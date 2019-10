Se defienden políticos salpicados dentro del escándalo en la Distrital

"No lo conozco. Jamás tuve contacto con él. No hay una llamada ni un solo chat. No existe en mi vida”.



Así se refirió Alfonso Prada –exdirector del Sena y exsecretario general de la Presidencia, del gobierno Santos– a Wilman Muñoz, el protagonista del gran escándalo que sacude a la Universidad Distrital.



Muñoz, señalado de usar dineros públicos para suntuosos gastos –como autos de lujo y joyas– dijo que parte de los 11.000 millones desviados del Idexud, se fueron en lobby para la reelección del rector Ricardo García.

Y en ese contexto salió a relucir Prada a quien le adjudica una reunión para ese fin.



“Sí me vi con Ricardo García. Fue un encuentro fortuito de unos 5 minutos. Me dijo que quería volver a aspirar a la rectoría. Le dije que tenía una buena imagen de su anterior periodo (2003-2006), pero que desde mi cargo en el Gobierno no tenía incidencia para su nueva elección”, precisó Prada.



Y admitió que si bien, cuando fue director del Sena, se firmó un convenio de interventoría con la Distrital –hoy investigado–, advirtió que desde su cargo no tenía injerencia en su aprobación y ejecución. Incluso, dijo que la universidad fue multada por retrasos.

“Si Muñoz me llega a mencionar de forma directa, tomo acciones legales para demostrar que no tengo nada que ver en ningún escándalo de corrupción. Ya hay 38 decisiones favorables a mi gestión en el Sena”, dijo.



Al respecto, la exdirectora del Sena y actual candidata al Concejo, María Andrea Nieto, aseguró que esos convenios –que suman 20.000 millones de pesos– se hicieron irregularmente.



Pero Prada responde que no la validará como interlocutora en un momento electoral.

Samuel Arrieta asegura que es enemigo político del rector Ricardo García Duarte. Foto: Archivo Particular

‘Es mi enemigo’

El exsenador y candidato al concejo de Bogotá por Cambio Radical, Samuel Arrieta, también se defendió.



Aunque admitió su nexo con la Distrital, de la que fue secretario general en los 90 y por lo que le atribuyen gran influencia, dice que no sabe quién es Muñoz.



“Nunca tuve relación alguna con él. Y Ricardo García es mi enemigo político, porque cuando fui senador, y él estaba en su primera rectoría, le hice varios debates de control político por su mala gestión”, dijo Arrieta.

Para él, sectores de izquierda radical son los que quieren involucrarlo con el escándalo. Pero dijo estar dispuesto a responder ante la autoridad que lo requiera.



Tanto la Procuraduría como la Fiscalía indagan al menos 4 convenios, firmados antes de la llegada de García, por 43.000 millones de pesos: dos con el Sena, uno con Fonade y otro con la Alcaldía de Bucaramanga.



Muñoz ofreció dar detalles de esos procesos contractuales y de los nexos con políticos nacionales y locales, a cambio de beneficios judiciales.

Al parecer, en ese contexto, también habría mencionado a la concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas.



Hace dos semanas, la cabildante le envió una carta a la Fiscalía pidiendo que se le informe si es cierto que fue mencionada por Muñoz y, de ser así, en qué contexto.



Y advierte que si se llega a confirmar su mención, emprenderá de inmediato acciones penales por “tan temerarios señalamientos”, que para ella tienen como propósito sembrar un manto de duda en época electoral.

Otra de las mencionadas es la exrepresentante Olga Lucía Velásquez. Según supo EL TIEMPO, ya ha contactado a directivos para tomar distancia del escándalo.



Ella, según el rector García, es reconocida en el alma mater por haber impulsado una estampilla universitaria. Pero el directivo niega que Velásquez hubiera intervenido en su reelección.



Si bien hay otros mencionados por Muñoz, al cierre de esta edición no habían respondido. Por eso se omiten sus nombres.

Convenio en Bucaramanga

Finalmente, la Alcaldía de Bucaramanga emitió un comunicado en el que dice que apoya la indagación al convenio que firmó con la Distrital para la actualización catastral, por 7.200 millones de pesos, durante la administración del polémico Rodolfo Hernández.



Pero recalca que se trató de una ejecución legal y sustentada.



Mientras tanto, en redes circula una programación de protestas para que se le dé vida a una asamblea de estudiantes que esté por encima del Consejo Superior universitario de la Distrital.



Este órgano aceptó que García se tome un mes de licencia. Además, confirmó que, desde febrero, todos los representantes con asiento en el comité -incluidos los estudiantes- conocían las irregularidades que protagonizó Muñoz, quien avanza en la negociación con la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET