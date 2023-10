Atención: parte de Putumayo está paralizado por orden de banda Comandos de Frontera

Un amplio sector del departamento de Putumayo completa 24 horas literalmente paralizado y así seguirá hasta el próximo lunes. Orito, San Miguel, y Valle del Guamuez no tienen ni transporte ni comercio y la gente permanece en sus casas.



La orden de paralizar esa zona del país la dio el autodenominado Comandos de Frontera. El tema es de tal gravedad que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, les está pidiendo que reversen la decisión.

Esta es una de las imágenes que circulan en redes sobre el paro armado. Foto: Archivo particular

Comisionado pide tregua

El alto comisionado Danilo Rueda. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Pobladores y líderes cívicos están enviado mensajes para que la Fuerza Pública y el Gobierno intervengan ante la parálisis de la zona y las amenazas.



Mandatario locales aseguran que fueron emplazados para que se cerrara el comercio y se suspendiera el servicio público de transporte intermunicipal.



De la cuenta de la Oficina del alto comisionado, Danilo Rueda, salió el viernes este mensaje: "Llamamos a SM Comando de Frontera levantar el paro decretado desde mañana y hasta el lunes próximo. Llamamos a SM y EMC a escuchar al pueblo putumayense que exige una tregua. Aplicar el DIH camino de paz".

Llamamos a SM Comando de Frontera levantar el paro decretado desde mañana y hasta el lunes próximo. Llamamos a SM y EMC a escuchar al pueblo putumayense que exige una tregua. Aplicar el DIH camino de paz — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 7, 2023

El parte de la Defensoría del Pueblo

La regional Putumayo de la Defensoría del Pueblo señaló que, finalizado un consejo extraordinario seguridad departamental, las alcaldía de San Miguel, Orito y Valle del Guamuez informaron que el grupo armado no estatal CDF convocó al paro armado.



Además, que les advirtió a gremios de comerciantes y transportadores que durante mañana sábado y el día domingo, deberá existir cierre del comercio y no servicio de transporte intermunicipal.



"La Fiscalía General abrió noticia criminal por estos hechos y se vive en ese sector del Bajo Putumayo una clara situación de pánico y zozobra ciudadana. Fuerza Pública ni acepta ni desmiente los audios del grupo armado, mientras tanto toda una población se verá afectada las próximas 48 horas en sus derechos a la libre movilidad y el trabajo", se lee en un informe.



La Defensoría ha estado acompañando a la comunidad.

La comunidad está enviando imágenes y mensajes en donde piden el apoyo del Gobierno ante el paro. Foto: Archivo particular

Los audios

A través de varios audios cabecillas de los Comandos de Frontera impartieron la orden, que podría extenderse varios días.



Según autoridades locales, la Fuerza Pública no ha salido ni a confirmar ni a desmentir los audios que circulan.



Se cree que este paro armado se está aprovechando para mover cargamentos de cocaína. Además, fuentes locales señalan que, de nuevo, grupos armados paralizan la zona, tal como ocurrió hace algunos meses con el secuestro de varios miembros de la Fuerza Pública dentro del polémica 'cerco humanitario' en Caquetá.

