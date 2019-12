La supuesta entrega de la fugitiva Aída Merlano se demoraría 6 meses

La supuesta entrega de la excongresista fugitiva Aída Merlano no se efectuaría en los próximos meses, como se ha especulado.



Si bien la condenada barranquillera anunció a través de una carta, difundida en redes, que está dispuesta a abandonar la clandestinidad, este paso no se concretará en lo que resta de este año y es poco probable que se dé durante el primer semestre del 2020.

EL TIEMPO estableció con allegados a Merlano que en otros apartes de la misiva –que aún no se han hecho públicos– ella condiciona su sometimiento a los resultados de la apelación que su defensa instauró ante la Corte Suprema, por la condena que ese tribunal le impuso a 15 de cárcel por corrupción electoral.



“La carta es muy extensa y su hija, Aida Victoria Merlano, solo publicó la parte que su mamá le pidió divulgar. Pero lo que quiere la excongresista es que la condena le sea anulada o, por lo menos, modulada o reducida”, aseguró una fuente cercana a Merlano.

De hecho, EL TIEMPO estableció que hay mensajes en WhatsApp importantes sobre el tema y que las autoridades evalúan un video en el que supuestamente se ve a la fugitiva ingresando a una casa.



El proceso de apelación está en el despacho del magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández, pero hasta el momento no se ha avanzado en ninguna decisión.



Además, la vacancia judicial comienza en una semana y eso aplazará cualquier actuación procesal hasta el año entrante.

Julio Gerlein es procesado por supuestamente financiar la red criminal para la compra de votos a favor de Aida Merlano. Hija de la fugitiva asegura que nexo con Gerlein era estrecho. Foto: Archivo Particular

De hecho, la Corte está enfocada en llenar las magistraturas que están vacantes y en elegir Fiscal General.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, lo que la fugitiva señala en su recurso es que ella no era la jefa de la empresa delictiva de compra de votos de la que se habla en la sentencia en su contra y que, según las autoridades, venía actuando desde 2014 en Atlántico, Bolívar y Magdalena.



Por estos mismos hechos está siendo investigado el poderoso empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría.



Los allegados de Merlano también confirmaron que, en caso de que se le niegue la apelación, se analiza acudir ante instancias internacionales para presionar por una revisión de su condena. Así las cosas, hasta tanto no se llegue a ese escenario, la entrega de la hoy condenada y fugitiva excongresista tampoco se concretaría.



Lo que decía Merlano, en una carta que subió a su cuenta de Instagram Aida Victoria –su hija–, es que tiene “toda la intención de entregarme a las autoridades y colaborar para esclarecer los hechos, involucrando a todos los responsables”.

Foto: Archivo Particular

Además, Merlano afirma que dentro de su proceso supuestamente se omitió valor a unos videos en los que, dice ella, “se ve a los mismos funcionarios de Policía que me hicieron el allanamiento en mi sede política sacarse de sus chaquetas las pruebas ilegales por las cuales me condenaron”.



Aida Victoria publicó apartados de esta carta 24 horas después de que subiera a esa misma red social un comunicado en el que aseguraba, sin dar detalles, que se había reunido con el empresario Gerlein Echavarría para pedirle apoyo económico, pero que como respuesta solo recibió una presunta amenaza.



No obstante, Gerlein emitió una comunicación negando esas afirmaciones y asegurando que, como ella lo reconoce, el único interés de la joven era pedirle dinero.



Por ahora, se espera que el juicio que se le sigue por corrupción electoral al contratista barranquillero se reanude y, en ese contexto, no se descarta que se pida el testimonio de Aida Victoria.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET