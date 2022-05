La amenaza de que iban a embargar su casa en Quinta Camacho, norte de Bogotá, fue suficiente para que Amanda echara mano de ahorros familiares para frenar el castigo tributario y, de paso, lograr un 60 por ciento de descuento de la deuda que tiene con la Secretaría de Hacienda de Bogotá.



La carta que le deslizaron por debajo de la puerta de su casa tenía los logos de la Alcaldía y un sello de agua atravesado con la palabra urgente. Además, la firma de Martha Janeth Arango, con el cargo de directora de Ejecuciones Fiscales, el chip de su predio y la suma exacta de lo que debía.

Esta es la carta falsa que están usando los estafadores. Foto: Archivo particular

Después de una negociación telefónica con Arango, a través de un celular que venía en la notificación, Amanda pagó en un banco 3'510.000 pesos con los que creyó haber frenado el embargo. Incluso, recibió un correo electrónico con una paz y salvo (ver más abajo).



“Dijeron que estaba en una lista que iban a pasar a cobro con un juez y que la cuenta donde debía consignar era de la tesorera de la Secretaría de Hacienda. Mi sobrina se dio cuenta que todo era falso. Me estafaron”, dijo Amanda.



Mientras las fallas reiterativas en el nuevo aplicativo de pago de BogData han generado protestas y hasta bloqueo de vías por parte de cientos de contribuyentes –que no han podido pagar sus impuestos–, otros han terminado protagonizando denuncias penales por caer en el mismo atajo de Amanda .

filtracion de informacion

Este es el recibo de la consignación que Amanda le hizo a los estafadores. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó y demostró que hay un modus operandi y una posible fisura en los sistemas de seguridad de información de la Secretaría de Hacienda. FACEBOOK

La Secretaría de Hacienda ya ha documentado 150 de estas estafas y, hasta ahora, son 14 las personas que han admitido haber pagado entre 500.000 y 10 millones de pesos a cuentas de Efecty, Nequi o Daviplata, lo que hace más difícil el rastreo de la banda



Pero es claro que las víctimas son más. La más reciente denuncia fue instaurada hace ocho días. Sin embargo, la fiscal del caso aún no toma la decisión de agruparlas por su conexidad.



EL TIEMPO investigó y demostró que hay un modus operandi y una posible fisura en los sistemas de seguridad de información de la Secretaría de Hacienda. Varios de los vecinos de Amanda recibieron la misma carta, repartida por un hombre en moto.



Y aunque los investigadores practicaron una diligencia de búsqueda selectiva en el sistema de información de la Secretaría de Hacienda, para establecer qué funcionarios habrían entregado datos a los estafadores, la gestión no arrojó ninguna pista: “No se pudo realizar la trazabilidad de la consulta para conocer quién accedió a los datos de las víctimas”.

Este es el falso paz y salvo que recibió Amanda en su correo una vez realizó la consignación a los estafadores. Foto: Archivo particular

El Secretario de Hacienda del Distrito, Juan Mauricio Ramírez, le dijo a este diario que son ellos los que han denunciado los casos ante la Fiscalía. Y que, aunque polémica y demorada, con la nueva plataforma BogData se van a elevar los controles de seguridad ya evitar posibles fugas de información, y este tipo de estafas.



Tras pedirle disculpas a los ciudadanos de la capital, en dos ocasiones, Ramírez aseguró que aspiran a superar los obstáculos en las próximas semanas, que incluso llevaron a modificar el calendario tributario en dos ocasiones.



De hecho, dos días después de que EL TIEMPO reveló que se le giraron al contratista 5.150 millones de pesos, para que se amplíe por cinco meses el soporte y mantenimiento de la herramienta tecnológica, un equipo élite de la Contraloría llegó a la entidad a pedir contrato y adiciones en tiempo y dinero (ver recuadro más abajo).

Los bienes no identificados

Filas y protesta de contribuyentes se vieron recientemente en el Supercade de la carrera 30 con calle 26. Foto: Nestor Gómez

Hay 7.000 predios a los que, definitivamente, no se les está cobrando el predial por esa falla. FACEBOOK

La red de estafadores no es el único problema que la Secretaría de Hacienda aspira a solucionar con la polémica plataforma.



EL TIEMPO establece que no saben quiénes son los propietarios de 16.000 predios de la ciudad (de un universo de más de 2,5 millones) a los que no se les puede facturar el impuesto.



El secretario de Hacienda asegura que el origen de la información faltante proviene de las fuentes oficiales —Supernotariado y Catastro—, que no reportan la información completa. Y agrega que con la obligatoriedad de que sean los contribuyentes quienes se registren en la nueva plataforma, se puede subsanar, al menos tributariamente, el problema.



Y si bien, en 9.153 de esos casos, algunas personas han presentado la declaración de pago, eso no los acredita como dueños. Y hay 7.000 predios a los que, definitivamente, no se les está cobrando el predial por esa falla.

Facturas represadas

BogData es la nueva aplicación que ha presentado fallas y ha retrasado el pago de los contribuyentes de la ciudad. Foto: www.hacienda.com

Parte del caos de las últimas semanas también se debió a que, aunque miles de contribuyentes se inscribieron en la página de esa secretaría, nunca les llegó la factura. Fueron más de 6.000 contribuyentes afectados.



¿Que Paso? “La plataforma (en la nube) tenía un límite de envío por día de 50.000 correos y de 30 por minuto. Este límite fue superado por la alta demanda de solicitudes, el 7 de abril, lo que provocó una acumulación de unos 6.000 correos”, explicaron.



Un día después de implementar un sistema de correo local. Además, 810.000 predios rurales y de estratos bajos recibirán las facturas físicas en los próximos días.



También se piensa subsanar otro obstáculo: la venta de turnos falsos a contribuyentes, en los Supercade, para sacar las facturas de cobro de todos los impuestos.



Por ahora, los contribuyentes siguen a la espera de que el llamado 'botón rojo', les ayuden a obtener sus recibos y que el BogData entre a funcionar sin más adiciones en tiempo y plata del erario local.

Explicaciones de la Secretaría de Hacienda por el caos

de BogData

Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Foto: Archivo particular

Según el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, con corte al pasado 26 de abril, a la nueva Oficina Virtual de impuestos del distrito se habían inscrito alrededor de 746.000 contribuyentes y se habían recaudado 2,7 billones de pesos en seis impuestos.



Según dice, la chequera para cumplir los compromisos de Bogotá (nóminas y contratistas, entre otros) tampoco se ha visto afectada por el caos generado por las fallas de BogData. Pese a ello, los entes de control ya lograron indagar.



“A la fecha, hemos recibido una solicitud de información de Veeduría Distrital a la que le dimos respuesta esta semana. También asistimos a una diligencia de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá, el 22 de abril”, explicó.



Y quien está en el ojo del huracán por esta situación, además del Distrito, es la Unión Temporal Core Tributaria, responsable de la puesta en marcha y soporte técnico de la nueva plataforma.

El contrato de implementación y soporte de BogData ha tenido 10 modificaciones. Foto: EL TIEMPO

Aunque van dos procesos sancionatorios en su contra, se cerraron. El primero se archivó el 7 de julio de 2020 y el segundo el 22 de octubre de 2021. En los dos casos se indagaban retrasos, pero se subsanaron y acordaron nuevos cronogramas.



Sobre el contrato que está en ejecución, la Secretaría de Hacienda explicó que, tal como lo reveló EL TIEMPO, inicialmente el proyecto se tasó en 39.800 millones de pesos. Pero ya van comprometidos 64.349 millones. A la fecha, se han desembolsado 35.745 millones de pesos, es decir, el 55,5 por ciento del total

“El pendiente de pago no corresponde a 'ausencia de ejecución', sino a cumplimiento de las condiciones de aceptación exigidas por la Secretaría de Hacienda para realizar los desembolsos correspondientes a los productos esperados. Hasta cumplir las condiciones contractuales, no se procede con los pagos pendientes”, aclaró Ramírez.



A la fecha, a ese convenio, firmado el 6 de diciembre de 2017 en la administración Peñalosa, se le han realizado diez modificaciones, entre ellas, 4 fueron prórrogas al plazo de ejecución y 4 adiciones presupuestales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET