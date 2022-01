Como "una campaña de deslegitimación a la oposición" calificó la exsenadora Piedad Córdoba la reciente información que la vincula con Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, preso en Miami.



El nombre de Córdoba, ahora candidata al Senado por el llamado Pacto Histórico, volvió a aparecer en el llamado 'dosier ecuatoriano', en donde el asambleista, Fernando Villavicencio, consignó vuelos y suministro de tiquetes que ligan a la exsenadora con una empresa de Saab.

El asambleísta Fernando Villavicencio durante su presentación del informe en la Casa de Nariño. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas

"Ante la inminencia de un giro social que implicará el comienzo de la transformación en Colombia, sectores de la ultraderecha de América Latina – que representan los privilegios del capital internacional- iniciaron una campaña de deslegitimación a la oposición, convertida en alternativa real de poder", dice Córdoba en un comunicado.



Y agrega que procederá penalmente "con la finalidad de probar ante la justicia las diversas manipulaciones de la verdad en que incurren mis opositores políticos y otros instrumentos de deslegitimación de lideres de izquierda en Latinoamérica- como la realizada por el asambleísta del Ecuador, Fernando Villavicencio.



Para ello, le dio poder al exfiscal Eduardo Montealegre para que instaure acciones legales penales y judiciales.



Además, solicitará a la Fiscalía y a la Corte Suprema que investigue su conducta: "Allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones".

Como "una campaña de deslegitimación a la oposición" calificó la exsenadora Piedad Córdoba la reciente información que la vincula con Álex Saab.



En la imagen, Saab ya luce con su ropa de prisionero en Estados Unidos luego de los primeros trámites a los que fue sometido tras su extradición. Foto: Marshals Service - Estados Unidos

Sus nexos con Saab

Sobre sus nexos con Saab, que EL TIEMPO reveló hace tres años y que retoma el 'dossier ecuatoriano', Córdoba puntualizó: "Reitero las explicaciones que he dado al país: jamás he negado que conozco a Álex Saab; empresario que, dentro de sus múltiples actividades, desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban – en ese momento- cuestionados. Las relaciones que tuve con él, se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad.



Y dice que esas circunstancias accidentales, no la hacen responsable de sus acciones, ni partícipe de sus negocios: "Es elemental en un Estado de Derecho el principio de “autorresponsabilidad”: se responde por la conducta propia; no por la ajena. Sorprende la insistencia de mis enemigos políticos en vincularme con Saab, mientras callan sobre el nombre de las personas que estuvieron realmente vinculadas con él".



En un comunicado que Saab envió desde prisión, también menciona el trasfondo político, al igual que allegados a la campaña de Gustavo Petro.

El eje Quito-Ecuador

El exfiscal Eduardo Montealegre. Foto:

De hecho, Córdoba dice que, para no dejarse distraer por -lo que llama- la estrategia de difamación orquestada por el discurso de la guerra y, poder concentrarse en lo esencial, su nuevo apoderado se encargará de dar las explicaciones a medios de comunicación.



"En el momento que lo considere oportuno, él exhibirá todas las evidencias con que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico y la prueba del fraude que cometen los falsos profetas de la moral pública en Colombia y Ecuador", puntualiza la exsenadora que firma el comunicado como futura senadora de la República.

