Aunque la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba insiste en que puede explicar el origen de los 68.000 dólares que le fueron encontrados en su cartera cuando intentaba salir de Honduras hacia Panamá, el episodio está tomando vuelo político en ese país.



Mañana se vence el plazo para que Córdoba explique el origen del dinero; en una de las versiones que ha dado sobre el tema, aseguró que proviene de una asesoría en inversiones que le prestó al empresario colombiano Mauricio Sánchez, que reside en Tegucigalpa y de quien no ha dado mayores detalles.



Piedad Córdoba fue retenida en Honduras por no declarar que llevaba 68.000 dólares. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO y autoridades colombianas

Si el gobierno de Libre y su Alianza no tienen que ver en este ilícito, no deben obstruir o tergiversar las investigaciones del Ministerio Público para que se esclarezca este caso de corrupción. FACEBOOK

Y aunque Córdoba se enfrenta únicamente a una sanción administrativa (multa) por no declarar el dinero que estaba sacando, a su amiga, Xiomara Castro Sarmiento, la presidenta de Honduras, el episodio se le convirtió en una solicitud formal de investigación por parte de la bancada de oposición.



En efecto, el Partido Nacional de Honduras emitió un comunicado en el que exige que se investigue si "el gobierno estará financiando la campaña del izquierdista Gustavo Petro con dinero del pueblo hondureño".



"Si el gobierno de Libre y su Alianza no tienen nada que ver en este ilícito, entonces no deben obstruir o tergiversar las investigaciones independientes del Ministerio Público para que la senadora sea investigada y se esclarezca este evidente caso de corrupción", se lee en un comunicado.

Exigimos al @MP_Honduras se INVESTIGUE por qué la senadora #PiedadCórdoba, de IZQUIERDA RADICAL, pretendía salir de Hnd con $68 mil ILEGALMENTE.



¿Estará el gobierno de Libre y su Alianza financiando la campaña del izquierdista Gustavo Petro, con dinero del PUEBLO HONDUREÑO? pic.twitter.com/AZk1jKPwD6 — Bancada P. Nacional (@PNHBancada) May 26, 2022

En el Salón Rojo del hotel Tequendama, Piedad Córdoba oficializó su adhesión a Gustavo Petro, en 2021. Foto: Equipo de campaña de Gustavo Petro.

Cuando ganó Ximara Castro, Petro dijo: "Ha ganado el progresismo en Honduras. Xiomara Castro es la presidente acabando una narcodictadura. Hay un triunfo popular en el país centroamericano". FACEBOOK

En el comunicado también aseguran que Córdoba no ha sido clara en las versiones dadas sobre el origen del dinero.



Petro, por su parte, declinó calificar el episodio por el que atraviesa la congresista elegida del Pacto Histórico y dijo que eso se le debía preguntar a ella.



"No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta", afirmó el candidato en entrevista con Caracol Radio.



Y cuando ganó Ximara Castro, aseguró en sus redes: "Ha ganado el progresismo en Honduras. Xiomara Castro es la presidente acabando una narcodictadura. Hay un triunfo popular en el país centroamericano".



Sin embargo, la bancada del Partido Nacional señala que "ante la detención infraganti de la senadora de Colombia Piedad Córdoba, portando ilegalmente 68.000 dólares (...) se exige una investigación independiente y a fondo del ilícito cometido por la activista de izquierda".

Ella es @XiomaraCastroZ, la nueva presidenta de Honduras. Es mi amiga, llevamos 12 años juntas luchando.



Nunca voy a olvidar estas palabras, se me quedan en el corazón y en el alma. pic.twitter.com/Nup3sFMHCx — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) January 28, 2022

El comunicado de la Presidencia

“La mujer que me abrió las puertas de Latinoamericana para que mi voz fuera escuchada (…) 12 años después volvemos a estar”, le dijo la Presidenta a Córdoba el día de su posesión. FACEBOOK

El episodio también generó un pronunciamiento de la Presidencia de Honduras cuya cabeza es amiga personal de Córdoba.



“La mujer que me abrió las puertas de Latinoamericana para que mi voz fuera escuchada (…) 12 años después volvemos a estar”, le dijo la Presidenta a Córdoba el día de su posesión, el 28 de enero pasado.



A través de un comunicado, la Presidencia de Honduras dijo que Córdoba pidió una audiencia con Castro "con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y política". Según ese mismo documento oficial, Córdoba llegó a Honduras procedente de Colombia el domingo 22 de mayo "para participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos".



Una fuente local le dijo a EL TIEMPO que Córdoba fue una de las invitadas de honor a la posesión de Xiomara Castro y que incluso la ahora senadora electa subió a sus redes un video de ese día.

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba con su hermano, en La Picota, celebrándole en cumpleaños. Foto: Archivo Particular

Petro apartó de su campaña a Córdoba después de que se confirmó que la Corte Suprema de Justicia la indaga por sus supuestos nexos con las Farc, el presunto uso de su rol de mediadora en secuestros con fines políticos y la recepción de comisiones de empresarios (incluido el extraditado Álex Saab) por negocios turbios con el régimen venezolano.



Córdoba asegura que se trata de un montaje en su contra y de un entrampamiento. De hecho, aseguró que es falso que la Fiscalía la esté investigando.



Pero EL TIEMPO reveló que ella y varios de sus allegados son indagados por presunta captación y habitual de dinero, que la senadora electa del Pacto Histórico ha negado.



También negó que sus ingresos a la cárcel La Picota estén relacionados con ofertas judiciales a extraditables si Petro gana. Aseguró que las visitas tienen que ver con el apoyo familiar y jurídico (es abogada) a su hermano Álvaro Freddy Córdoba, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico y conspiración.



Facebook Twitter Linkedin

La médica Semma Villanueva, evaluó la condición médica de Piedad Córdoba, que sigue custodiada por la policía. Foto: Twitter: @villanuevasemma

¿Dónde está Piedad?

Mientras se surte el procedimiento administrativo, la senadora electa Piedad Córdoba está bajo custodia de la Policía y una médica se encargó de realizarle exámenes.



"Evalué la condición médica y lugar donde se encuentra la Ex Senadora Piedad Córdoba (sic) , quien permanece en custodia por la @PoliciaHonduras

deacuerdo con los procedimientos de ley. El respeto de los derechos humanos es irrestricto para todos en #Honduras", escribió Semma Villanueva.

Evalué la condición médica y lugar donde se encuentra la Ex Senadora Piedad Córdoba, quien permanece en custodia por la @PoliciaHonduras deacuerdo con los procedimientos de ley.

El respeto de los derechos humanos es irrestricto para todos en #Honduras pic.twitter.com/QJtAk2Uh8V — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) May 26, 2022

