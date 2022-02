Amenaza de arresto hasta por 30 días y conducción por parte de las autoridades. Ese fue el primer ultimátum que recibió Andrés Vásquez Moreno, otrora asesor de la exsenadora Piedad Córdoba, por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



En un oficio, que EL TIEMPO revela, se le advirtió que debía presentarse al consulado de Colombia en Miami, ubicado en 280 Aragon Avenue, Coral Gables, Fl 33134, para declarar dentro de la indagación preliminar que se adelanta en contra de Córdoba. La razón: el exasesor había señalado ya que no estaba interesado en hablar del caso.



Según el testimonio, Piedad Córdoba sí es alias Teodora y así se identificaba en las Farc. Foto: Archivo particular

Durante dos sesiones (el 11 y 12 de octubre de 2021), la magistrada Cristina Lombana le preguntó por algunos datos sobre sus nexos y negocios con Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, que ya habían sido revelados por EL TIEMPO (el 6 de diciembre de 2020) y por otros medios.



En su declaración, revelada el domingo por Caracol Noticias, a Vásquez también se le preguntó por el rol de su exjefa en la liberación de secuestrados en poder de las Farc y de sus nexos con esa guerrilla.



Según Vásquez, la entonces senadora se aprovechó de la autorización del Gobierno Uribe y de la influencia que tenía en la cúpula de las Farc para sacar provecho político de las liberaciones. También la acusó de atravesársele a la liberación de Ingrid Betancourt y de tres militares estadounidenses para sacar dividendos políticos.



Y, por último, señaló que su antigua jefa era alias Teodora, la mujer mencionada en los correos que se encontraron en el campamento de 'Raúl Reyes', bombardeado en marzo de 2008.

El primer oficio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en la que solicita la declaración de Andrés Vásquez. Foto: Archivo particular.

El segundo ultimátum de la Corte

Pero hay un documento más fresco del alto tribunal que deja en evidencia hacia dónde va la indagación en contra de la hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico, que ha negado de manera sistemática ser 'Teodora', tener negocios con Saab y haber sacado jugoso provecho por gestionar los pagos de las deudas que el régimen venezolano tenía con varios empresarios.



En efecto, EL TIEMPO estableció que, hace apenas 6 días, de la Sala Especial de Instrucción salió otro oficio a nombre del testigo Vásquez, con un nuevo ultimátum.



En el documento, que este diario revela en exclusiva, se le recuerda que "es su obligación cumplir con los compromisos asumidos ante la Corte Suprema de Justicia (...) so pena de adelantarse en su contra el trámite sancionatorio previsto en la ley".

Piedad Córdoba admite que conoció a Álex Saab pero es enfática en que no se lo presentó ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

Primera página del oficio en el que se le solicita enviar 17 documentos. Foto: Archivo particular.

Esta es la evidencia que se está pidiendo

Cristina Eugenia Lombana, la magistrada a cargo de la indagación. Foto: Corte Suprema de Justicia

En el oficio se señala que en su declaración juramentada sobre lo que "vivió personalmente durante su periodo como asesor de la senadora Piedad Córdoba", se comprometió a enviar varios datos y documentos que aclaran y corroboran sus afirmaciones.



Se trata de 17 nombres, documentos e información clave para decidir si se sigue adelante con la indagación en contra de Córdoba.



Lo primero que se pide son los nombres de las fincas de propiedad del núcleo familiar de la exsenadora.



Así mismo, un documento de un escritor inglés que contiene la aparición de Piedad Córdoba en correos electrónicos en los que se mencionan varios alias que tuvo la senadora.

‘Raúl Reyes’ fue, en 2008, el primer gran jefe de las Farc muerto en combate. en sus computadores se encontraron correos de alias Teodora. Foto: Archivo

La Corte pide cruce de correos sobre pago de empresarios a Córdoba; y los remitidos por el declarante y enviados a Córdoba y a sus hijos con nobre de empresas involucradas en fraude cambiario. FACEBOOK

La solicitud número tres es la copia de los correos electrónicos en los que se alude a las señoras Teresa y Cristina Castro (familiares de la exsenadora).



Y la lista la completan: "copia del correo electrónico donde solicita a la senadora se redistribuyan las funciones de su cargo; documento que contiene correos electrónicos citados en el libro del escritor Gerardo Reyes; copia de los correos electrónicos referidos al apoyo que dio Piedad Córdoba a Álex Saab; y correo electrónico remitido por el testigo, dirigido a Piedad Córdoba y Juan Castro en el que se mencionan las empresas de Álex Saab que estaban siendo investigadas por el Gobierno de Venezuela.



Córdoba le admitió a EL TIEMPO desde hace dos años su nexo con Saab. Pero niega que se lo haya presentado al régimen venezolano y que tengan negocios. Foto: Marshals Service - Estados Unidos

Ingrid Betancourt salió a rechazar la supuesta manipulación en la liberación de secuestrados por parte de Córdoba. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Además, "nombre del ciudadano que vive en Argentina que hacía parte del movimiento Marcha Patriótica; correos electrónicos en los que se menciona a la exsenadora Piedad Córdoba daba apoyo en tiquetes a Álex Saab; artículo periodístico relacionado con el dinero proveniente de Venezuela a la campaña de la senadora; datos y fechas de avisos publicitarios relacionados con Napoleón Franco; correo electrónico de meduardo21@gmail.com donde se menciona el viaje en jet a Francia y otros destinos; documento enviados a Piedad Córdoba donde se mencionan los negocios de los que ella recibía comisiones; cruce de correos electrónicos que evidencian el pago de los empresarios a la exsenadora Piedad Córdoba; y correos electrónicos remitidos por el declarante y enviados a Piedad Córdoba y sus hijos donde se menciona que ciertas empresas estaban involucradas en fraude cambiario y exportaciones ficticias.



La lista la cierra el correo electrónico de febrero de 2011 en que alude al proyecto de casas prefabricadas relacionadas con el señor Álex Saab y el manuscrito de Piedad Córdoba relacionado con los hermanos Ñañes.

Estos son los 17 puntos que se le piden a Andrés Vásquez. Foto: Archivo particular.

Lo que va a enviar el testigo

Según el testigo, Pierdad Córdoba ejercía influencia en la cúpula de las Farc. Foto: Captura de video

EL TIEMPO estableció que Andrés Vásquez le escribió a la Corte advirtiendo que asistió sin abogado a la declaración y sin documentos, porque desconocía el alcance de las preguntas a las que sería sometido.



Pero, luego de algunas filtraciones a la prensa de documentos de la audiencia, sus abogados lo contactaron consultándole sobre el procedimiento y respuestas: "Después de analizar toda la situación, por recomendación explícita de mis abogados, yo no tenía ni tengo por qué responder nada diferente a la esencia del proceso que se adelanta en contra de Piedad Córdoba. Que es la relación de la exsenadora Piedad Córdoba con las FARC-EP durante su periodo como Senadora y su supuesta traición a la patria. Por lo tanto, todas las preguntas sobre la relación de Piedad Córdoba con Alex Saab no son relevantes para el proceso y no voy a enviar ninguna información relacionada con esa materia".



El testigo agregó: "Por lo tanto, dado que el 90 por ciento de los compromisos eran sobre asuntos muy diferentes a la causa por la cual se juzga a Piedad Córdoba, y no existe ninguna relación entre Piedad Córdoba – FARC y Álex Saab, el único compromiso que responderé, será el número 2".

Sí hablará de Saab

Y, de paso, Vásquez ratificó su testimonio, exclusivamente, sobre todos los temas directamente relacionados al motivo central del proceso, como, por ejemplo, los correos electrónicos enviados personalmente por Piedad Córdoba desde el correo teodoraah07@yahoo.es.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, ante los oficios de la Corte, accedió a entregar también información sobre Álex Saab para lo cual s ele dio un plazo perentorio que se cumple este 15 de febrero.



Por ahora, Córdoba le notificó a la Corte Suprema que no seguirá atendiendo sus citaciones. En cualquier caso, la Fiscalía también indaga sus nexos con Saab, entre otros puntos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET