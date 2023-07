Tras recordarle que es la suprema autoridad administrativa, el presidente de la república, Gustavo Petro, acaba de enviarle una carta a la procuradora General, Margarita Cabello, sobre un caso que generará controversia judicial.



(Lo invitamos a leer: PDVSA y un exempleado de Ecopetrol, piezas clave en saqueo de crudo colombiano)



En el documento, de 24 páginas y fechado el 25 de julio, el mandatario le devuelve el requerimiento en el que se pide suspender por tres meses al alcalde de Riohacha (La Guajira), José Emilio Bermúdez, por irregularidades contractuales.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro envió una carta a la Procuraduría. Foto: Captura de documento.

"En mi condición de Presidente de la República de Colombia, suprema autoridad administrativa', obligado garante del orden jurídico constitucional y de los derechos y libertades de los colombianos, obediente de los compromisos y demás obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y en cumplimiento de mis deberes ex officio sobre control de convencionalidad, emanados de los contenidos dogmáticos de la Convención ADH y fundado en los estándares convencionales que se han

elaborado en los fallos de la Corte IDH, de manera cordial y respetuosa devuelvo a su señoría el requerimiento de la referencia contenido en la comunicación del 23 de junio de 2023, por medio de la cual la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicita se dé aplicación inmediata a la medida cautelar de suspensión provisional por el término de tres (3) meses impuesta al señor José Ramiro Bermúdez Cotes como alcalde del Distrito de Riohacha, La Guajira, previa las siguientes consideraciones de orden constitucional y convencional de los derechos humanos", señala el mandatario.



(Le puede interesar: Atención: Corte Suprema tuvo en sus manos el caso de robo de crudo a Ecopetrol)EL TIEMPO accedió a todo el documento, que La W radio reveló y calificó como un choque de trenes.

Facebook Twitter Linkedin

La carta se envió en respuesta al requerimiento de suspensión por tres meses al alcalde de Riohacha (La Guajira), José Emilio Bermúdez, por irregularidades contractuales, que radicó la Procuraduría. Foto: Captura de documento.

Los argumentos

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro le negó a la Procuraduría la suspensión del alcalde de Ríohacha. Foto: Captura de documento.

En mi condición de Presidente, suprema autoridad administrativa' (...) devuelvo el requerimiento (...) que solicita se dé aplicación cautelar de suspensión provisional del alcalde de Riohacha". FACEBOOK

TWITTER

En el documento, el presidente Petro empezó a fundamentar la decisión que afecta, sin duda, los alcances funcionales de la Procuraduría para este y otros casos disciplinarios.



(Además: Ecopetrol: buscan cómplices de robo de crudo con élite empresarial que inquieta a Petro)



"Un análisis de fondo del requerimiento de la señora procuradora delegada, permite concluir, que una autoridad administrativa disciplinaria colombiana, no jurisdiccional, esto así que carece de los atributos propios de un juez de la República, Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera para la Contratación Estatal, en ejercicio de competencias administrativas ordena, mediante Auto del 26 de abril de 2023 proferido dentro del expediente administrativo disciplinario radicado bajo el número IUS E-2023-218149 / IUC¬D-2023-2905103, como medida cautelar de carácter administrativa, la suspensión provisional del ejercicio del cargo a una persona electa popularmente, para el caso la de un alcalde distrital, que fue electo, amparado, conforme al ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 40 constitucional, al igual que, en el 23 de la Convención ADH, que permea sustancialmente nuestro ordenamiento jurídico conforme lo preceptúa el inciso segundo del artículo 93 constitucional", dice.

Control de ex officio de convencionalidad

Facebook Twitter Linkedin

El oficio enviado por el presidente de la República tiene fecha del 25 de julio. Foto: Captura de documento.

Para Petro, la decisión permea sustancialmente el ordenamiento jurídico conforme lo preceptúa el inciso segundo del artículo 93 constitucional. FACEBOOK

TWITTER

Y añade: "El Auto en cuestión dispuso de manera concreta lo siguiente: "(...) ORDÉNASE la suspensión provisional por el término de tres (3) meses de JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ COTES en su calidad de alcalde del Distrito de Riohacha (Guajira), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión".



Y el presidente Petro señala: "La orden de la autoridad administrativa disciplinaria dispuesta en los Autos referenciados y soportada bajo la figura de medida cautelar, contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente según lo dispuesto en el artículo 23 No 1 de la Convención ADH, nada menos, el de quedar impedido por la orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo 12; decisión administrativa que envuelve para su concreción en el mundo jurídico, la expedición por parte del Presidente de la República del acto de ejecución o cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad administrativa disciplinaria, acompañada de la correspondiente designación de su reemplazo'.



(También: El empresario que figura en caso de robo de crudo colombiano que Petro pide investigar)



Y agrega: "Así las cosas corresponde, con la debida antelación a la adopción de la decisión que manda la ley y ordenada por la autoridad disciplinaria, efectuar un control ex officio de convencionalidad, en el estricto ámbito de las competencias del Presidente de la República, con el fin de verificar si a la luz de los compromisos y demás obligaciones internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia y los estándares fijados por la Corte IDH en relación con el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos de los electos popularmente, es procedente la expedición de los actos de cumplimiento o ejecución de la orden cautelar disciplinaria administrativa, o, si con ellos, el Presidente de la República estaría desconociendo, vulnerando o incumpliendo el derecho humano reconocido para el sujeto disciplinado en el artículo 23 de la Convención ADH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado.



Y advierte que "el control ex officio de convencionalidad, resulta absolutamente procedente, dado que del requerimiento de la autoridad disciplinaria surgen elementos fácticos que impactan sustancialmente los compromisos y obligaciones internacionales adquiridos por el Estado colombiano en la Convención ADH, y adicionalmente en los deberes funcionales que le asisten al Presidente de la República para garantizar de manera eficaz el derecho humano contenido en el artículo 23 de la Convención ADH y ratificado en los estándares convencionales de los fallos de la Corte IDH".

Remisión a autoridades

Facebook Twitter Linkedin

El oficio enviado por el presidente de la República tiene fecha del 25 de julio. Foto: Captura de documento.

En documento, el mandatario también señala que "observa con preocupación que la medida cautelar de suspensión provisional de un funcionario electo, popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción".



Y añade: "si la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente deviene de su presunta "inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella"), determina el estándar que dicha medida para ser coherente con la Convención ADH y no lesiva del derecho humano político del electo popularmente, debe proferirse mediante un acto jurisdiccional, por juez competente, agotando las instancias y procedimientos propios de un proceso penal".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La carta remata diciendo que se remitirá el concepto a Corte IDH y a la Fiscalía.

Se espera que la procuradora Cabello responda en los próximos días a la decisión presidencial, de cara a los ajustes que el Ministerio Público introdujo tras el fallo mencionado y los conceptos de las altas cortes a ese respecto.



Además, otros disciplinados estarán atentos al tema para proceder en consecuencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook