Playa Blanca: ¿el ‘bronx’ del Caribe?

La proliferación de hostales, la rumba sin control en las playas y hasta su uso como plataforma para disparar coca hacia Centroamérica, están convirtiendo a Playa Blanca en una especie del ‘bronx del Caribe’ .



Así se lo han hecho saber al alto gobierno empresarios y propietarios del sector, que incluso han donado terrenos para levantar proyectos de turismo sostenible y evitar la depredación de la zona.



Además, han ido hasta la Corte Constitucional a sustentar la alerta, ante tutelas interpuestas por grupos que han usado esa vía para ser reconocidos como consejos comunitarios y nativos.

Uno de estos casos se produjo en septiembre de 2015, a pesar de un demoledor informe elaborado en terreno por un magistrado auxiliar del despacho de Alberto Rojas, hoy presidente de esa corporación.



(Lea también: La SIC prohíbe que hostales de Playa Blanca alojen a turistas de noche)



“A partir de la verificación in situ se observó que la playa muestra deterioro debido al fuerte impacto ocasionado por las actividades turísticas. Hay presencia de residuos de quema de basura, tala de arbustos para ser utilizados como combustibles y muchos residuos sólidos no biodegradables”, aseguró la oficina de Ríos.



Sin embargo, en una decisión del 1 de julio de 2015 se declaró nula la inspección.

El uso descontrolado de Playa Blanca como foco turístico está golpeando el ecosistema de la región. Foto: Archivo particular

En efecto, en un auto firmado por Myriam Ávila Roldán –magistrada sustanciadora encargada del despacho de Luis Ernesto Vargas–, se dejó sin efecto la diligencia por falta de firmas y, entre otras cosas, por la ausencia de las transcripciones de algunos testimonios.



El fallo final terminó por reconocer a una ciudadana española, María del Carmen García García, como miembro de una comunidad ancestral de Barú.



El actual presidente de la Corte salvó su voto y advirtió que esa decisión podría generar inconvenientes de diversa índole y 5 años después el tiempo parece darle la razón.



El fallo ordenó realizar consultas previas con ese consejo, para desarrollar proyectos de turismo sostenible.



EL TIEMPO contactó a García, dueña del hostal La Española (que aparece en la lista de la SIC) y en el fallo.



(Lea además: Así se mueve el lucrativo negocio del comercio ilegal en Playa Blanca)

La respuesta de la española

Esta aseguró que lleva más de 35 años en Colombia, está casada con nativo y tiene “las mismas necesidades y dinámicas de cualquier colombiana”.



“A muchos no les gusta que sea forastera, pero eso no es problema mío. Nosotros, asociados en el consejo comunitario, hemos querido gobernar a Barú y establecer reglas para cuidar gente y playas. Pero no nos han apoyado”, explicó. Y agregó que tiene biblioteca local y programas como el de niños pescadores.



El alcalde de Cartagena, William Dau, ha planteado hasta la posibilidad de cobrar la entrada para regular el ingreso. Pero este tipo de decisiones también se tienen que consultar a través del Ministerio del Interior y debe contar con el acompañamiento de Parques Naturales.

El ingreso descontrolado de turistas, un promedio de 11.000 diarios en temporada alta, es una de las razones principales del deterioro de Playa Blanca. Foto: Archivo particular

Por ahora, en la Fiscalía cursa una denuncia de empresarios privados por posible apropiación indebida del espacio público. Y se trabaja en la desarticulación de pandillas que asechan la playa.



Las autoridades tienen evidencia de que enlaces del ‘clan del Golfo’ irrigan la droga que jíbaros venden en dosis (marihuana, coca, bazuco y pastillas como rivotril), especialmente a ciudadanos extranjeros.



Hace algunas semanas, Fonade cedió un lote, hoy en manos de Corpoturismo, para establecer el sistema de control de ingreso a la playa, que va desde contar cuánta gente entra hasta vigilar la capacidad de carga.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UInvestigativaET