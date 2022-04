La última noticia que se tuvo de alias Falcón, fue la revelada por EL TIEMPO, que indicaba que mientras negociaba con la Fiscalía, estaba solicitando su libertad.



(Lo invitamos a leer: La versión de 'Gordo lindo' sobre reuniones en La Picota con Piedad Córdoba)



Se trata de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón, Andrea o Gordo Florecita, señalado como uno de los más poderosos jefes financieros del clan del Golfo, e incluso rival de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe de esa organización criminal.

Facebook Twitter Linkedin

En la mansión de 'Falcón' se incautaron 13 vehículos de alta gama. Foto: Policía Nacional

'Falcón' fue capturado el 7 de mayo de 2021 en una operación conjunta entre la Dijín y la Fiscalía, en una lujosa casa ubicada en Rionegro, Antioquia, en donde tenía una colección de cerca de 30 carros de alta gama, incluidos 14 Ferrari, Mustang y McLaren con los que rodaba por Llanogrande con un conocido reguetonero y varios empresarios.



(Le puede interesar: Corte también viajó a España por testimonio en caso de Piedad Córdoba)



Valencia, se movía por una pequeña elite paisa como empresario, inversor en una lechería, una agrícola y una empresa de recolección de desechos hospitalarios, hasta ambiciosos proyectos inmobiliarios, ligados a dos constructoras, incluida la exclusiva torre, con apartamentos de 380 metros cuadrados.



Sin embargo, hace unos días, su nombre volvió a sonar, por los supuestos encuentros que sostuvo -mientras se encontraba en la cárcel La Picota- con la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.

Facebook Twitter Linkedin

Además del arsenal, se incautaron varios computadores y material que es analizado por inteligencia. Foto: Policía Nacional

Facebook Twitter Linkedin

Hernando Nates Mosquera, apoderado de alias Falcón. Foto: Archivo particular

Pero, su apoderado, el penalista Hernando Nates Mosquera, negó categóricamente que se haya reunido o entrevistado con Córdoba.



"Es falso que nuestro prohijado se haya entrevistado, conversado y / o reunido, ni directa o indirectamente, con la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, ni con ninguna persona cercana a aquella (...) tampoco nuestro defendido se ha reunido con ninguna persona para hacer ningún tipo de acuerdo o

componenda política con la finalidad de evitar el trámite de extradición"



(Además: El reporte en EE. UU. sobre las visitas de Piedad Córdoba a La Picota)



Y dejó en claro que, que su cliente está ajeno a cualquier interés político y a la contienda electoral que se avecina para elegir al primer mandatario de nuestro país. "Incluso presumiéndose su inocencia y pudiendo ejercer a plenitud sus derechos civiles y políticos, el señor Juan José, quiere estar al margen del debate político".



La senadora electa del Pacto Histórico ha dicho que los señalamientos son falsos y que se trata de un entrampamiento y de un montaje en su contra.



Sin embargo, el lunes el candidato Gustavo Petro le pidió apartarse de la campaña a la Presidencia hasta tanto soluciones estos procesos.

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordo Lindo’, estuvo 9 años preso en EE. UU. por narcotráfico. Foto: Archivo particular

¿Qué dijo 'Gordo Lindo'?

EL TIEMPO reveló en exclusiva un informe que se conoció en Estados Unidos en el cual se señala que Córdoba había estado reunida con Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo; y Óscar Moreno Ricardo, el llamado ‘rey de los narcosemisumergibles’.



Además, con Jorge Vallejo Alarcón. Este último es el llamado ‘Hombre de Bello’, señalado de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales de Bello y el Valle de Aburrá. Además, que se habría hablado de reformas a la extradición de llegar Petro al poder.



(Sobre el tema: El reporte en EE. UU. sobre las visitas de Piedad Córdoba a La Picota)



Según el informe, Piedad ingresó con el penalista Antonio Güette, quien pidió autorización para ver a esos tres convictos, que aparecen en su lista de clientes.



"Yo no soy extraditable, yo fui extraditado hace casi dos décadas y regrese hace 4 años. Yo no estoy en el pabellón de extraditables. Yo no participo en política", aseguró el exparamilitar 'Gordo Lindo' en un audio que hizo llegar a EL TIEMPO.



(Además: La versión de 'Gordo lindo' sobre reuniones en La Picota con Piedad Córdoba)



Y agregó: "Mi única relación con la doctora Córdoba fue que, afortunada o desafortunadamente para mí, comparto el mismo abogado colombiano con el señor Álvaro Córdoba que resultó ser hermano de la doctora Córdoba".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET