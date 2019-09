Por ahora, el futuro político de Gustavo Petro está despejado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó este jueves unas medidas cautelares que dejan temporalmente sin efecto las inhabilidades que pesaban contra Gustavo Petro.

Como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, el tribunal suspendió provisionalmente las sanciones que le impuso la Contraloría Distrital dentro del proceso de responsabilidad fiscal por el fracasado modelo de basuras que impuso cuando fue alcalde de Bogotá.



Además de una multa por 97.000 millones de pesos, Petro fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.



La sanción se desprendió de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que multó al entonces alcalde, al Acueducto y a la Uaesp, por violar la libre competencia. Petro se negó a pagar la multa, pero la administración de Peñalosa la canceló y, en criterio de la Contraloría, hubo un detrimento patrimonial.

Sin embargo, la defensa de Petro –en cabeza de Julio César Ortiz y Dagoberto Quiroga– demandó la decisión y pidió las medidas cautelares. Y si bien el Tribunal no se pronunció de fondo, suspendió la multa y la inhabilidad hasta que lo haga.

“Acogieron nuestro argumento de que no se probó ni culpa grave ni dolo. Además, la sanción de la SIC fue demandada y no podía ejecutoriarse. Seguro la Contraloría apelará y el caso se iría al Consejo de Estado, en donde puede durar más de 10 años”, explicó Quiroga.



Y agregó que, en el entretanto, su cliente podrá aspirar a cualquier cargo, al igual que María Mercedes Maldonado, otra de las sancionadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com