¿Qué andan haciendo los escoltas y carros de los congresistas?

A causa de la emergencia sanitaria, desde hace 34 días permanecen quietos más de 150 carros blindados, que hacen parte de los esquemas de seguridad de los legisladores.



Igual sucede con algunos de los esquemas de seguridad asignados a senadores y representantes.



De hecho, la última semana de marzo, Rodolfo Alfonso Cetina, jefe de División de Servicios de la Cámara, le remitió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una carta en la cual le pedía que se dejaran de cobrar los 42.000 millones de pesos que le corresponde pagar al año a la corporación por los esquemas de seguridad. Otros 11.000 millones de pesos los asume la UNP.

Varios congresistasn han dejado a disposición de la UNP su esquema de escoltas ante la cuarentena y mientras hay las sesiones virtuales. Foto: Prensa Roy Barreras

Argumentó que en cuarentena ese gasto derivaría en un posible detrimento patrimonial e investigaciones directas de los organismos de control.



Con excepción de los representantes por Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, todos los demás tienen una especie de doble esquema: uno para moverse en la capital y otro para sus respectivas regiones.



Sin embargo, Daniel Palacios, director de la UNP, le respondió que el convenio lo blinda un proceso jurídico legal y que para dejar de cobrar debe mediar petición expresa de los representantes solicitando la suspensión temporal o absoluta del esquema de protección.



La Dirección Administrativa del Senado, en cabeza de Astrid Álvarez, por el contrario, califica de “improcedente” frenar el convenio, porque implicaría dejar a los legisladores sin seguridad. Y en algunos casos están haciendo uso de los esquemas.

Reasignar, no despedir

Al año se pagan cerca de 70.000 millones de pesos por los esquemas de seguridad en Cámara y Senado.



Algunos congresistas, sin embargo, creen que esa fuerza laboral calificada podría ser reasignada en otras funciones mientras reactivan las sesiones presenciales.



“Desde el 25 de marzo notifiqué que no necesito los escoltas y carros que me asignaron, porque no puedo moverme y tampoco se citaron sesiones presenciales en el Capitolio”, dijo el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.



Él, al igual que sus otros 106 compañeros de corporación, tiene esquemas de protección mixtos, compuestos por uniformados de la Policía –que por la cuarentena están en otras labores– y por hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El senador de Alianza Verde Antonio Sanguino asumió una postura similar. “Yo les dije a mis escoltas que se pusieran a disposición de la UNP, porque entiendo que son contratistas de esa entidad, mientras pasa todo esto. Eso sí, espero que no los vayan a enviar a descanso no remunerado o que les suspendan los contratos”, señaló Sanguino.



Y el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino agregó que si bien todos los días los escoltas que tienen asignados por la UNP lo llaman para verificar si los necesita, desde que entró en vigor la cuarentena solo ha tenido que salir una única vez, a una diligencia notarial.



“Nuestra responsabilidad con ellos y con nosotros mismos es respetar el aislamiento”, aseguró.



En cuanto a la Cámara, su presidente, el representante de Guainía Carlos Cuenca (Cambio Radical), es el único que está operando con su esquema, ya que todas las plenarias virtuales a las que ha citado las está dirigiendo presencialmente desde el Salón Elíptico del Congreso.

¿Qué dice la UNP?

En diálogo con EL TIEMPO, Daniel Palacios enfatizó que se tendría que verificar si el riesgo de seguridad del protegido ha variado o ya es nulo.



Y agregó que a menos que los propios congresistas pidan la suspensión de los esquemas de seguridad, cosa que hasta la fecha no ha sucedido, todos están plenamente vigentes y se está facturando.



“No solo los esquemas de los congresistas están vigentes, sino también los de todos los demás protegidos cuya seguridad sale del presupuesto anual de la entidad: 937.000 millones de pesos”, precisó el director de la UNP.



Pero los convenios de Cámara y Senado no son los únicos que se siguen facturando.

Entre la UNP y el Concejo de Bogotá está vigente un convenio por 2.600 millones de pesos para brindar seguridad a los 45 cabildantes.



Sin embargo, en esa corporación siete concejales renunciaron expresamente a ese beneficio y los otros 37 están en proceso de confirmar con la UNP si van a hacer uso o no del blindado y los escoltas a los que, por el hecho de ser elegidos por voto popular, tienen derecho.



El presidente de la corporación, Carlos Fernando Galán, ha explicado que el Concejo no tiene por qué usar los 2.600 millones de pesos completos, sino que ese presupuesto se ajustará a la cantidad de esquemas que finalmente terminen operando. En el cabildo y en la UNP precisaron que esa depuración aún está en proceso.



No obstante, en medio de la cuarentena, hay cuatro concejales que sí usan esos esquemas pero que pidieron su suspensión temporal mientras esté vigente el aislamiento: Carlos Galán, Andrés Forero (Centro Democrático), Manuel Sarmiento (Polo) y Victoria Vargas (Liberal).

¿Y los líderes sociales?

La entidad administra 4.500 vehículos –3.000 blindados y 1.500 convencionales– y tiene poco más de 7.900 escoltas bajo su coordinación, de los cuales 6.000 están vinculados a través de contratos con firmas especializadas en protección, que cumplen estándares preestablecidos.



Según el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Palacios, los estudios de riesgo se hacen y permanecen vigentes anualmente. Además, las medidas de protección rigen los 365 días del año, sin interrupción alguna.



Sobre la protección a líderes sociales, el funcionario precisó: “Quiero dejar claro que el 70 por ciento del presupuesto de la UNP se invierte en la protección de líderes sociales, no en la protección del Congreso o del Concejo capitalino.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET