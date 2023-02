Un viaje a Letonia, durante el primer semestre de 2022, se convirtió en una de las pistas sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de un Jet Embraer Legacy, por parte de la Policía Nacional de Colombia.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO el fin de semana, la Contraloría indaga un presunto detrimento patrimonial cercano a los 12 millones de dólares por la compra de la aeronave que iba a ser usada para mover tropa pero a la que solo le caben 18 pasajeros.

Los empresarios Luiz Stein y Jesús Guerrero. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

Más allá del comunicado de prensa del ente de control es poco lo que se sabe. Pero EL TIEMPO investigó y estableció que la negociación, por parte de privados estuvo a cargo de un conocido empresario brasileño del sector: Luiz Ignacio Stein.



Stein aparece como accionista en Río Sur S.A.S., al igual que Inverluna, una compañía ligada al conocido empresario Jesús Guerrero Hernández, dueño de Servientrega.



Río Sur S.A.S. es una de las tres firmas miembro del consorcio que adelantó la negociación de la aeronave de lujo con la Policía: Consorcio Aeronaves PNC.



La empresa de Stein y de Guerrero aparece con un 5 por ciento del consorcio; y el 90 por ciento está en manos de Ingeambicol, creada en 1989 en Arauca, con activos por 73 mil millones de pesos.



El 5 por ciento restante aparece a nombre de Construcción, Empresas y Proyecciones para el Desarrollo S.A.S., también con sede en Arauca.

El viaje de inspección de la aeronave, a Letonia, de de tan solo tres días. Foto: iStock

¿Por qué una constructora?

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso manifestaron que la constructora fue incluida para cumplir el indicador económico ya que la experticia técnica estaba a cargo de Río Sur. FACEBOOK

TWITTER

Para la Contraloría llama la atención que una constructora de Arauca esté metida en el negocio. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso manifestaron que fue incluida para cumplir el indicador económico ya que la experticia técnica estaba a cargo de Río Sur.



EL TIEMPO investigó y estableció que Ingeambicol es de propiedad de Sharon Gianina Moreno Bernal, quien aparecer con el 98 por ciento de acciones.

El resto es de Ingrid Astrid Ramírez Arrieta.



La empresa antes se llamaba Agroambiente Ldta, y, a su vez, es propietaria de Event and Food Company, una firma dedicada al catering para eventos.



Ingeambicol, ha tenido contratos con la gobernación de Arauca cercanos a los 90 millones de pesos. Uno de ellos para el fortalecimiento de los espacios de concertación y toma de decisiones para el avance en la política pública de víctimas de ese departamento y otro para el apoyo para el desarrollo de estrategias que potencialicen el aviturismo en Arauca.



Además, durante el periodo 2015 a 2019, tuvo 6 contratos con la alcaldía de Arauca, que superan los 14.600 millones de pesos. Entre ellos objetos como prestación de servicio de aseo, pago de servicios públicos y producción de cuñas radiales.

Visita relámpago a Letonia

La Contraloría indaga un presunto detrimento patrimonial cercano a los 12 millones de dólares por la compra de la aeronave. Foto: Suministrada

Los investigadores están concentrados en varias modificaciones que se hicieron a las condiciones de compra del Jet y a los plazos.



Destacan una visita a Letonia, a chequear el Jet que ofrecía el Consorcio Aeronaves PNC. Al respecto se anota que se programó el desplazamiento con una duración de 3 días, a pesar de que en la solicitud de oferta se estableció que la duración de la visita de inspección inicial sería de mínimo cinco (05) días hábiles los cuales no incluyen los días de desplazamiento y días festivos.



Pero hay un dato que llama aún más la atención. En el informe del comité técnico que adelantó la revisión, se observa que se adelantó la verificación de la aeronave ofrecida por el consorcio, identificada con la matrícula VP-BGP, la cual no cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos exigidos, como motores, el peso máximo de despegue, el techo de operación y la capacidad de almacenaje de combustible.



En ese mismo viaje se procedió a revisar otra aeronave que no estaba ofertada, identificada con el número de matrícula 9H-AIQ. La comitiva concluyó que aunque no había sido ofertada, cumplía mejores requisitos y procedió a reemplazarla.



Según la Policía, el proceso lo permitía: “(…) Si las condiciones del mercado no permiten la cotización de las aeronaves de acuerdo con las condiciones técnicas que se están solicitando, el oferente podrá ofrecer otro tipo de condiciones siempre y cuando sean superiores a las mínimas solicitadas”.

Las demoras

La aeronave iba a ser usada para mover tropa, pero solo le caben 18 pasajeros. Foto: Suministrada

EL TIEMPO tuvo acceso a otros documentos de la Policía en donde se señala que, el 25 de julio de 2022, el supervisor del contrato y el personal del comité técnico, realizaron visita de pre-recibo de la aeronave Embraer EMB135BJ LEGACY 600 en Riga (Letonia).



Tras la visita de inspección, concluyeron que se aprobaba “iniciar su traslado al taller de pintura para el cambio de diseño exterior por los logos institucionales de la Policía Nacional de Colombia, y posterior desplazamiento hacia Bogotá – Colombia”, tal como consta en acta.



Pero, el 10 de octubre se suscribió una nueva modificación al contrato porque el vendedor, mediante oficio de 6 de octubre de 2022, manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento con la entrega de la aeronave dentro del plazo previsto

en el contrato inicial.



Según dijeron "circunstancias de fuerza mayor como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, han dificultado la cancelación de la matrícula de

la aeronave en el país de origen", dice el documento.



Según la Contraloría, no se observaron documentos que permitan evidenciar claramente las circunstancias de fuerza mayor esgrimidas por el proveedor.



Además, también se encontró una modificación y demora en el entrenamiento de la tripulación.

