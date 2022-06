Una comisión especial del Pacto Histórico, la nueva coalición de Gobierno, viene citando desde hace varios días a la senadora electa Piedad Córdoba a una reunión a puerta cerrada.



La política, de 67 años, se ha excusado en al menos dos ocasiones, por temas de salud y viajes al exterior. Pero ya se le envió el mensaje de que deberá asistir a la cita antes del 20 de julio, fecha en la que se posesiona el Congreso y ella asumiría su curul.

Esta es la foto que la propia Piedad Córdoba posteó explicando por qué no había celebrado el triunfo de Petro. Se recupera de covid. Foto: Archivo Particular

El propósito es escuchar su versión sobre los procesos penales que se le siguen (en etapa de indagación) tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía. Incluso, se le preguntará por el expediente por narcotráfico que implica a su hermano, Álvaro Freddy Córdoba, pedido en extradición por Estados Unidos.



Así se lo confirmaron a EL TIEMPO dos miembros de esa comisión especial.



Si bien, uno de ellos habló de descargos, otro manifestó que "no se trata de un juicio" sino de hacer recomendaciones de cara a los llamados que ha hecho sobre el tema el presidente electo, Gustavo Petro.

¿Quién toma la decisión?

El jefe del Pacto Histórico le ha pedido en tres ocasiones que dé un paso al costado.



Las mismas fuentes indicaron que de la versión que entregue Córdoba saldrán unas recomendaciones que serán enviadas al Comité de Ética de la Unión Patriótica (UP) que fue el partido que la inscribió.



No obstante, Córdoba ya se anticipó y advirtió que se posesionará a pesar de las alertas del Presidente Electo.

Piedad Córdoba asegura que detrás del montaje en su contra se encuentra Roy Barreras. Foto: Milton Dìaz. EL TIEMPO

¿Desafiando a Petro?

"Yo sigo hospitalizada, ya son 8 días. No estoy en condiciones de dar entrevistas por mi condición de salud, lo que si puedes decirles que yo me posesiono", le dijo a Blu Radio.



Y agregó: "No me voy a hacer a ningún lado, entre otras, porque es falso que tengo investigaciones en la DEA. Jamás he hablado con esa gente, todo eso es un montaje de Roy y otras personas. Me posesiono y radico mis proyectos ya no más agresiones”.



La senadora electa no se ha referido a la investigación por posible lavado en Honduras. El 27 de junio se venció el plazo para que explicara el origen de los 68.000 dólares que intentó sacar de ese país sin declarar.



Fuentes de la Fiscalía hondureña aseguran que Córdoba no ha acreditado la procedencia de la plata.

