¿Qué hay detrás de la extorsión a Piedad Córdoba?

En la tarde de este jueves, horas antes de viajar a España, la exsenadora y excandidata presidencial Piedad Córdoba se reunió con un delegado de la Fiscalía General para informarle las razones por las que dice estar siendo extorsionada por dos extrabajadores de su unidad de trabajo legislativo (UTL).

Córdoba le dijo al emisario del fiscal Néstor Humberto Martínez que desde hace meses es víctima de esas personas, quienes, aseguró, le piden parte de la indemnización que recibió cuando le restituyeron sus derechos políticos, a cambio de no revelar supuestos nexos secretos con Venezuela.



Según le dijo Córdoba a EL TIEMPO, solo hasta ahora se decidió a denunciar debido a un reciente mensaje de texto que le llegó a su teléfono, en el que le aseguran que uno de sus hijos tiene una investigación federal abierta en Estados Unidos.



Y un segundo motivo para denunciar esta situación es una agresión física que sufrió su hijo menor.

“Todas mis gestiones, en Venezuela y Colombia, han sido públicas y autorizadas. Por eso, le pedí al propio Fiscal General que investigue”, advirtió Córdoba.



Cuando este diario le preguntó a Córdoba sobre el trasfondo de la extorsión, dijo que espera que la Fiscalía lo esclarezca, pero admitió que le genera sorpresa que estos dos últimos hechos se den justo cuando sus dos extrabajadores le advirtieron que iban a comenzar a relacionarla con el régimen de Nicolás Maduro y de tener supuestos nexos con el polémico empresario barranquillero Alex Saab.



No obstante, la excongresista precisó que ni ella ni su familia tienen relación con Saab y que la última vez que lo vio fue en Caracas, hace tres años.

El capítulo ‘Tuso’

De paso, aprovechó para aclarar que no es cierto que en sus viajes a Estados Unidos en 2009 para entrevistar a exparamilitares en prisión se hubiera movilizado en un carro de Saab, investigado por lavado de activos y por sus nexos con Maduro.



“Le notifiqué a la entonces embajadora Carolina Barco que me iba a movilizar en un carro de la embajada de Venezuela, porque también estábamos mediando en la liberación de secuestrados, con el visto bueno del gobierno Uribe. Además, Saab está bien posicionado en Venezuela y no necesita de mí, pues habla más fácil con Maduro que cualquiera”, señaló Córdoba.



En esos viajes de 2009 visitó, entre otros, al narcoparamilitar Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, de quien dijo está mintiendo sobre el motivo del encuentro. Este habría afirmado que se le ofrecieron beneficios a cambio de inculpar al entonces presidente Uribe, lo cual desmintió Córdoba, quien también dijo que le envió al exmandatario los informes de sus visitas a las cárceles estadounidenses para que supiera de qué se habló.



La mención de Sierra coincide con un comunicado de la defensa de Uribe, en el que anunció una declaración del exparamilitar dentro del proceso que se le sigue al expresidente y ahora senador en la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos.



Al respecto, el penalista Jaime Granados, uno de los abogados del exmandatario, señaló que no le sorprenden las declaraciones de Córdoba sobre el ‘Tuso’. “Eso confirma lo que ya ha estado estableciendo la Corte Suprema sobre sus nexos, por ejemplo, con la empresa Monómeros. En su momento se conocerá lo que dijo el señor Juan Carlos Sierra sobre la visita de la entonces senadora e Iván Cepeda”, dijo Granados.



UNIDAD INVESTIGATIVA

