Poderoso prestamista de políticos niega nexo con exfiscal Moreno

Hace 25 días, Carlos Eduardo Gutiérrez, reconocido prestamista de partidos y de políticos, fue citado a la Fiscalía.



Según él mismo se lo admitió a EL TIEMPO, durante casi una hora lo interrogaron sobre sus nexos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, preso por exigir sobornos para torcer procesos.

“Bajo la gravedad del juramento, aclaré que ni fue mi abogado ni le patrociné lanzamientos de libros en Cartagena o Bogotá”, le dijo Gutiérrez a este diario.



También negó tener abiertas investigaciones en la Fiscalía, aunque, en febrero del 2012, EL TIEMPO reveló que la Corte Suprema ordenó una inspección judicial a la Organización Servimos S. A., su empresa familiar, que les ha hecho préstamos a senadores, exsenadores (algunos en cargos públicos) y a los partidos Liberal, Conservador, Alas y Cambio Radical, que le han pignorado la reposición de votos.



En ese momento se indagaban nexos con el paramilitarismo y en negocios con la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.



Según Gutiérrez, la citación en el ente investigador se debe a que, de manera reiterada, Andrés Vélez ha querido implicarlo en escándalos.



De hecho, el lunes, en La W Radio, Vélez señaló a Gutiérrez como una persona cercana a Moreno y una especie de mecenas del exfiscal.



“Es una persecución de hace muchos años. Todo se debe a que Claudia Sanclemente, la esposa de Vélez, accedió a un crédito en Servimos por 30 millones de pesos y no pagó. Tuvimos que hacerle un proceso ejecutivo que derivó en un embargo de sus bienes”, explicó.



Sin embargo, aceptó que tuvo dos encuentros con Moreno: en un acto académico y en un famoso restaurante capitalino en donde este le ofreció sus servicios para denunciar a Vélez como falso testigo.



“Yo le dije que mis abogados eran Yesid Reyes y Jaime Bernal. Nunca lo he conocido”, dijo el prestamista, y agregó que no tiene deudas con la justicia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

