Presidente fue informado de qué se habló en reunión de procuradora y la cúpula militar

A pesar de la diferencia horaria entre Pekín y Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha estado al tanto de varias reuniones y decisiones clave que se han movido en torno a las elecciones del próximo 29 de octubre.



EL TIEMPO reveló en exclusiva que el mandatario empezó a preguntar por una circular del Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al conteo de votos de los candidatos cuyas inscripciones fueron revocadas.

Esta es la circular del CNE. Foto: EL TIEMPO

Incluso, este diario conoció que el trino que publicó en sus redes sobre el tema fue replicado por uno de los magistrados del CNE en el WhatsApp privado que tiene con los otros miembros de la entidad.



“Le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos. No es el desacato a la justicia el camino a la democracia”, se lee en el trino.



En ese momento, los magistrados del CNE que apoyaron la circular la estaban firmando de manera virtual.

En ella se advierte que “la revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o de candidatos a cargos uninominales no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio”.



Además: “El voto que se haga a favor del candidato revocado se tendrá como voto válido para el partido político, movimiento y/o Grupo Significativo de Ciudadanos que otorgó el aval, haciéndose la salvedad que al momento de la asignación de curules no podrá declararse la elección del mismo”.

Seguridad en elecciones

El defensor del Pueblo Carlos Camargo también estuvo en la reunión con la procuradora. Foto: Defensoría

Pero cuando en China eran las 10 de la noche y en Colombia las 9 de la mañana, el Presidente estaba atento a otra reunión que sostuvo la procuradora General, Margarita Cabello, con altos mandos militares y de Policía; el defensor del Pueblo Carlos Camargo y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.



EL TIEMPO estableció que el mandatario fue informado por Augusto Rodríguez de los pormenores de la reunión luego de que trascendiera que en esta, supuestamente, se había hablado del riesgo de que seguidores de candidatos revocados puedan provocar asonadas y desórdenes en la jornada electoral.

Augusto Rodríguez (izq.) informó al presidente Petro de los pormenores de la reunión. Foto: Archivo particular

‘Iván Mordisco’. Foto: Archivo EFE

La propia procuradora, al finalizar la reunión, informó en rueda de prensa que el objetivo del encuentro fue “conocer de primera mano el dispositivo de seguridad previsto para atender los comicios del 29 de octubre de este año”.



Además, “Conocer también el plan operativo y de seguridad que se iba a implementar para la jornada electoral y los preparativos para posibles eventos postelectorales de protesta social, en virtud de la polarización electoral que existe actualmente”.



Otro de los puntos fue establecer cuál era la posición de la Fuerza Pública frente al comunicado sacado a la luz pública por alias Iván Mordisco, con respecto a que en algunas zonas de Colombia no se permita la presencia de militares y policías; en cambio, sean las guardias indígenas, campesinas o cimarronas las que ejerzan el cuidado del orden público en la contienda para elegir a mandatarios locales.

Lo que no trascendió

Uno de los puntos tratados en la reunión fue el traslado de mesas de votación en algunas zonas del país. Foto: Jáiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Una de las personas que estuvo presente en la reunión le dijo a EL TIEMPO que otro de los puntos de los que se habló fue de la posibilidad de trasladar varios puestos de votación en lugares donde va a ser imposible que lleguen los kits electorales por temas de orden público.



De hecho, se preguntó si la Fuerza Pública tenía el control absoluto del país, ante versiones de que hay un 20 por ciento del territorio en el que no se podrían garantizar las elecciones.



Al respecto, se espera un pronunciamiento de la Registraduría sobre el posible traslado de mesas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

