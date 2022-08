En manos de tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está una decisión clave para la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



(Lo invitamos a leer: Los incómodos lazos familiares de magistrada clave en pleito del POT de Bogotá)



Desde el 4 de agosto se definió, por reparto, que Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Luis Manuel Lasso Lozano y Felipe Alirio Solarte Maya deberán decidir si echan abajo las medidas cautelares que tienen frenada la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que López expidió por decreto.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe Turba. Foto: Archivo EL TIEMPO

En efecto, el Distrito apeló la imposición de las medidas, ordenadas por el juez quinto civil del circuito de Bogotá,



Samuel Palacios Oviedo, tras una demanda que interpuso el hoy senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.



(Le puede interesar: ¿Quién es el poderoso narco ‘invisible’ al que EE. UU. rastrea en Colombia?)





Para Uribe, la expedición del POT fue abiertamente ilegal. Por eso solicitó que se congelara hasta que haya una decisión judicial de fondo.

Facebook Twitter Linkedin

La magistrada Claudia Lozzi Moreno, se declaró impedida el 11 de agosto de 2022. Foto: EL TIEMPO

Lazos familiares

Facebook Twitter Linkedin

Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi. Foto: Archivo Particular

Pero el caso que abrió el debate sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad se está moviendo en dos terrenos. Uno de ellos es el judicial y el otro, el de los ruidos y las especulaciones en torno a los funcionarios de la rama que tienen a cargo el espinoso asunto.



(Además: El atentado en Bogotá contra poderoso exlavador de la mafia del que nadie habla)



EL TIEMPO reveló este miércoles que la magistrada Lozzi Moreno se declaró impedida porque su hija Sabrina Borras Lozzi es contratista de la Secretaría Distrital de Planeación, la entidad demandada en el proceso contra el POT.



Sin embargo, sus colegas de sala no aceptaron el impedimento al considerar que su hija “no detenta interés directo en el asunto sometido a examen”.



Luego de que se conoció ese nexo, fuentes cercanas al caso aseguraron que el juez Palacios también tendría una familiar en una entidad del Distrito.

EL TIEMPO investigó y estableció que él mismo, en 2021, se declaró impedido para conocer un proceso interpuesto por la ETB en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio.



(Puede ser de su interés: La carnicería y el sepelio de la mujer que apareció muerta en la Toyota blindada)



Según declaró, su hermana, Angélica Palacios Oviedo, “tiene contrato a término indefinido y se desempeña como profesional especializado II de la Dirección Experiencia del Cliente de la ETB”.

Nexo de magistrada y juez

Facebook Twitter Linkedin

Este es el impedimento que presentó el juez Samuel Palacios por tener un familiar trabajando en la ETB. Foto: EL TIEMPO

Ante las versiones de que debería declararse impedido para seguir conociendo de la demanda del senador Uribe Turbay, este diario llamó a su despacho. Pero al cierre de esta edición no había contestado.



(Además: ¿El senador Mario Castaño financió de manera oculta al gobernador del Quindío? )



Quien sí respondió fue la magistrada Lozzi, quien accedió a aclarar otro interrogante que ronda por el Distrito: si ella y el juez Palacios trabajaron juntos y si eso sería un impedimento.



En conversación telefónica con EL TIEMPO, la magistrada Lozzi manifestó que, en efecto, el juez fue asesor de su despacho. Sin embargo, advirtió que la decisión que tomó Palacios (imponer medidas cautelares) fue autónoma.



“Él no depende de mí. Al juez lo eligió la Sala Plena del Tribunal”, señaló la togada.

Y reiteró que sus compañeros no aceptaron el impedimento que presentó por el rol de su hija en Planeación Distrital.



Al respecto, fuentes de la Alcaldía señalaron que la hija de la magistrada llegó a Planeación en noviembre de 2021, mucho antes de que el POT fuera demandando y antes de que fuera suspendido.

Con experiencia en POT

Además, ya había trabajado en la Secretaría de Planeación de Cundinamarca en temas de Ordenamiento Territorial.



Hoy tiene un contrato para prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Planes Maestros y Complementarios en la elaboración de conceptos técnicos, proyección de actos administrativos y el análisis de la viabilidad técnica y normativa para la localización e implantación de proyectos de uso dotacional y/o comercial.



(Lo invitamos a leer: Padre De Roux aclara el supuesto entrampamiento contra 'Santrich' )



Este diario también le preguntó a la magistrada Lozzi Moreno si podía surgir un nuevo impedimento por su nexo laboral del pasado con el juez Palacios.

La togada no respondió puntualmente. Pero anticipó que este jueves se reunirá con sus compañeros magistrados y que se tocará el tema del impedimento rechazado.

El POT viejo

Estos rumores en torno a la demanda del POT hacen preveer que la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares se puede dilatar al igual que la propia demanda.



EL TIEMPO buscó al senador Miguel Uribe para conocer su posición sobre el tema, pero no respondió los mensajes. Miembros del Centro Democrático, sin embargo, salieron a rechazar la presencia de la hija de la magistrada Lozzi en Planeación Distrital.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, el POT que está vigente es el de 2004 (Alcaldía de Luis Eduardo Garzón). Tal como está sucediendo en este momento, en las pasadas alcaldías –de Gustavo Petro y de Enrique Peñalosa–, tampoco se pudo sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial para la capital.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook