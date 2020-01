La historia oculta detrás del operativo a testigo contra A. Uribe

El equipo élite del Inpec tenía instrucciones claras de requisar hasta el último rincón de la celda, en la casa fiscal de La Picota, en la que se encuentra recluido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso que avanza en contra del expresidente Álvaro Uribe.



Desde finales del año pasado, el alto gobierno venía recibido información según la cual el hombre, condenado por secuestro y concierto para delinquir, venía abusando de los privilegios carcelarios que se le otorgaron en calidad de testigo estrella del caso que la Corte Suprema le sigue al expresidente, por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

Según el Inpec, fueron hallados seis celulares, dos computadores, una impresora , tres Televisores, una consola de video con control , un Modem Wifi, dos Botellas de Whisky, una de vino, 10 cervezas y dos ipads entre otros elementos restringidos .



EL TIEMPO estableció que se tenía información de que Monsalve -hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que perteneció a los Uribe- tenía acceso a redes y que habría creado un supuesto falso perfil en el que contactaba a diferentes personas para diversos fines.



"Al parecer, se hacía llamar Daniel Bentacurt y usaba los perfiles para contactar a personas, especialmente en Antioquia, y para subir datos que están siendo investigados", le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al Inpec.



Reporteros de este diario accedieron en exclusiva a pantallazos de imágenes tomados de ese perfil, en donde se ve a Monsalve con sus familiares y con una amiga.



Además del acceso ilimitado a redes, lo que llamó la atención fueron sus contactos y excesos, como la foto en la que se le ve bebiendo whisky.​

Después de la requisa, se filtraron a la prensa fotos de Monsalve tomando whisky. Foto: Archivo particular

Testimonios en su contra

Monsalve, al parecer, tenía acceso sin restricciones a redes, en donde subía fotos con los familiares que lo visitaban. Foto: Archivo particular

Sus propios compañeros se encargaron de ponerlo en evidencia. Al menos dos de ellos les informaron a personas cercanas al círculo de Uribe que Monsalve tenía privilegios carcelarios que aprovechaba para contactar a personas en San Roque y Providencia (Antioquia).



"La información escaló hasta el Ministerio de Justicia y se procedió a ordenar la requisa", le confirmaron a este diario fuentes oficiales.



Y agregaron que se indaga si al menos uno de los contactos de Monsalve en redes está vinculado a minería ilegal en Antioquia.



A eso se unió otro episodio de supuestos excesos que ya habría cometido en el patio Ere Sur de La Picota que fue narrado por dos de las personas que compartieron prisión con él.



Uno de ellos fue identificado como Luis Alipio Rodríguez, quien aseguró que Monsalve disponía de altas sumas de dinero y que decía que había logrado salir de la cárcel de Valledupar gracias a la información que le estaba dando al senador Iván Cepeda sobre los supuestos nexos de Uribe con grupo paramilitares.



La declaración de Rodríguez, en manos de las autoridades, también narra cómo supuestamente Monsalve pagó fuertes sumas de dinero para mover información en redes en contra de Álvaro Uribe, incluidas un par de canciones.



El mismo testigo asegura que presenció una reunión entre Monsalve y su padre en la que supuestamente éste último le pedía que no se metiera en problemas y que no dijera mentiras.



EL TIEMPO también estableció que un hombre identificado como Nicolás Jurado Monsalve manifestó tener información de que Monsalve dijo en prisión en varias ocasiones que quería retractarse de las declaraciones dadas en contra de Uribe.

¿Qué le puede pasar?

La defensa de Monsalve aún no se ha pronunciado sobre la requisa a su cliente. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que el Inpec ya judicializó los aparatos encontrados en la celda en la que se encontraba Monsalve. Se espera que en su disco duro haya información relevante sobre los procesos en los que aparece como testigo.



En efecto, Monsalve es uno de los que ha señalado que Diego Cadena, abogado del ex Presidente Uribe le ofreció prebendas para que cambiara su testimonio en contra del ex mandatario. "Hemos conocido la información sobre los excesos del señor Monsalve a través de EL TIEMPO y de otros medios y lo único que queremos es que se investigue y se llegue hasta el final", le dijo a este medio el penalista Jaime Granados, cabeza de la defensa de Álvaro Uribe.



Y agregó que "se le debe decir a la opinión pública por qué esta persona está recluida en una casa fiscal y tiene privilegios carcelarios".



Fuentes judiciales le señalaron a EL TIEMPO que por ahora el episodio de los excesos carcelarios no afecta las declaraciones entregadas por Monsalve. Sin embargo, se espera a que avancen las investigaciones que están en conocimiento de la propia Corte Suprema de Justicia.



En el caso de Cadena, llamado a audiencia de imputación y medida de aseguramiento el próximo 18 de febrero, las cosas no cambiarían, pues la Fiscalía ya probó que el abogado le hizo pagos a por lo menos dos testigos diferentes a Monsalve.



Se espera que al final de la tarde la defensa de Monsalve se pronuncie sobre la requisa al testigo. Además, si era él quien manejaba el supuesto falso perfil a nombre de Daniel Betancur, donde aparecían publicadas fotos personales.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET