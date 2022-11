Varios de los invitados a la fiesta en Puerto Colombia que terminó en balacera, el pasado 24 de octubre, empezaron a ser citados a entrevista por miembros del grupo especial de fiscales que se delegó para investigar el caso.



EL TIEMPO estableció que hay desde empresarios de Cali y Palmira, así como de Villa del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander). Además, de La Guajira, Santa Marta e incluso de Venezuela, de donde es la madre del festejado, Jonathan Ospino Illera, uno de los dos muertos.

Jonathan José Ospino Illera murió en medio de la balacera en la celebración de su cumpleaños en Puerto Colombia. Foto: Suministrada por autoridades

La lista de asistentes a la celebración es una de las piezas claves dentro de la investigación que busca establecer si los hombres que aparecen en videos usando armas largas y cortas son miembros de organizaciones criminales y mafiosas.



Pero hay un filón adicional dentro del caso que busca establecer o descartar si es cierto, como señalan versiones, que en la fiesta estaban al menos dos fiscales seccionales que lo presenciaron todo.



“Todo este trabajo es para revisar si realmente es cierto que había funcionarios de la entidad en esa fiesta”, dijo una alta fuente de la Fiscalía. Y añadió que para ello se están realizando entrevistas a los invitados y recogiendo material probatorio por parte de un equipo de la Delegada de Seguridad Territorial, que viajó a Barranquilla.

'No estuve allí'

El sujeto está siendo buscado por las autoridades, quienes ofrecen hasta 80 millones de pesos por información que permita dar con su paradero. Foto: Archivo particular

Hay tres nombres que vienen circulado desde el momento mismo en que se conocieron los hechos. Se trata de reputados fiscales locales que se encargan de investigar casos relacionados con homicidios, estructuras criminales, narcotráfico, microtráfico y hasta feminicidios.



"No me invitaron a la fiesta, no estuve en ese lugar ni llevo casos relacionados con las personas que mencionaron los medios. No tengo vida social y, de hecho, temo por mi vida debido a la amenaza que me hizo la banda 'los Costeños'", le dijo de manera enfática a EL TIEMPO el fiscal Adolfo Niebles



Otro de los mencionados se abstuvo de responder los interrogantes de EL TIEMPO. Y un tercero, si bien respondió, pidió que su nombre no fuera vinculado al caso.



"Ya varias me han preguntado que si estuve en la fiesta. Y es mentira, no conozco a los actores y es fácil comprobar que a la hora de los hechos yo ya me encontraba laborando (...) Desconozco la razón malévola con la que alguien ha querido relacionarme con esos hechos", señaló el funcionario.

La dama de Cali

Lissette Ternera, una de las asistentes a la fiesta de Puerto Colombia. Foto: Captura de pantalla

En igual sentido se pronunció en sus redes Lissette Ternera, a quien señalaban de haber sido la invitada por la que se habría generado la riña.



En su cuenta de Instagram, en la que aparece con el usuario de @liche06, explicó que no tiene ninguna relación con los motivos que ocasionaron la fuerte discusión que terminó en tragedia durante la celebración de cumpleaños número 21 de Jonathan Ospino Illera.



“Era una persona invitada a la fiesta común y corriente; no tengo absolutamente nada que ver con eso; me están implicando en algo que yo no sé”, dijo Ternera.



“Lo mismo que ustedes saben que es lo que yo sé. Cuando escuché los disparos salí corriendo igual que todo el mundo, me metí por el lago. No sé por qué pasaron los problemas, no sé quién fue el del problema”, aseguró.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

