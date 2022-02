La piedra angular de la indagación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de la exsenadora y hoy candidata, Piedad Córdoba, son 10.514 correos, documentos en la web y chats intervenidos con orden legal a tres personas.



En noviembre de 2010, EL TIEMPO reveló varias de esas comunicaciones en donde se hablaba de supuestos giros desde Venezuela, que habrían sido usados en ese entonces para gastos de la campaña de Piedad Córdoba al Senado.

Piedad Córdoba, candidata al Senado por el Pacto HIstórico. Foto: AFP

En su momento, este diario publicó que una de las personas que apareció mencionada en esos correos era Nilton Polanco Lasso, representante legal de la compañía Led Media en Colombia. Esa empresa era un clon de una compañía de ese mismo nombre establecida en Valencia, Venezuela, y sus dueños, Carlos Balilla Battistini y José Antonio Battistini, habrían enviado el dinero a cuentas en Colombia.



En la investigación apareció que María Alejandra Meza Luna, quien figuraba como la persona que coordinaba el envío de la plata desde Venezuela, le habría enviado 300.000 dólares a Polanco a finales de 2009. Ese dinero supuestamente se utilizó para gastos de campaña, publicidad, la compra de una camioneta blindada y giras políticas.



EL TIEMPO estableció que la Corte Suprema acaba de ubicar a Polanco para aclarar esa información, pero este diario pudo hablar con él antes de que se presente al alto tribunal.

"Por orden desde Venezuela se hicieron 2.000 camisetas rojas para la campaña de Piedad Córdoba". FACEBOOK

En una comunicación telefónica, este hombre, de Chaparral (Tolima), empezó por aclarar que nunca recibió los 300.000 dólares que se mencionan en la investigación y que, aunque conoció a Piedad Córdoba y a sus exasesores Andrés Vásquez Moreno y Ricardo Montenegro, rompió toda relación con ellos una vez se hicieron públicos los correos.



Reconoció que estuvo al menos cuatro veces en el apartamento de la excongresista en Bogotá y que en esas reuniones se acordaron temas puntuales de publicidad de la campaña.



“Publicaron unos mensajes en los que se hablaba de unas camisetas. Por orden desde Venezuela se hicieron 2.000 camisetas rojas para la campaña de Piedad Córdoba. Eso costó si no recuerdo mal unos 3 millones de pesos”, le dijo Polanco a EL TIEMPO.

Los chárter

Ricardo Montenegro, exasesor de Piedad Córdoba. Foto: Archivo particular.

Explicó que aunque él era el representante legal de Led Media en Colombia, Carlos Balilla Battistini y José Antonio Battistini, las cabezas de la compañía de publicidad en Venezuela, eran los que tomaban las decisiones de en qué se invertía el dinero que enviaban para la empresa.



Según documentos en poder de EL TIEMPO la empresa fue abierta en 2009 y tenía activos por 1.000 millones de pesos. Polanco tenía el uno por ciento y el restante aparecía a nombre de Aderito Lopes Enriques.



Y tal como lo reveló EL TIEMPO, en diciembre de 2009 Polanco Lasso les escribió a Andrés Vásquez y a Ricardo Montenegro, exasesores de la hoy candidata al Senado, que él no les debía explicaciones.



“Hasta hoy autorizo las camisetas rojas, para que estén listas para el evento (...) Yo soy el representante legal de la compañía en Colombia y solo recibo órdenes de mis jefes en Valencia, las cuales son coordinadas entre la doctora y ellos”, escribió Polanco en ese momento.



Solo once años después, luego de que EL TIEMPO lo localizó, Polanco da su versión del correo.

Andrés Vásquez y Nilton Polanco Lasso. Foto: Archivo particular.

Dijo que Vásquez y Montenegro hablaban de gruesas sumas de dinero que se habría movido entre el 2009 y 2010, pero que nunca fue a través de cuentas de su empresa. Aseguró que no se enteró si entre los Battistini y la excongresista hubo negocios, pero sí dijo que él era el responsable de pagar, con cheques, los vuelos chárter que sus jefes venezolanos compartían con Córdoba.



“Todo es visual, vi que la senadora salió con unos empresarios en vuelo a Venezuela. ¿A qué iban?, ni idea. Lo que se rumoreaba era que a temas empresariales”, dijo Polanco.



Explicó que fue asaltado en su buena fe porque, contactado por empresarios venezolanos que querían extender su negocio de publicidad en Colombia, aceptó ser el representante legal de Led Media en el país. Pero que nunca fue informado sobre las intenciones de sus jefes.



Mientras se define si será citado oficialmente a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, Polanco Lasso explicó que está dispuesto a entregar a las autoridades su versión sobre los hechos, y que desde el 2010 no volvió a tener contacto con Córdoba, Vásquez o Montenegro.

