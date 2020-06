Piedad Córdoba habla de su nexo con el capturado Álex Saab

La exsenadora Piedad Córdoba accedió a hablar con EL TIEMPO sobre sus nexos con el recién detenido Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, capturado en Cabo Verde.



La exsenadora y ex candidata a la presidencia asegura que lo conoció en un almuerzo de la campaña de Horacio Serpa, y que tenían en común el tema palestino.



También niega nexo con Álvaro Pulido, socio de Saab.

¿Cuál es su nexo con Álex Saab?

​

Realmente conozco a Álex. Lo conocí en una campaña para la presidencia, en un almuerzo. Nos invitaron gente que era del partido Liberal. Más que todo por el lado del papá de Álex Saab, una persona muy reconocida en Barranquilla, que la quiere mucho la gente. Además, está un tema muy especial que es el Palestino. Luego, me lo encontré en Caracas. En Venezuela hay una muy fuerte organización de los Palestinos. Pero realmente frente a todas estas cosas que están pasando no tengo nada qué decir. Yo no hago parte de eso, ni tengo contratos ni mi familia, en absoluto.



¿En qué campaña presidencial en Colombia coincidieron?

​

En la campaña de Horacio Serpa, que nos invitaron a un almuerzo, una persona santandereana muy amiga de nosotros y ahí fueron todos ellos. Pero no te puedo garantizar que si a Horacio Serpa le preguntan él sepa quién es. Fue una cosa muy fugaz en Barranquilla.



Saab le dijo a EL TIEMPO en una entrevista que la consideraba una amiga. ¿Por qué se habrá referido así a usted?

​

Por una razón muy sencilla. Una cosa es distinguir a una persona y otra cosa es tener la amistad. Si tú me preguntas dónde queda la oficina de Álex en Venezuela no tengo ni la menor idea, no sé dónde vive. Jamás fue más de lo que pasó en esos días en la campaña de Horacio; no he tenido ninguna relación. Una vez, que yo estaba en el ‘Rincón Latino’, en un evento que programó el padre Hoyos, el papá es una persona muy querida en Barranquilla y ahí nos fueron a saludar. Eso fue todo. Yo no tengo ni negocios ni contradicciones con él. Y no tengo absolutamente nada qué ver. Lo que sé en este momento es lo que han sacado los medios.

¿Conoce a Álvaro Pulido, socio de Saab a quien algunos relacionan con usted?

​

No lo conozco, en mi vida lo he visto. Además es absurdo quienes dicen que es sobrino mío. En mi familia no hay nadie de apellido Pulido. No tengo ni la menor idea de quién es Álvaro Pulido. Y no tengo ese tipo de negocios y de relaciones en Venezuela. Yo hago política, voy a foros, a eventos, a todo lo que se organice, pero no sé quién es él.



¿Y con Saab solo esos episodios?

​

No. Fuera de eso, yo era la presidenta del Comité ProPalestina en Bogotá. Su papá tiene una trayectoria a favor de Palestina. Pero yo nunca hice política con Álex, yo no tengo negocios con Álex.



¿Nunca se lo encontró con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro o con alguien del régimen venezolano?

​

Hace dos años que no hablo con el presidente Nicolás Maduro. Es más, en esa reunión que sale el presidente Santos (con Saab), yo tengo muchas diferencias con él, pero estoy segura de que Santos no conocía a Álex Saab. Por lo que yo ví es un evento en el que firmaron contratos o acuerdos o convenios con Colombia. Pero yo no estuve ahí. No puedo decir ni que era íntimo amigo de Chávez, ni tampoco puedo decir por tampoco puedo decir que tuvo una presencia muy grande en el gobierno de Maduro.



Entonces, ¿sus vínculos con Saab se limitaron al tema Palestino?

​

No. Ni siquiera en torno al tema Palestino. Por esa razón de pronto coincidimos y hablamos de ese tema en una oportunidad pero yo no sabía que Álex era tan importante para el gobierno venezolano. No tengo la menor idea de cuáles son sus tareas. A mí y a mi familia nos pueden buscar y no tenemos plata de eso o contratos.



¿Cuándo fue la última vez que vio a Saab?

​

Hace mucho tiempo yo no lo veo. Yo me retiré de la política el día que renuncié a la candidatura, en ese momento ya no tenía ninguna relación o contacto. Yo no voy a Venezuela y eso se puede certificar.

Imagen de Álex Saab en la mesa donde estaban Juan Manuel Santos y Hugo Chávez con sus cancilleres. Foto: Captura de video

¿Usted recibió apoyo económico de Saab para sus campañas al Congreso o a la Presidencia?

​

Al Congreso no, y a la Presidencia menos. Acuérdate que yo tuve que renunciar. Si tuviera ese apoyo hubiera seguido así sacara tres votos. Pero yo me retiré… es más, hice un préstamo con el Banco Popular por 500 millones. Un préstamo que me lo compró el BBVA porque eran mejores las condiciones y lo estoy pagando. Lo saqué exactamente para la campaña.



Hay versiones de que el señor Pulido intentó acceder a Monómeros Colombo-Venezolanos y que usted recibió algún apoyo de esa empresa. ¿Eso tuvo alguna relación con ellos?

​

No. A ese señor no lo conozco. Quien le vende a Venezuela Molímeros es el presidente Álvaro Uribe Vélez. A él le puede preguntar si yo en algún momento tuve qué ver algo con eso. En esa época y no tenía la cercanía que ahora pueda tener o que tenía ayer o antier. No sé cómo se hizo esa negociación. Nosotros estábamos en el tema de las liberaciones y en ese tema hicimos un gran concierto para motivar a la gente a favor de las personas que estaban retenidas o secuestradas. Quien financia todo el encuentro, que fue mucha plata, a través de Naciones Unidas, fue Lucho Garzón, que fue quien nos ayudó. Simplemente Monómeros nos dio 25 millones, que yo solicité que nos apoyara que se fueron en papelería y en las camisetas que le dimos a todo el mundo. No fue a través mío.



¿Alguna vez usó alguno de los aviones de Álex Saab?



No. No sé cuáles son los aviones de él. Es que yo tengo una relación como la gente cree. En algún momento yo quería ir a Palestina para un bombardeo que hubo, como parte de un equipo humanitario, pero finalmente no fuimos. No tengo la menor idea de dónde fue esa reunión con Santos, no participé no me di cuenta ni cuándo fue.



¿A través suyo Saab llegó al empresario Carlos Gutiérrez Robayo, con quien intentó hacer un negocio?



No. No conozco a ese señor. Es más, yo demandé a un periodista, y le gané, porque decía unas cosas que no eran.



¿Tampoco supo de los negocios de Saab de las cajas Clap ni de las casas prefabricadas?



No. No tengo ni la menor idea. Ni de las cajas Clap. Sinceramente no tengo ni la menor idea de eso. Sé de las cajas por lo que se ha sabido en su momento. No sabía que tenía relaciones a tan alto nivel. Chávez era un tipo muy serio, muy exigente. Nunca en mi vida me reuní Hugo Chávez, y con Álex Saab o con el presiente Nicolás Maduro. No tengo idea cómo son sus relaciones.



¿Cómo describiría a Álex Saab?



Es de buenas maneras, en una persona cordial, como buen costeño. No he hablado con su familia.

