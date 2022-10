Lo que parecía haber sido un millonario robo perfecto, del que fue víctima el fundador de la red social Tuenti, el empresario californiano Zaryn Dentzel, tuvo un desenlace inesperado hace 48 horas; con un colombiano como uno de los protagonistas.



Las autoridades españolas informaron que, luego de un año de investigaciones, capturaron a los cuatro señalados ladrones que ingresaron a un lujoso apartamento, a pocas cuadras del Museo del Prado, y robaron joyas, dinero en efectivo y computadores para ingresar a monederos virtuales con 25 millones de euros.

EL TIEMPO estableció que autoridades españolas ya le pidieron a Colombia información sobre un joven colombiano que deberá responder por el secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones, coacciones, amenazas y estafa al ciudadano estadounidense. También, por la detención ilegal, amenazas y lesiones al operario que lo acompañaba el día de los hechos.



En su momento, el multimillonario Dentzel admitió que tres hombres ingresaron al lujoso apartamento cuando él le abrió a la prostituta brasileña que había solicitado por su celular. Para que entregara claves e información, le hicieron varios cortes en su pecho con arma blanca y le dieron descargas con una pistola Taser.



Ella, según las investigaciones, se convirtió en la pieza clave de la investigación.

Además de servir de anzuelo, la brasileña se quedó con varios de los objetos personales de Dentzel.

Las maletas con el logo

Según los movimientos migratorios de la mujer, esta se había desplazado al Reino Unido después del gran asalto. Pero la semana pasada decidió regresar a España y las autoridades migratorias la estaban monitoreando.



También el colombiano y los dos marroquíes de la banda eran vigilados, pero, al parecer, no se movieron (al menos legalmente) por ningún puesto migratorio.



Sin embargo, la prostituta no solo usaba su identidad, sino un par de maletas con el logo de Tuenti.



La Policía española la encontró en un hostal de Alcobendas y en las maletas no solo había joyas y carteras de marca, sino indicios del robo de hace un año.



Al colombiano y a sus cómplices les imputaron los delitos, que suman más de 20 años .

