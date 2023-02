Agentes federales han estado al tanto de la investigación que involucra a la exfiscal de Extinción de Dominio y de Finanzas Criminales Ana Catalina Noguera con una red que extorsionaba a excapos y capos del narcotráfico.



La piedra angular del caso es el excapo del cartel de Medellín Carlos Ramón Zapata, quien usa la identidad de Ramón Esteban Peña. La Fiscalía lo acusa de usar información privilegiada que salía de la Dijín y de funcionarios del ente de control para exigir fuertes sumas de dinero.

Carlos Ramón Zapata y Ana Catalina Noguera. Esta última aceptó cargos pero sigue en el radar de la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

Testigos dentro del caso, incluso uno protegido y conocido como 'Cairo', aseguran que Carlos Ramón Zapata se reunió con varias personas que hoy son indagadas y que Ana Catalina Noguera habría asesorado a gente que tenía procesos abiertos de extinción de dominio en la Fiscalía.



EL TIEMPO ya había revelado que, además de exmafiosos y capos activos, Carlos Ramón Zapata mantuvo contactos con el empresario de los carros de alta gama Carlos José Dangond, asesinado en noviembre de 2022 y con la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.



La congresista, cuyo hermano fue extraditado a Estados Unidos hace un mes por narcotráfico, aparece en los contactos de los aparatos incautados a Carlos Ramón Zapata.

'Fueron dos reuniones'

Piedad Córdoba y su hermano Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos en enero de 2023. Foto: Archivo Particular

Antonio Güette Camargo, asesor de la defensa de Álvaro Freddy Córdoba. Foto: Cortesía

EL TIEMPO se comunicó con Piedad Córdona, quien aseguró que tan solo sostuvo dos reuniones con el excapo, para tratar el tema de su hermano Álvaro Fredy Córdoba.



"Me lo presentó uno de los abogados del caso de mi hermano. Aterrizó por alguien cercano, el abogado Antonio Güette, para que nos contara su experiencia por el proceso de narcotráfico que él tuvo. Nosotros solo escuchamos lo que tenía que decir sobre su proceso porque para nosotros ese tema es desconocido, nunca hemos estado involucrados en ese tema".



Y agregó: "En ese momento se nos acercó mucha gente por el caso de mi hermano, pero el señor (Carlos Ramón Zapata) no nos asesoró en nada, no nos habló de acuerdos para el proceso de mi hermano, nunca nos cobró nada ni le pagamos nada. Me reuní con él como dos veces porque muchos abogados se acercaban cobrando mucho dinero".

El penalista Güette confirmó que los contactos se dieron en diciembre y que tiene una amistad con Carlos Ramón Zapata: "Él dio un concepto sobre el caso como lo dieron muchas otras personas. Y no se le pagó un peso".

