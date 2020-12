Exfiscal dice no estar impedido para asesorar Gobernación de Magdalena

Durante 14 años, Germán Ordóñez Plata estuvo en la Fiscalía. Uno de los cargos del curtido funcionario fue el de coordinador en Santa Marta, en la época en que Carlos Caicedo, hoy gobernador de Magdalena, fue alcalde (2012-2015).





Por eso, en algunos sectores de la ciudad ha llamado la atención Ordóñez sea actualmente asesor de la oficina jurídica. Incluso hablan de una posible inhabilidad, porque esa seccional recibió varias denuncias en contra del hoy gobernador.



(Le invitamos a leer: Vinculan al recién llegado ‘Jorge 40’ a crimen de estudiante)

El exfiscal aseguró que él era el gerente de los fiscales: “Ellos se encargaban de investigar, no yo, y no estoy inhabilitado”.



(Le puede interesar: Dos hijas del ‘para’ Giraldo siembran terror en la Costa)



Y añadió: “Me gané algunos contradictores porque no me presté a armarle procesos a Caicedo o que alguno de mis fiscales le profiriera orden de captura o la solicitara injustamente o sin fundamento suficiente, como eran la instrucciones del nivel central”.



Según él, hay documentos con esas directrices: “No hay ninguna inhabilidad ni impedimento ético. No tengo la más mínima tacha en mis 40 años de función”.

Exjefe seccional de Fiscalías de Magdalena, Germán Ordóñez Plata Foto:

No hay ninguna inhabilidad ni impedimento ético. No tengo la más mínima tacha en mis 40 años de función FACEBOOK

TWITTER

El jurista colombiano Iván Velásquez defiende al gobernador Carlos Caicedo en varios procesos que adelanta la Fiscalía. Foto: Wolfgang Schmidt / Right Livelihood Award Foundation

En igual sentido se pronunciaron en la Gobernación del Magdalena, a través del ex magistrado Iván Velásquez, abogado del mandatario seccional Carlos Caicedo Omar.



(Además: El plan retorno de los exjefes de la mafia narcoparamilitar)



Según Iván Velásquez, las relaciones entre un director de fiscalías y un alcalde son institucionales. Para formular algún reproche, tendría que acreditarse que el director impidió, obstaculizó o favoreció alguna investigación que existiera en la seccional a su cargo, lo que según él no se produjo.

Y Velásquez explicó que desde que Caicedo se desempeña como gobernador del Magdalena , todas sus investigaciones se encuentran en las fiscalías delegadas ante la Coste Suprema de Justicia.



(Puede ser de su interés: JEP le cierra la puerta a Jorge 40 y su defensa apelará)Aseguró que las insinuaciones sobre una posible inhabilidad, podrían constituir un delito de calumnia contra el exfiscal Ordóñez.

El caso de ‘Jorge 40’

Por otra parte, el gobernador Caicedo le hizo saber a EL TIEMPO que los hechos por los que ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo fueron vinculados a crimen de estudiantes de la Universidad del Magdalena no están relacionados con él.



De hecho, asegura que su nombre ni siquiera figura en la respectiva providencia.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y aclaró que las medidas restrictivas que se le impusieron en su momento ya no están vigentes: “En septiembre de 2019 fueron revocadas por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, quien consideró que fueron adoptadas sin sustento jurídico y con base en meras especulaciones”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET