Ultimátum de Procuraduría a Cancillería por caso pasaportes tras renuncia de apoderado

"En mi opinión funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso".



Este es post que acaba de publicar en sus redes el presidente Gustavo Petro en momentos en que se define la suerte de una posible conciliación con la firma Thomas Greg, que anunció una demanda contra el estado por la declaratoria de desierta de la licitación en la que ellos resultaron ganadores.

Esta es la carta de renuncia del abogado Germán Calderón España. Foto: EL TIEMPO

El post del Presidente se conoce en momentos en los que el Comité de Conciliación de la Cancillería decide si sesiona y asume una postura sobre la propuesta de conciliación que Thomas Greg presentó, o aplaza la decisión.



Esta última alternativa es la que se abre paso después de que EL TIEMPO reveló en primicia la renuncia irrevocable del abogado Germán Calderón España, apoderado de la Cancillería.



Fuentes de la entidad aseguran que aunque Calderón España no tenía ni voz ni voto, debía presentar un informe sobre la propuesta de Thomas Greg. Él le dijo a EL TIEMPO que no es cierto y que su postura quedó fijada en la carta de renuncia revelada por este diario.

El ultimátum

La audiencia del comité de conciliación está programada para este jueves a las 9 AM. Foto: Archivo particular

Mientras se define si se adelanta audiencia o no, en la Cancillería confirmaron que recibieron un ultimátum de la Procuraduría sobre el tema.



En un mensaje oficial, el organismo de control hace referencia a la renuncia de Calderón España y solicita que de manera inmediata se señale quién es el nuevo apoderado con facultad expresa para conciliar, que representará a la entidad en la audiencia previamente programada para el día de mañana 15 de diciembre de 2023, a las 9:30 a.m.



También se pide la certificación de la decisión tomada por los miembros del Comité de Conciliación de la entidad.



Y se advierte que si no hay nuevo apoderado, se entenderá que deberá acudir el representante legal de la Cancillería.

'Si hay corrupción fue en este Gobierno'

Canciller Álvaro Leyva en el debate de control político.. Foto: Cancillería

Este escenario se produce luego de que el canciller Álvaro Leyva fue citado el pasado miércoles, 13 de diciembre a la comisión segunda del Senado a un debate de control político sobre el caso.



Ocho de los 10 senadores firmaron un acta diciendo que no habían sido satisfactorias sus respuestas: "Lo vamos a volver a citar, Y si el presidente habla de presunta corrupción en el proceso de la primera licitación, es claro que fue en su Gobierno", señaló uno de los legisladores.



Y agregó que aunque Álvaro Leyva les dijo que conciliar en los términos que aconsejó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sería un acto de corrupción, quienes toman la decisión son los 5 miembros del comité, no el Canciller.

UNIDAD INVESTIGATIVA

