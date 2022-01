Todo estaba listo para que el pasado lunes, 17 de enero, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, viajara a Suecia a una reunión manejada de manera discreta.



Ese fin de semana, Restrepo asistió al consejo extraordinario de seguridad que lideró el presidente Iván Duque en Arauca, después de la estela de 27 muertos que aparecieron regados a lo largo de la frontera de ese departamento con el estado de Apure (Venezuela), durante los dos primeros días del año.

Así quedó el edificio del ICA tras el atentado con el carro bomba en Saravena, Arauca.

Según los planes, el alto funcionario, junto con uno de sus asesores de confianza, abordaría el vuelo 745 de la aerolínea KLM, que cubre el itinerario Bogotá-Cartagena-Ámsterdam, con conexión a Estocolmo.



Pero Restrepo nunca se subió al avión y en Arauca empezó a correr un rumor: que se acababa de dañar la supuesta instalación de una mesa exploratoria con el Eln en el exterior.

Eln patrullando en Arauquita.

Todo parecía encajar. Hacía tan solo 10 días, esa misma guerrilla estuvo detrás del atentado con explosivos contra un camión del Esmad, en Cali, que transportaba a 15 policías.



Y al violento acto terrorista se sumaron las retadoras fotos de elenos patrullando a tan solo 74 kilómetros de donde estaba Duque entregando ayudas a la comunidad en medio del consejo de seguridad.



Los rumores tomaron fuerza porque al vuelo de las 6:15 de la tarde de KLM sí se subieron otros personajes que han estado estrechamente ligados a los temas de paz en Colombia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, estuvo en la zona en la que el Eln atentó contra el Esmad, en Cali. Los elenos libren una guerra a muerte con las ex-Farc.

Los otros pasajeros

EL TIEMPO estableció que entre los invitados a la cita aparece la representante a la Cámara Juanita Goebertus (Alianza Verde), quien formó parte de la delegación del gobierno Santos en los diálogos de La Habana para el acuerdo de paz con las Farc.

Además, en el listado está Javier Caamaño, nuevo embajador de Cuba en Colombia.



El diplomático se estrenó hace tan solo dos semanas como cabeza de la misión de la isla en Bogotá, en reemplazo de José Luis Ponce Caraballo, quien había tenido roces con el gobierno Duque y con su anterior comisionado de Paz, Miguel Ceballos.



Uno de los más fuertes fue por la alerta que Ponce Caraballo envió sobre un posible atentado del Eln en Bogotá –revelado por EL TIEMPO en febrero de 2021– del que después no dio mayores detalles.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Caamaño, presentó credenciales hace dos semanas ante el presidente Duque y viajó el lunes a Estocolmo.

Estrategias de poder

Aun así, no se puede olvidar que Cuba ha sido clave en los pasados acercamientos con el Eln, como lo fue en el proceso de paz con las Farc. Y que en la isla permanece la plana mayor del Comando Central (Coce), incluidos Nelson Rodríguez Bautista, ‘Gabino’, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán.



Y aunque algunos han dado por muerto a Carlos Marín, ‘ Pablito’, el sanguinario guerrillero del Eln, fuentes de inteligencia le dijeron a este diario que al parecer es él quien está alineando a jefes de esa guerrilla que ya no estaban siguiendo instrucciones del Coce.



De hecho, miembros de organismos de inteligencia le dijeron a EL TIEMPO que es evidente que el Eln está desplegando una estrategia para exhibir el poder militar y económico (a través del narcotráfico) que ha acumulado desde la firma de la paz con las Farc.



Además, que con esta escalada de violencia, en pleno año electoral, podría estar buscando que se retome la mesa que se levantó en La Habana tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá –el 17 de enero de 2019–, dejando 23 muertos.

¿Qué dice el comisionado?

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque lideró un consejo de seguridad en Arauca.

EL TIEMPO buscó al comisionado Restrepo para establecer para qué iba a Estocolmo y por qué no se subió al avión.



Además, para que explicara qué hay de cierto sobre la supuesta mesa exploratoria con el Eln de la que se habla en Arauca, que el miércoles fue sacudida por otro acto de terrorismo.



Esta vez, una de las disidencias de las ex-Farc, archienemiga del Eln, instaló un carro bomba en Saravena, dejando a un civil muerto y 20 heridos. Y lanzó una amenaza contra líderes.



De entrada, el alto comisionado de Paz aseguró que si bien a él también le llegó el rumor, “es falso que se vaya a instalar una mesa exploratoria con el Eln”.



Agregó que él mismo le señaló al presidente Duque, el domingo en Arauca, que se estaba hablando de ese anuncio.

“Además, le dije que si iba a designarme como consejero de Seguridad Nacional, me parecía que no era conveniente que me fuera para allá (Suecia) porque debía asumir dos oficinas. Además, se podía hacer online con el espacio que se abrió en Estocolmo”, explicó Restrepo.



Y añadió: “El presidente Duque me dijo que le parecía muy bien. Y el lunes temprano me comuniqué con los organizadores de la reunión y les manifesté por correo electrónico que el doctor Rafael Guarín renunció (de fecha 15 de enero) y me iba a hacer cargo de su despacho”.



Sobre la razón de su desplazamiento frustrado a Estocolmo, en plena pandemia, explicó: “Hace como dos meses hubo una visita de algunos integrantes de la oficina nuestra por invitación del Gobierno sueco que nada tuvo que ver con el Eln. Después de esa invitación se dijo que era bueno hacer este ejercicio académico, y luego llegó la invitación ya a nombre mío”.



De hecho, aseguró que invitaron a varias corrientes: “Fue mucha gente”.



Restrepo dice que él confirmó y les dijo que le parecía bien que fuera diverso y que el Gobierno pudiera reafirmar allí su posición frente al Eln: “Que cesen las actividades delictivas. Entiéndase que cese el secuestro, la instalación de minas antipersonales, el reclutamiento, su actividad en unos de los eslabones de la cadena del narcotráfico. Porque hoy el Eln se parece más a un cartel del narcotráfico que a cualquier otra cosa. Eso era lo que iba a decir allá”.

'No he hablado con Iglesia’

Según el alto funcionario, la invitación la extendió el Gobierno sueco (su agencia de paz) y él dejó en claro que no iba a ser ninguna tarea de exploración y que no permitirían que fuera a estar alguien que hablara a nombre del Eln.



Cuando se le preguntó si esa invitación a Estocolmo había surgido como consecuencia de las labores de buena voluntad de la Iglesia católica con el Eln, hizo otra aclaración: “No hemos vuelto a hablar con la Iglesia de nada”.



Y fue enfático en señalar que, en este momento, “nadie está autorizado para iniciar nada exploratorio con el Eln ni ninguna interlocución con grupos armados. Ningún alcalde, ningún gobernador, nadie”.



Y recordó que el fin de semana, tras el episodio del patrullaje eleno, les dijo públicamente a los miembros de ese grupo que dejaran de estarse tomando fotos para las galerías, que cesaran los actos violentos y que, solo entonces, el Gobierno estaría listo para avanzar en lo que corresponda.

Miedo en Arauca

Mientras esa puerta se cierra con cada atentado terrorista, el miedo aumenta en Arauca.



“Anoche (la del miércoles) fue desastrosa. La comunidad no pudo dormir por la zozobra y el miedo a raíz de la explosión en el centro de la ciudad. Las alarmas están encendidas porque no sabemos qué acciones vaya a tomar el Eln”, le dijo a EL TIEMPO un vocero del Concejo de Saravena.



Y un político local del partido de Alianza Social Independiente (ASI) agregó que la gente tiene terror y que prefieren permanecer en casa por la guerra que se desató entre ‘elenos’ y ex-Farc, en la que quedó en medio la población civil.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara, reveló parte de la agenda que se discutió en Estocolmo.

¿De qué se habló en Estocolmo?

EL TIEMPO intentó sin suerte hablar con la embajada sueca en Colombia sobre la cita en Estocolmo. Pero la representante Goebertus envió varios mensajes desde allá: “Termina el taller con la @FBAFolke sobre alternativas para solucionar el conflicto armado con el Eln en Colombia. Gratitud infinita por esta enriquecedora invitación a Suecia”.



Y reveló algunas conclusiones: “Paz futura implica apertura del Eln y del Gobierno”, “recomponer la situación diplomática con Venezuela” y “precisar y especificar la agenda de acuerdo con el Eln en 2016”.



También se tocó la implementación del acuerdo con las Farc y la necesidad de poner en marcha una política de sometimiento de grupos ilegales.

Termina el taller con la @FBAFolke sobre alternativas para solucionar el conflicto armado con el ELN en Colombia.



Gratitud infinita por esta enriquecedora invitación a Suecia.



Van algunas de las conclusiones que me llevo👇🏽 pic.twitter.com/sLMK8RZzRD — Juanita Goebertus🌻111 (@JuanitaGoe) January 21, 2022

