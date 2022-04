Los ingresos a la cárcel La Picota de Piedad Córdoba salieron a relucir luego de que Gustavo Petro decidió suspender cualquier actividad de la senadora electa del Pacto Histórico de su campaña a la Presidencia.



El candidato atribuyó la decisión a la necesidad de que Córdoba aclare primeros sus asuntos pendientes con la justicia. Sin embargo, los encuentros de su escudera con extraditables y exparamilitares habría pesado en la decisión.



De hecho, después del anuncio de Petro, otro de los alfiles, el senador Roy Barreras, señaló: "La campaña deja claro además que NADIE en la campaña está autorizado para hablar con NADIE en NINGUNA CÁRCEL nacional ni extranjera ni en ninguna parte haciendo compromisos a nombre de Petro” (sic).



EL TIEMPO reveló en exclusiva un informe que se conoció en Estados Unidos en el cual se señala que Córdoba había estado reunida con Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo; y Óscar Moreno Ricardo, el llamado ‘rey de los narcosemisumergibles’.



Además, con Jorge Vallejo Alarcón. Este último es el llamado ‘Hombre de Bello’, señalado de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales de Bello y el Valle de Aburrá.

Óscar Moreno Ricardo, alias Cachano o el Viejo, fue capturado en Medellín. Foto: Fiscalía

¿Qué dice 'Gordo lindo'?

Antonio Güette Camargo, asesor de la defensa de Álvaro Freddy Córdoba. Foto: Archivo particular

Según el informe, Piedad ingresó con el penalista Antonio Güette, quien pidió autorización para ver a esos tres convictos, que aparecen en su lista de clientes.



"Yo no soy extraditable, yo fui extraditado hace casi dos décadas y regrese hace 4 años. Yo no estoy en el pabellón de extraditables. Yo no participo en política", aseguró el exparamilitar en un audio.



Y agregó: "Mi única relación con la doctora Córdoba fue que, afortunada o desafortunadamente para mí, comparto el mismo abogado colombiano con el señor Álvaro Córdoba que resultó ser hermano de la doctora Córdoba".



'Gordo lindo' se refiere al penalista Antonio Güette, a quien EL TIEMPO contactó desde el lunes para conocer su nexo con Córdoba.

¿De qué hablaron?

Según el exparamilitar, debido a esa coincidencia de abogados conoció a Córdoba.



"Me la encontré en dos ocasiones, de las muchas que ella le ha realizado a su hermano como abogada que entiendo es la doctora Córdoba , y en las dos ocasiones que le dirigí la palabra en el sitio de visita de abogados (no fueron más de cuatro oraciones, adicional a los respetuosos saludos que le doy a una señora como ella", señaló 'Gordo lindo'.



Y asegura que fueron conversaciones fortuitas.



"Las 4 oraciones fueron dos en el primer encuentro fortuito, y se trató de mucho gusto, etc; y el abogado que compartimos me preguntó, en presencia de ella, mi opinión sobre un abogado americano para el caso del señor Álvaro Córdoba ( su hermano) , y yo le dije mi opinión sobre el abogado en cuestión".



Según 'Gordo lindo', el segundo encuentro fortuito fue el siguiente: "Yo esperaba (que) se desocupara mi abogado colombiano de entrevistarse con ellos, y se trató de además del saludo, recomendarles al doctor Todd Yolder en USA. No fue más mi experiencia con la doctora Córdoba".



Y puntualiza: "Además, ella no volvió por acá , ya que su hermano fue trasladado al Pabellón de alta seguridad para extraditables (PAS) y según entiendo ella y sus abogados, incluido el que me presta asesoría a mí, se dirigen es a ese edificio, muy diferente a donde yo pago mi condena".

'Falcon' también niega reunión

Juan José Valencia, alias Falcon o Gordo Florecita. Foto: Policía Nacional

La defensa de Juan José Valencia, alias Falcon o Gordo Florecita, el señalado brazo financiero del 'clan del golfo', negó que este se hubiera reunido con Piedad Córdoba.



La versión fue difundida por medios diferentes a EL TIEMPO y allí se señala que la senadora habría tenido un encuentro con el capo y con 'Douglas', miembro de la llamada 'Oficina de Envigado.



Lo único que sí está confirmado es que, tal como lo reveló EL TIEMPO, a través del abogado Güette, el paramilitar 'Martín Llanos' le envió una carta a Gustavo Petro. Además, fue la senadora Córdoba quien sirvió de emisaria para hacerla llegar a la campaña.



Allí se habla de 'inclusión social' de un grupo de internos, pero señalan que no tiene que ver con el 'perdón social' con el que se vinculan las visitas a La Picota de Juan Fernando Petro, el hermano del candidato.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET