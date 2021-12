En el intercambiador de cercanías, en las escaleras, en los andenes, en los vagones... Durante cerca de dos años un colombiano grabó a escondidas e ilegalmente las partes íntimas de al menos 555 mujeres, usuarias del metro de Madrid, España.



Luego, las imágenes fueron subidas a un canal de pornografía en donde obtuvo, desde julio de 2019, 1,3 millones de visualizaciones, cerca de 84.000 visitas a su perfil y 3.519 suscriptores.

Los videos y fotos que grababa ilegalmente, los publicaba en una página de internet con 2 millones de seguidores. Foto: Policía de España

El patrullaje activo en Internet de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía de Madrid, identificó la IP del computador del acosador, logró ubicar su vivienda y además localizó una página web con 2 millones de seguidores en la que se publicaban los videos.



Investigadores establecieron que las víctimas, algunas de ellas menores de edad, eran grabadas con cámaras ocultas por un ciudadano colombiano identificado como Edison M. Z. De hecho, su captura se dio in fraganti, mientras filmaba a una mujer por debajo de la falda.



Al momento de su detención llevaba una mochila negra y, en uno de los bolsillos, había acondicionado estratégicamente un celular con la cámara de video activada, para obtener las imágenes ilícitas.



Tras allanamientos realizados en su casa, la policía encontró tres discos duros y un computador portátil con "decenas de gigas" de videos grabados a centenares de víctimas.

Tras evaluar el caso, el juzgado de lo Penal número 11 de Madrid condenó a Edison M. Z., de 55 años de edad, por 19 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito de pornografía infantil.



Aunque no tiene antecedentes, fue sentenciado a 40 años de prisión, también se le impusieron dos años de libertad vigilada y cuatro años de prohibición para ejercer trabajos que impliquen contacto con menores.



No obstante, solo cumplirá siete años y medio de cárcel por acumulación de penas, al no poder exceder el triple del tiempo máximo de la pena más alta en la que haya incurrido.

Al condenado le encontraron en su casa discos duros y computadores con el contenido ilícito. Foto: Policía de España

Capítulo colombiano

Autoridades invitan a las mujeres a denunciar hechos de acoso sexual en TM a la línea 123 y a la línea Púrpura. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

En Bogotá, investigadores le han puesto la lupa a delincuentes que con métodos similares a los usados en el Metro de Madrid, graban a mujeres en buses y estaciones de TransMilenio para posteriormente publicarlos en internet.



De hecho, hace algunos meses se identificó una página web: XVideos, que tenía una categoría exclusiva de contenido ilícito de TransMilenio.



Y, más recientemente, se identificó una cuenta de Twitter que promueve la grabación y difusión de contenido sexual en el sistema.



"TransMilenio rechaza de manera enfática este tipo de cuentas y contenidos y ya ha reportado dichos perfiles frente a la red social para que sean bloqueados", comunicó la empresa en un comunicado.



Además de este caso, ocurrido en Bogotá, también han sido denunciados episodios similares en el sistema de transporte MIO, de Cali.

