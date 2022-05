Los 19 fajos de dólares, algunos billetes de lempiras (moneda hondureña), bolívares y 5.000 pesos colombianos sobresalían en el bolso de cuero, color verde.



Una de las máquinas de rayos X, ubicada en el muelle internacional del aeropuerto de Palmerola, los detectó. Y un novato funcionario de seguridad siguió hasta el mostrador de pago de impuestos a la dueña del equipaje para que explicara su procedencia.

Resultó ser la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba, que de entrada advirtió que no estaba dispuesta a que la dejara el vuelo que la iba a llevar de Honduras a Panamá, con conexión a Colombia.



Les dijo a los funcionarios de Migración que el trayecto, de la aerolínea Copa (que le asignó la silla 8B), estaba programado para las 18:33 de la tarde de ese miércoles 25 de mayo; y la conexión, a las 20:07.



Pero no solo la dejó el avión. La congresista electa tiene ahora una investigación abierta en Honduras por posible lavado de activos, que se une a las indagaciones que le siguen en Colombia por supuesta captación de dinero, presuntos nexos con las Farc y recepción de comisiones vinculadas al régimen venezolano.

La senadora aseguró que no había sido retenida. Pero tras el hallazgo del dinero, la Policía la condujo a una de sus sedes. Foto: Autoridades

¿Versiones encontradas?

Este episodio llevó, además, a revisar otros sobre sus desplazamientos al exterior, en donde documentos muestran que fueron patrocinados por un tercer país.



En el caso de Honduras, en declaraciones a medios, Córdoba le restó importancia a la requisa, que atribuyó a un “muchacho muy sobrado” que le exigió contar todo el dinero que iba en el bolso verde: US$ 68.000.



Pero, a partir de ese miércoles en la noche y hasta el viernes, hacia las 5 de la tarde, Córdoba quedó oficialmente retenida administrativamente por la Policía Financiera hondureña, luego de que el Instituto de Migración conceptuó que la versión sobre el origen del efectivo no era satisfactoria.

Piedad Córdoba y Xiomara Castro Foto: Archivo particular

El acta del caso

TENDENCIAS EL TIEMPO Foto: Néstor Gómez

Además, de acuerdo con el acta que se levantó, Córdoba sabía que solo podía sacar el equivalente a 10.000 dólares, y omitió la declaración del resto del dinero.



El documento también señala que inicialmente había dicho que los dólares eran suyos y luego los atribuyó al pago de una asesoría financiera que le había brindado a un empresario colombiano, de nombre Mauricio Sánchez, residente en Tegucigalpa.



A los funcionarios les llamó la atención que fuera un asunto laboral porque en un comunicado de la Presidencia de Honduras se dijo que la visita de la señora Córdoba tenía como fin “participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos”.



Además, Córdoba estuvo en el palacio presidencial, el martes 24 de mayo, a las 19:14 de la noche, saludando a su amiga Xiomara Castro, quien cumplía 100 días en el poder. A su encuentro con la presidenta de Honduras –a la que Gustavo Petro felicitó cuando ganó y calificó de progresista–, la senadora colombiana llegó con el mismo bolso verde de los dólares.

La doctora Semma Villanueva, evaluó la condición médica de Piedad Córdoba en el lugar en donde estaba retenida. Foto: Twitter: @villanuevasemma

La cercanía de la senadora con la presidenta Castro, a cuya posesión asistió, y el episodio de los dólares llevaron a la bancada del Partido Nacional hondureño a pedir que se investigue el tema de la plata, e incluso mencionaron a Petro en la trama.



“Que se establezca si “el Gobierno estará financiando la campaña del izquierdista Gustavo Petro con dinero del pueblo hondureño”, señalaron.



Y agregaron: “Si el gobierno de Libre y su Alianza no tienen nada que ver en este ilícito, entonces no deben obstruir o tergiversar las investigaciones independientes del Ministerio Público para que la senadora sea investigada y se esclarezca este evidente caso de corrupción”.

¿Qué sigue ahora?

Francisco Toloza, vocero de la campaña Santrich libre. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En su comunicado agregaron que Córdoba fue cogida in fraganti.



En medio de la investigación por presunto lavado, EL TIEMPO estableció que el empresario Sánchez será citado en los próximos días a la Fiscalía para establecer su plena identidad, su situación en Honduras y contrastar su versión con la de la senadora, de 68 años.



Además, autoridades hondureñas les van a preguntar oficialmente a sus pares en Colombia por los antecedentes de algunas personas que la senadora del Pacto Histórico mencionó en sus diferentes versiones. Medios locales registraron que Córdoba llegó a Honduras en compañía del profesor Francisco Toloza, miembro del partido Comunes.



Lo concreto es que aunque Córdoba dijo que no había sido retenida, la propia viceministra de Seguridad, Semma Villanueva, se desplazó el jueves en la tarde a una sede de la Policía a tomarle un examen médico.



Además, autoridades hondureñas aseguraron que fue sometida a un interrogatorio de cerca de dos horas en una de las oficinas de la sede de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) de Honduras.

La exsenadora Piedad Córdoba ya tiene antecedentes de líos con sus movimientos migratorios. Foto: Captura de pantalla

La silla de ruedas

El jueves, el Instituto Nacional de Migración anunció que la senadora electa ya no estaba retenida y tenía libertad de movilidad. Y el viernes llegó en el vuelo Copa de las 8 de la noche a Colombia, procedente de Panamá, según ella, para ejercer su derecho al voto. Pero sin los dólares.



Pero la investigación en Honduras sigue abierta. De hecho, investigadores le dijeron a EL TIEMPO que no es la primera vez que Córdoba se ve inmersa en un caso relacionado con sus movimientos migratorios.



En efecto, recordaron que en septiembre de 2021 ingresó a Colombia desde Venezuela sin dejar registro. En esa ocasión, Córdoba era trasladada en silla de ruedas por dos hombres y en el momento en que debía cumplir con el registro migratorio hizo caso omiso y se subió en una camioneta de placas FYX-972, en la que la esperaba su grupo de seguridad.



Ese día no le fue requisado su equipaje ni sellado su pasaporte. Migración Colombia le abrió un procedimiento administrativo a pesar de que Córdoba dijo que llegó a Colombia por un corredor humanitario. En ese momento se estableció que había viajado desde Bogotá a la isla de Dominica. Y luego terminó en Caracas.

Los otros vuelos

Las mismas fuentes señalaron que en uno de los expedientes vinculados a la senadora del Pacto Histórico hay un documento en el que se prueba que Córdoba se ha movido en el exterior con el patrocinio de la dictadura venezolana.



El documento es de 2009, y en este el Gobierno de Venezuela registra pagos para desplazamientos y reuniones. “Se trata del FARA (Foreign Agents Registration Act). Es incontrovertible”, señaló el investigador.



Córdoba siempre ha sido enfática en que se trató de su rol humanitario y de paz.

En cualquier caso, el candidato Gustavo Petro calificó de irracional su conducta en Honduras y recordó que la apartó de su campaña para que arregle primero los temas pendientes.



La senadora Córdoba, por su parte, manifestó que la persecución en su contra continuaba. Además, que el impase había quedado aclarado (ver recuadro).

Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

La senadora electa Piedad Córdoba y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Foto: Asunto particular

La defensa de la senadora electa

“Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse (...) Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”. Con esas palabras, Córdoba notificó que ya venía rumbo a Colombia.



Además, agradeció a las autoridades del hermano pueblo hondureño “el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución”.



La senadora es clara en que no procedió de manera irregular y en que iba a declarar hasta todo el efectivo que movilizaba en su equipaje de mano. Además, que el empresario Mauricio Sánchez podrá dar fe de el origen lícito de los fondos.



La canciller Ramírez advirtió que no hizo nada por lo cual Córdoba deba agradecer. Y agregó que se le brindó la atención que se presta a cualquier connacional.

No he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la @CancilleriaCol y no un favor personal. https://t.co/nvYfk90h66 — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 27, 2022

