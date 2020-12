Polonia busca puesto clave en la Ocde con apoyo de Colombia

Michal Kurtyka no es un nombre familiar. Pero se podría convertir en alguien clave si, con el guiño de Colombia y de otros países, es el próximo secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Hoy ocupa la cartera del Clima y Medio Ambiente en Polonia, y es experto en economía global. Accedió a hablar con EL TIEMPO de los coletazos de la pandemia en la economía mundial, del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y del nexo de Polonia con Colombia y con América Latina.

¿Por qué decidió aspirar a la Secretaría de la Ocde, si su fuerte es el medioambiente?

No es del todo cierto. Llevo años dedicado a la protección del clima y medioambiente. Pero en un país como Polonia no se puede hablar de la protección del clima sin desarrollar una visión multidimensional, coherente con la transformación energética. Me especialicé en economía; promocioné la cooperación europea en materia de transformación industrial y adaptación de la industria en Europa, a los retos de la globalización. Antes de ser presidente de COP24, fui subsecretario del Estado en el Ministerio de Energía. Creo que mis conocimientos y experiencia pueden ser una gran ventaja.

¿Qué proyectos puede presentar Polonia en materia de la lucha contra el calentamiento global?

Las estrategias para la mejora de la calidad del aire pueden ser la respuesta a los retos que se presentan a nivel europeo y nacional. Polonia puede enorgullecerse de su estrategia a favor del Desarrollo Sostenible y Programa Nacional de Protección del Aire (...) Por otro lado, el programa prioritario Mi Electricidad es un instrumento de excepcional alcance, dedicado a prestar apoyo al desarrollo de la energía de autoconsumo, a través del segmento de microcircuitos fotovoltaicos.



Si resulta elegido, ¿qué tipo de proyectos involucrarían a América Latina?

Cambiar el paradigma de pensamiento en el desarrollo económico. La visión que presento une el tradicional concepto de crecimiento del PIB con la valoración de la resistencia de las economías al choque, acceso a infraestructuras y la mejora de los niveles de vida. Considero que este cambio tiene carácter fundamental en el contexto de las oportunidades que se derivan del fondo de reconstrucción, después de la pandemia de covid-19.

Tenemos que planificar un estímulo fiscal, para estar más cerca de las necesidades de las sociedades. Para alcanzar este objetivo, veo un papel importante de América Latina. Es una región que considero mi aliada, en cuanto al respeto a la idea del comercio libre o especial atención al creciente problema de la exclusión social y desigualdades.

¿El covid es un coletazo del calentamiento global?

No buscaría relaciones en este aspecto. Han aparecido teorías de que la desaparición de glaciares, debido al calentamiento global, contribuye a que aparezcan virus que hasta ahora permanecían dormidos en la capa de hielo. No obstante, sabemos que el virus que causa covid-19 es de origen animal. A principios de año vimos un efecto positivo que tuvo la pandemia sobre el medioambiente. Debido al cese de producción industrial (principalmente en China), la emisión de CO2 a la atmósfera se redujo notablemente.

¿Es posible una política medioambiental a escala mundial sin EE. UU. en el Acuerdo de París?

Esperamos que, según declara el presidente electo, volverán a adherirse al Acuerdo de París. En consecuencia, tal vez ya en el primer trimestre de 2021 podremos alegrarnos del regreso de Washington a las estructuras formales de la política climática global.



Sin duda, la participación de la diplomacia norteamericana contribuirá a desarrollar compromisos, durante la COP26 del próximo año (…) No obstante, las actuaciones prácticas de EE. UU. resultan más importantes que la implementación de los objetivos declarados y planificados.

¿Cree que ese viraje inducirá a cambios en el ámbito de la responsabilidad global?

La lucha contra el cambio climático y el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París son una de las cuatro prioridades del programa de presidente electo, Joe Biden. Desea que EE. UU. tome el liderazgo mundial en materia del clima. Ese país es responsable del 15 % de emisiones globales, situándose en segundo lugar después de China. El potencial económico de Estados Unidos y su capacidad de reducir emisiones son incuestionables y deben ser aprovechados para el bien de todo el planeta.



¿Por qué Polonia busca el apoyo de Colombia?

Encuentro muchos puntos en común con las prioridades de Colombia, en cuanto al desarrollo futuro de la Ocde. Entre otros, el apoyo al crecimiento económico vinculado con la mejora del nivel de vida; y el importante papel que la Ocde debe desempeñar en la reconstrucción económica global, posterior a la pandemia. Además, el refuerzo de la resistencia de economías y sociedades a las crisis, desarrollos de la economía digital y el multilateralismo.



No obstante los miles de kilómetros que separan a Polonia y Colombia, hay cosas que nos unen. No pertenecemos al grupo de miembros más ricos de la Ocde, pero sí al grupo de países de crecimiento dinámico y economía en transformación. Polonia puede compartir con Colombia sus experiencias de una transformación política y económica exitosa.

¿De qué otras cuestiones debería ocuparse la Ocde?

El objetivo principal de la comunidad internacional es volver a situar a los países en la senda de desarrollo económico. Tengan en cuenta que, aunque parezca lo contrario, este no es un problema nuevo. El mundo no pudo encontrar un remedio a la reconstrucción económica, a la vista del incremento de deuda pública, desde la crisis financiera de 2007; o el permanente nivel bajo de las tasas de interés. Se han hecho muchas cosas para estimular el consumo y las inversiones, también mediante programas de liquidez de los bancos centrales, pero el proceso de retorno a la senda de desarrollo nunca fue completado.



Estos problemas alcanzaron dimensiones nuevas con la pandemia. En esta fase de la crisis, es de vital importancia desarrollar estrategias generales de reconstrucción económica.



