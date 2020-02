Al congelador, imputación de cargos contra el abogado de Álvaro Uribe

El penalista Iván Cancino le acaba de notificar a la Fiscalía que es el apoderado de Diego Cadena -abogado del expresidente Álvaro Uribe-, dentro del proceso penal que se le sigue por soborno a testigos.



Pero Cancino también hizo saber que necesita conocer el expediente. Además, que tiene un compromiso judicial previo, el próximo 18 de febrero, fecha en la que estaba citada la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Cadena.



El caso está ligado al proceso que se le sigue al expresidente Uribe en la Corte Suprema, por presunto soborno y fraude procesal, pendiente de definición de situación jurídica.

"Solicité que se reprograme la audiencia, con el compromiso de que asistiré a la próxima fecha que indique la Fiscalía", le explicó Cancino a EL TIEMPO, no sin antes advertir que su cliente sí se hará presente en la audiencia.



También le anticipó a EL TIEMPO los puntos en los que que basará su defensa.



El penalista explicó que partirá de la doctrina jurídica de que es ilegal grabar a un abogado. Además, buscará demostrar que Cadena no sobornó a testigos.

"Un soborno implica obtener un favor a cambio. Y en este caso no se pidió ni silenciar ni cambiar los testimonios de nadie", le explicó el penalista a EL TIEMPO.



Fuentes cercanas a la defensa de Uribe le dijeron a este diario que no se está haciendo una defensa conjunta con Cadena y que tampoco es cierto que se le haya pedido a Cancino (cercano a Uribe) que lo apoderara.



Y recordaron que entre los clientes de Cancino estuvo Dilian Francisca Toro. En ese proceso, por presunto lavado de activos, Cadena fue quien hizo llegar una carta del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque en la que negó si quiera conocer a la excongresista y ahora exgobernadora de 'la U'.



"Conocí a Diego Cadena más o menos por el 2005 o 2006, porque él es de Tulua y yo visitaba mucho esa zona del Valle. Después de eso me lo he encontrado algunas veces y no pasa del saludo o de una charla de índole social", le dijo Toro a EL TIEMPO.



Y recordó que un a ocasión se encontró a Cadena en un aeropuerto y que él le pidió hacerle un puente con Mario Iguarán, quien para ese momento ya había salido de la Fiscalía.



En cuanto a la carta de Patiño Fómeque, la excongresista confirmó que Cadena la allegó al proceso, pero que ella se enteró cuando esta llegó al expediente y que nunca la solicitó.

Iván Cancino, ahora abogado de Diego Cadena, se ve en esta foto junto a Elvira Forero, exdirectora del ICBF. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

La postura de la Fiscalía

El ente acusador investiga a Cadena, de 39 años, por hacerles pagos a testigos, dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue a Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Cadena —conocido por defender a narcotraficantes del norte del Valle— le entregó al menos 7 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, citado como testigo de la defensa del expresidente.



Este diario reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias de Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.



Hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar, y la entrega de otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena.



Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Incluso, la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos. Pero lo atribuye a una supuesta acción humanitaria.



Este, sin embargo, no fue el único caso.



Hay otro pago a otra testigo dentro del mismo proceso contra Uribe. Se trata de Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.

A Cadena también se le cuestiona el hecho de que actuó como apoderado de Uribe, en una diligencia ante la Corte, sin haber presentado poder. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Inicialmente, 'Diana' aseguró que Vélez les estaba sacando plata a los abogados de Uribe por su testimonio. Y agregó que él no era ningún jefe paramilitar. Además, que ella había ido a decir eso a la Corte sin recibir un solo beneficio ni centavo de Cadena.



Sin embargo, acabó admitiendo la recepción de lo que llamó unos viáticos para ir a hablar con otros potenciales testigos.



"Me dieron 700.000 pesos, pero yo no lo hice con mala intención, fue algo que me dieron para ver si podía conseguir otros exmiembros de las Autodefensas", admitió alias Diana.



A Cadena también se le cuestiona el hecho de que actuó como apoderado de Uribe, en una diligencia ante la Corte, sin haber presentado poder.



Además, por haber elaborado de su puño y letra cartas con las versiones de los potenciales testigos, aduciendo en algunos casos que no sabían escribir bien, lo que resultó falso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET