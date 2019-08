Prima de ‘Ñoño’ Elías movió plata de Odebrecht y no ñame: Tribunal

Inadmisible.

Así acaba de calificar el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de la Fiscalía de no procesar por lavado de activos a Básima Elías Náder, prima y confidente del exsenador Bernando ‘Ñoño’ Elías.

Aunque hay evidencia de que la mujer movió varios de los sobornos que Odebrecht pagó para obtener beneficios en la construcción de la Ruta del Sol II, la cordobesa había pasado prácticamente invicta.



En efecto, aunque el CTI la capturó en agosto de 2017, el fiscal del caso solicitó que se le precluyera (cerrara) el proceso por lavado de activos.



Según dijo, el dinero que Otto Bula le envío al ‘Ñoño’ Elías a través de ella no tenía origen lícito porque salió de la fiducia que se constituyó para construir la Ruta del Sol II.



Además, la mujer decía desconocer que eran sobornos. Pero los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, en un fallo conocido en exclusiva por EL TIEMPO, piensan lo contrario.



Señalan que el conductor Édgar Iván Pemberty Sepúlveda narró cómo Otto Bula le consignó 480 millones de pesos, los cuales retiró y entregó a Básima Elías, quien se desplazaba en una camioneta con el chofer del entonces senador.



“Quien entregó el dinero y quien lo iba a recibir no podían haber afirmado a la mensajera que simplemente debía traer unos papeles cualquiera o una bolsa con plátanos o ñame, NO (sic)”, se lee en el fallo, refiriéndose a Basima Elías.



Y agrega que “a la mensajera le debieron advertir los cuidados para transportar la exorbitante cantidad de billetes”.



Por eso, para el Tribunal se infiere que ella probablemente sabía el origen de la plata que recibió de Bula para entregarla a su primo, quienes fueron condenados por estos hechos.



La decisión, de última instancia, también advierte que si bien el dinero salió de una fiducia, tuvo fines ilícitos.



Por eso, el alto tribunal confirmó el fallo de primera instancia en el que se niega la preclusión del caso por lavado contra la prima de ‘Ñoño’ Elías.



Además, le llamó duramente la atención al ente acusador: “Se reconviene a la Fiscalía para que cumpla sus funciones constitucionales y legales, para lo cual se le recuerda, que debe perseguir el delito y sus responsables. De poco sirven grandilocuentes o rimbombantes estatutos anticorrupción si quien tiene la obligación de luchar contra la impunidad mira para otro lado o se somete al designio de la criminalidad de cuello blanco”.

‘La vamos a acusar’

Los magistrados también invitan al procurador general, Fernando Carrillo, “para que en atención a la errática postura que ha exhibido la Fiscalía, designe una agencia especial que participe en todas las diligencias y vigile que la autoridad requirente cumpla con diligencia sus obligaciones y se evite que hechos graves de corrupción queden por inercia, inactividad o apatía en la impunidad”.



Voceros de la Fiscalía dijeron que van a proceder a acusar por lavado a Basima Elías. Sin embargo, recordaron que Otto Bula dijo que no sabía si ella tenía conocimiento del origen del dinero. Y que el exsenador Elías manifestó que le había dicho a su prima que era un préstamo para la campaña.Además, que el caso ya tiene una agencia especial de la Procuraduría y que la Contraloría actúa como víctima, tal como lo está pidiendo el fallo.

