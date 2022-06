La portavoz de la Fiscalía de Honduras, Yuri Mora, entregó nuevas declaraciones sobre la incautación de 68.000 dólares que, hace un mes, hicieron autoridades migratorias en el aeropuerto Palmerole, vinculados a la senadora electa Piedad Córdoba.



Según información entregada al medio local 'Proceso Digital', este lunes 27 de junio se cumplía el plazo legal para que la política colombiana explicara el origen del dinero que le fue retenido el 25 de mayo pasado.

La senadora aseguró que no había sido retenida. Pero tras el hallazgo, la Policía la condujo a una de sus sedes. Foto: Autoridades

De acuerdo con las declaraciones de Mora, dentro del proceso que se adelanta, en dos oportunidades se han acercado a las oficinas del Ministerio Público (Fiscalía) abogados que apoderan a la senadora electa del Pacto Histórico .



Sin embargo, señaló que, hasta ahora, no han podido acreditar la procedencia de los 68.000 dólares que llevaba en una cartera de cuero verde.



"Hasta la fecha, los abogados defensores de Córdoba no han logrado justificar con pruebas fehacientes la procedencia del dinero, por lo que las diligencias de ese ente acusador del Estado siguen su curso", señaló el medio local.



Córdoba relató que el dinero es producto de una asesoría que cobró a un empresario colombiano en Honduras, pero hasta el momento no se habría logrado confirmar la versión. Además, la declaración no fue formal.



El empresario fue identificado como Mauricio Sánchez, residente en Tegucigalpa.



En una clínica

La información del caso en Honduras se une a la solicitud del presidente electo, Gustavo Petro, de que Córdoba dé un paso al costado.



“(...) Hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar (...) Eso ameritaría que diera un paso al costado, aun siendo senadora”, dijo Petro cuando la revista Cambio le preguntó si Córdoba debía posesionarse el próximo 20 de julio.



La senadora electa, quien se recupera de covid en una clínica de Bogotá, no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones (ahora como Presidente electo) de Gustavo Petro. Y tampoco sobre su situación en Honduras.

