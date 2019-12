Por ‘narcoestigma’, se burlan de nuevo del país en Canadá y EE. UU.

En menos de 48 horas, Colombia quedó expuesta a comentarios ofensivos y a burlas en dos escenarios internacionales por un solo motivo: el narcotráfico.



El martes, la filial canadiense de la multinacional Walmart tuvo que retirar del mercado un suéter que tenía estampado un Papá Noel sentado frente a tres líneas blancas y un mensaje irónico: ‘Deja que nieve’.



(Le puede interesar: 'No amenacé a Aída Victoria, estaba exigiéndome dinero': Julio Gerlein)

Pero lo más polémico estaba en la descripción del producto: “Sabemos cómo es la nieve: es blanca, en polvo, y la mejor nieve viene de Suramérica. Esas son malas noticias para el viejo y alegre San Nicolás, quien vive en el lejano Polo Norte. Por esa razón, a Santa le gusta disfrutar el momento cuando tiene un poco de nieve de calidad de Colombia”.



Dos días antes de que se hiciera viral este episodio, Colombia fue blanco de otro comentario ofensivo. En la noche del domingo, en una transmisión que vieron millones de televidentes en el mundo, el presentador de Miss Universo, Steve Harvey, se refirió al país en términos desobligantes.



Harvey, quien además es comediante, aseguró que “la gente del cartel” seguía molesta por su equivocación con la ganadora de 2015, cuando erróneamente dijo que la Miss Universo de ese año era la representante de Colombia.



El comentario levantó de inmediato una ola de indignación que se vio reflejada en redes sociales.



(También lea: Nueva ofensa a Colombia por cuenta del narcotráfico)



Sin embargo, sumado al episodio de Canadá, suscitó una fuerte reacción del propio Gobierno.

¿Acciones legales?

En efecto, si bien Walmart emitió un breve comunicado en el que ofreció una disculpa por el diseño del producto y el tiempo que duró al aire, el Estado colombiano anunció acciones jurídicas para exigir una reparación.



El director de la Agencia Jurídica de Defensa, Camilo Gómez, les dijo a reporteros de EL TIEMPO que “el buzo de Walmart es una ofensa al país que genera un daño a los productos legales de Colombia, a la reputación del país, independientemente de cualquier circunstancia. Es un daño que hay que atacar, y aunque Walmart pidió disculpas, el daño se hizo”.



En cuanto al episodio de Miss Universo, el mismo funcionario –hoy candidato a fiscal general– agregó que el país merece al menos una disculpa.



Sin embargo, esas dos menciones negativas en escenarios internacionales coincidieron con la reciente divulgación de un informe de la Europol en el cual se afirma que Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína a los países miembros de la Unión Europea.



De hecho, ya se han encontrado en España y Polonia laboratorios de procesamiento de coca administrados por colombianos, así como narcosubmarinos repletos de droga colombiana, vinculados a las disidencias de las Farc.

‘Es una herencia histórica’

Al respecto, expertos le aseguraron a EL TIEMPO que estos episodios están ligados a una imagen ‘narcotizada’ que se tiene del país desde los 90 y al hecho de que Colombia atraviesa una bonanza cocalera. Estos dos factores hacen que se desplace el reconocimiento que otros gobiernos le hacen al colombiano por su lucha contra el narcotráfico, que incluye pérdidas de vidas.



Y tampoco se tiene en cuenta que en Europa y Estados Unidos está en alza el consumo de sustancias piscoactivas, especialmente de cocaína.

Es una herencia histórica, arraigada a nivel internacional, que viene de los años 90 y es por culpa del narcotráfico. Nocivamente se ve a Colombia solo como un productor de coca FACEBOOK

TWITTER

“Es una herencia histórica, arraigada a nivel internacional, que viene de los años 90 y es por culpa del narcotráfico. Nocivamente se ve a Colombia solo como un productor de coca. Es un estigma que tampoco se puede desligar del aumento de los cultivos ilícitos ni de las violencias que estos generan”, le dijo a EL TIEMPO Álvaro Pretel, investigador de la Universidad del Valle.



Su postura se basa además en estadísticas como las de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que recientemente calculó que de cada 10 gramos de cocaína que se consumen en el mundo, por lo menos siete son producidos en Colombia.



No obstante, Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado, aseguró que quedarse solo con esa perspectiva –cuya evidencia no se puede esconder– es negar de entrada los avances y trabajos que ha hecho el país para positivizar su imagen.



“Hemos demostrado, con turismo y con los bienes consumibles que exportamos, que somos mucho más que a lo que se refieren esos hechos negativos. Las dos organizaciones, Walmart y Miss Universo, deben hacer un reconocimiento público de todo esto”, dijo.



De hecho, el Gobierno reveló hace una semana que ya se superó la meta de erradicación de narcocultivos fijada para este año, que era de 80.000 hectáreas, y se lograron 1.000 más.



Sin embargo, la resiembra sigue siendo un factor de alerta, al llegar a un 40 por ciento.

“Las personas que se refirieron de manera despectiva a Colombia no entienden cómo nos ha afectado el narcotráfico en nuestras vidas, pero en últimas no son interlocutores de ningún Gobierno. En todo caso, sí es necesario que la ciudadanía exprese su rechazo a esta estigmatización”, concluyó Victoria González, investigadora del Externado.



Ahora se espera que se concreten las disculpas de Walmart en una reparación a Colombia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com​@UinvestigativaET