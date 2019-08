¿Qué tan peligrosa es la amenaza lanzada por la banda de ‘Márquez’?

Los 32 minutos y 28 segundos del video divulgado la madrugada de este jueves, en el que alias Iván Márquez anuncia el rearme de un reducto de las Farc, en respuesta a una supuesta “traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana”, desató una reacción en cadena en todo el país.



El presidente Iván Duque salió a advertir rápidamente que no se trataba de una nueva guerrilla sino de “criminales de una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Y tanto él como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaron la creación de una unidad élite, autorizada incluso a ejecutar bombardeos para perseguir esa nueva disidencia, como sucedió el viernes en Caquetá con la de ‘Gildardo Cucho’, operativo en el que murieron 12 disidentes.



“Tenemos 230.000 hombres en el Ejército; 130.000, en la Policía; 31.000 en la Armada y 15.000 en la Fuerza Aérea. Y hablamos de que todas las disidencia no superan los 2.000 hombres y tenemos con qué combatirlos”, agregó Botero.

Incluso, oficiales de inteligencia aseguran que el hecho de que esa nueva banda no se haya estrenado ante la opinión pública con un acto criminal o terrorista –como lo hicieron en su momento el M-19 y las propias Farc–, da una idea inicial de su actual capacidad bélica, tamaño y operatividad.



Sin embargo, el propio ministro Botero y el comandante de las Fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, admiten que no se le va a restar importancia a ninguno de los mensajes de la proclama de guerra de ‘Márquez’, en los que amenazó incluso con escalar el conflicto, en una supuesta alianza con la guerrilla del Eln.



“Un pronunciamiento de este tipo y con unos bandidos con esos antecedentes y nivel de peligrosidad no hay que desestimarlo. Es una amenaza”, señaló el general Navarro.

‘Márquez’ dijo que el objetivo no iban a ser ni los soldados ni los policías, sino lo que llamó “la oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta”. Y aseguró que coordina esfuerzos con el Eln “y con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas”.

En esa frase hay dos variables de seguridad: los llamados ‘elenos’ y los supuestos nuevos disidentes.

¿Alianza con ‘elenos’?

Si bien ‘Márquez’ no pudo meter en el video a algún líder guerrillero con el brazalete del Eln que reforzara su amenaza –y en 60 años de guerra nunca prosperaron las alianzas entre ambas guerrillas–, es una posibilidad que no se puede descartar de plano.



“En este momento, el grupo de ‘Márquez’ está en etapa de acumulación de fuerzas. Es poco probable que vaya a haber acciones de guerra unificada con el Eln. Pero es posible que se registre una ayuda logística y en corredores de movilidad”, explicó Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz.



Y agregó que aunque alias Uriel, jefe del Eln en Chocó, le dio la bienvenida a la nueva disidencia, el frente 33 de las ex-Farc está enfrentado a los ‘elenos’ en Catatumbo.

En cuanto a la negociación de apoyos con otras disidencias hay versiones encontradas.

Fuentes de las Farc dicen que ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, el ala narca y fuerte de los renegados (reunidos en los frentes 1, 7 y 10), calificaban a ‘Márquez’ como un traidor. Pero fuentes de inteligencia señalan que han avanzado en la negociación de apoyos y que ‘Duarte’ va ganando el pulso por el poder.



“Además, con la coca disponible es fácil rearmar un ejército ilegal. Aún más si se tiene en cuenta que el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación pagan la coca con armas. Y estos grupos también tienen a disposición la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de combustible”, señaló Rosanía.



Y llamó la atención en el hecho de que varios de los guerrilleros del video portaban fusiles americanos M-16 y M-4. Y el único que tenía terciado un viejo AK-47 era ‘Jesús Santrich’.



De hecho, no se descarta que algunas caletas con armas de las viejas Farc vayan a ser desempolvadas por la nueva disidencia. Carlos Lozada, uno de los senadores del partido Farc, anunció que entregarán esta semana un informe sobre algunas caletas que la Fuerza Pública no habría recogido tras el desarme.



Sin embargo, oficiales de inteligencia aseguran que, en la lógica confrontativa planteada por ‘Márquez’ en su video, lo más probable es que no regresen al llamado modelo de guerra de guerrillas, como se vivió a finales de los 90 con alias ‘el Mono Jojoy’. Ni que los cabecillas se reunirán con la tropa en grandes campamentos, ahora fácilmente localizables.

Inteligencia en ciudades

Se da por hecho que esta estructura criminal va a privilegiar en una primera fase a los explosivistas y francotiradores para dar golpes de mano más frecuentes aunque con pocas bajas.



Bajo ese esquema de guerra, Daniel Mejía, el exsecretario de seguridad de Bogotá y exasesor de política y estrategia de la Fiscalía, señaló que es urgente activar la inteligencia tanto en la zona rural como en la urbana.



“No hay que olvidar que ‘el Paisa’, uno de los que aparecen en el video, estuvo detrás del atentado al club El Nogal (2003). Por eso debe haber un diálogo con la inteligencia que se hace en las regiones y la de las ciudades, de manera mancomunada entre Ejército, Policía, Fiscalía y autoridades locales”, aseguró Mejía.



Y si bien recalcó que las células urbanas ‘elenas’ han sido las más activas y que el frente urbano Antonio Nariño de las Farc estaba quieto, fuentes de inteligencia señalaron que ya habría contactos en algunas zonas.



El llamado factor ‘Romaña’ es otro que pesa en las amenazas que se lanzaron en el video. Se trata de uno de los exguerrilleros de las Farc más sanguinarios que podría replicar patrones de guerra a menor nivel, como la extorsión a multinacionales y comerciantes.



‘Márquez’ advirtió que volverán a ‘vacunar’ a multinacionales. En ese punto llama la atención que varios de los que aparecen en el video son del viejo bloque oriental –del ‘Mono Jojoy’–, que actuaba en el sur del país en donde se impuso la llamada ley 002, con la que extorsionaban a comerciantes, ganaderos y finqueros.



Al respecto, el comandante de las Fuerzas Militares anunció que se va a reforzar la inteligencia: “Ya tenemos planes y nuevos dinamizadores, como recompensas y el cuerpo élite”, dijo.



Ya se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por cada uno de los 19 que aparecen en el video.



El general agregó que en el caso de los cabecillas y tropas que se encuentran refugiados en Venezuela, se va a usar un arma diferente: “Será tratado por el Gobierno en unas decisiones de alto nivel de carácter diplomático, político y de jurisdicción internacional”.

El presidente Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, serán la punta de lanza de esta ofensiva en escenarios internacionales e incluso entre los gobiernos amigos que facilitaron los acercamientos para la paz.



De hecho, el Canciller ya hizo un llamando a la comunidad internacional a presionar al régimen de Maduro, política y diplomáticamente. Y Duque coincidió con el expresidente Juan Manuel Santos –artífice de la paz con las Farc– en que no se le debe dar ni un ápice de estatus político de beligerancia a la banda de ‘Márquez’.



En este capítulo, el Gobierno de Estados Unidos entraría a jugar un papel clave.



Para el experto Rosanía, si es cierto que hay un acercamiento con el régimen de Maduro, eventualmente la localización de los cabecillas de las Farc en Venezuela se podría convertir en una de las ‘monedas de cambio’ para que, por ejemplo, las familias de la cúpula del régimen puedan salir tranquilamente a un tercer país.

Blindaje político y social

Pero los analistas también llaman la atención en el hecho de que el país debe quitarles piso a las afirmaciones de ‘Márquez’ de que el proceso de paz fracasó.

Por eso, se debe insistir en que el 90 por ciento de los ex-Farc están cumpliendo sus compromisos y recibiendo los subsidios y apoyos previstos en el acuerdo.



En ese orden de ideas, se debe recuperar el saldo en rojo que muestran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y continuar con las políticas de apoyo al guerrillero raso.

En ese blindaje a la paz, la sociedad se debe empoderar para exigir respeto a los acuerdos y garantía de estabilidad a quienes están cumpliendo FACEBOOK

TWITTER

“En ese blindaje a la paz, la sociedad se debe empoderar para exigir respeto a los acuerdos y garantía de estabilidad a quienes están cumpliendo”, explicó Rosanía.

La mayoría de voces del Congreso y del anterior gobierno (en especial el equipo negociador) salieron a defender el acuerdo de paz. Pero sectores del uribismo endurecieron su tono tras la amenaza de ‘Márquez’.



De hecho, el propio senador Álvaro Uribe planteó extraerlo de la Constitución.

Por ahora, se sabe que ‘Márquez’ y su banda intentarán hacer una segunda aparición el 8 de octubre.



“Ese día conmemoran el día del guerrillero heroico y planean tener la primera conferencia para unificar disidencias y armar estatutos. El reto es que, con el blindaje que se despliegue en todos los frentes, no lleguen a esa fecha”, aseguró un oficial de inteligencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET @Uinvestigativa