según la Fiscalía, era miembro de las disidencias de las Farc, como instructor y hombre de confianza de alias el Paisa.



De hecho, dicen que él era el encargado de ejecutar otros atentados contra miembros del partido Farc y funcionarios del Estado.



“Hermano y cuñado, nos duele sus partidas (...). Dios, mucha fortaleza para las dos familias”, se lee en otro mensaje en redes.

Allegados a Ricaurte aseguran que era músico –miembro de la orquesta Los Rebeldes del Sur– y que tras la desmovilización se asentó en la vereda La Carmelina, en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, cerca de una zona de agrupamiento de los excombatientes.



Luego ingresó a uno de los grupos de desminado humanitario.



Y allegados a Morales aseguran que encontraron en su casa el arma de dotación de la UNP, por eso se investiga con qué arma se enfrentó a la Policía.



“Es un caso aislado que se puede dar en cualquier entidad, con un número tan alto de personas en esta labor”, explicó Pablo Elías González, cabeza de la UNP.



El jueves, los cadáveres de los dos ex-Farc fueron enterrados en Neiva tras unas rápidas honras fúnebres. Y ni el ‘Paisa’ ni ‘Iván Márquez’ se han pronunciado.



Sin embargo, ya avanzan las indagaciones sobre sus otros supuestos objetivos, entre ellos varios ex-Farc.



