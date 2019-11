¿Por qué Santa Fe debe más de $ 25 mil millones?

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, acaba de recibir una buena noticia financiera.



La Superintendencia de Sociedades le notificó que el equipo fue admitido en proceso de reorganización financiera.Como lo anticipó EL TIEMPO, la escuadra cardenal adeuda 25.040 millones de pesos a bancos, proveedores, empleados y hasta a la Dian, por temas de retenciones fiscales.

De estas obligaciones tiene vencidos, a 90 días, 3.919 millones de pesos, correspondientes al 15,6 por ciento del pasivo total de la compañía.



Esa cesación de pagos fue suficiente para que Santa Fe ingresara al club de equipos en reestructuración al que ya pertenecen el América de Cali, el Once Caldas, el Cúcuta Deportivo y el Real Cartagena.



Sin embargo, debe cancelar 3.207 millones de retenciones fiscales y seguridad social, si quiere coronar este proceso.



¿Cómo llegó el 9 veces campeón en la liga colombiana a esa situación?



Después de superar los escándalos por la filtración de dineros de la mafia en al menos dos oportunidades, el equipo empezó una campaña impecable en términos financieros y deportivos.



Pero desde 2015, el pasivo se disparó y el flujo de caja operacional empezó a absorber todos los recursos disponibles.



De nada les sirvió tener en su plantilla al arquero Leandro Castellanos, al volante Juan Daniel Roa y al lateral Carlos Mario Arboleda.



Aunque quedó campeón en la segunda liga de 2016 y fue calificado como uno de los diez equipos con mejor desempeño financiero durante el 2018 (con ingresos operacionales por 56 mil millones de pesos), sus números siguieron en rojo.

César Pastrana, dejó la presidencia de Santa Fe en plena crisis económica. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

¿Culpa de los sueldos?

De hecho, a eso le atribuyen la salida de César Pastrana (principal accionista) y hasta de Juan Andrés Carreño; y el retorno de Méndez al equipo.



EL TIEMPO tuvo acceso a los documentos con los que el onceno pidió un cupo entre las compañías vigiladas para su reestructuración, y allí mencionan cuatro elementos que, según sus directivas, han pesado financieramente.



Aunque hace algunas semanas jugadores de varios equipos amenazaron con entrar en paro, argumentando entre otras cosas los bajos porcentajes que reciben por sus transferencias, Santa Fe piensa otra cosa.



En el documento –en donde aclaran que no tienen sindicatos–, hacen referencia a los altos costos en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores y también de los salarios.

“Esto viene causando cuantiosas erogaciones para mantener un plantel competitivo, hecho que afecta los costos operativos de la empresa y reducen el margen de recursos destinados a la cancelación de las obligaciones financieras”, se lee en el documento.

Además, aseguran que también ha pesado el hecho de que no lograron clasificar a copas internacionales y en consecuencia no se generaron los recursos esperados.



“Adicionalmente, los resultados deportivos del equipo profesional no han sido los mejores”, admiten.



Y a eso atribuyen que haya mermado la asistencia a los estadios de manera considerable, generando una drástica disminución del recaudo por concepto de taquillas.



Para superar esa mala racha, Santa Fe propone un plan de negocios proyectado al 2030. Allí se comprometen a optimizar los costos operativos, a mejorar los ingresos por taquilla, a fortalecer las divisiones inferiores y las estrategias de mercadeo y a apuntar a torneos internacionales.

Apuntan al canal prémium

También tiene puestas sus esperanzas en los ingresos adicionales que podrán recibir del canal prémium, al que la Dimayor le acaba de dar vía libre.



“Desde comienzos de 2019, la Dimayor adelanta negociaciones con respecto a los derechos televisivos derivados del canal y de la venta de derechos internacionales de televisión”, le explican a la Súper.



Santa Fe estima de manera conservadora que, de darse la operación, los clubes profesionales aumentarán sus ingresos en un 40 por ciento, teniendo en cuenta las regalías que le corresponden a cada equipo.



Dicen que de cumplirse las expectativas, esos ingresos aportarán importantes recursos para sacar de líos las finanzas del club capitalino.



Ahora, Santa Fe tiene 10 días para presentar una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo sus acreencias, para concretar el proceso de reorganización.

“Este reporte debe estar soportado en un estado de situación financiero, resultado integral y notas de los estados financieros suscritos por su representante legal, contador y revisor fiscal”, advierte el órgano de control y vigilancia.



Como promotor de este proceso fue designado el abogado Daniel Posse Velásquez, experto en materia de derecho comercial y procesos de reestructuración empresarial.Por ahora, el equipo capitalino va de segundo en el grupo B de los cuadrangulares finales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET